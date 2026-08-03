Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилди
АҚШлик шифокорлар тиббиёт тарихидаги енг мураккаб жарроҳлик амалиётларидан бирини бажариб, ҳали она қорнида бўлган чақалоқнинг ҳаётига хавф туғдираётган туғма нуқсонни муваффақиятли бартараф етди. Ҳомиладорликнинг 26-ҳафтасида Хюстон шаҳрида жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган бўлажак она Мейси Севижнинг ўғли Тео дунёда ушбу инновацион усул қўлланган учинчи чақалоқ сифатида қайд етилди.
АҚШда шифокорлар тиббиёт тарихидаги энг мураккаб жарроҳлик амалиётларидан бирини муваффақиятли амалга оширди. Улар ҳали она қорнида бўлган чақалоққа операция ўтказиб, унинг ҳаётига хавф туғдираётган туғма нуқсонни бартараф этди. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Маълум қилинишича, бўлажак она Мейси Севиж ҳомиладорлигининг 26-ҳафтасида АҚШнинг Хьюстон шаҳрида жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган. Ҳозирда унинг ўғли Тео беш ойлик бўлиб, соғлом ривожланмоқда.
Ҳомиладорлик даврида шифокорлар болага гастрошизис ташхисини қўйган. Бу кам учрайдиган туғма нуқсон бўлиб, қорин девори тўлиқ шаклланмагани сабабли ичаклар тана ташқарисида ривожланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолат даволанмаса, чақалоқ ҳаёти учун жиддий хавф туғдириши мумкин.
Жарроҳлар лапароскопик усулдан фойдаланиб, онанинг бачадонини қисман очган ҳолда чақалоқнинг ичакларини эҳтиёткорлик билан қорин бўшлиғига жойлаштирган. Тео дунёда ушбу инновацион усул қўлланган учинчи чақалоқ сифатида қайд этилди.
Мейси ва унинг турмуш ўртоғи Жош Френч дастлаб фарзандидаги нуқсон ҳақида эшитганида қаттиқ руҳий зарба олганини айтди. Британиялик шифокорлар уларни туғилгандан кейинги оғир даволаниш жараёнига тайёрлаган. Кейинчалик мураккаб гастрошизис аниқлангач, оила махсус клиник синов ўтказилаётган Хьюстондаги тиббиёт марказига юборилган.
Операцияга тайёргарлик жараёни ҳам бир неча босқичда амалга оширилди. Аввалига Мейси Бельгиядаги Лювен университети шифохонасида махсус ботокс инъекциясини олган. Бу усул жарроҳлик вақтида қорин девори мушакларини бўшаштиришга ёрдам берган. Шундан сўнг у Техасга йўл олган ва 2025 йил ноябрь ойида мураккаб операция ўтказилган.
«Тикланиш осон кечмади. Аммо фарзандимнинг ҳаёти учун бунинг барчасига арзирди», — дейди Мейси операциядан кейинги хотиралари билан ўртоқлашар экан.
Жарроҳлик муваффақиятли якунланганидан сўнг Тео 2026 йил февраль ойида табиий туғуруқ орқали дунёга келган. Ҳозирда у соғлом ўсиб-улғаймоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу амалиёт туғма нуқсонларни ҳомила туғилишидан аввал даволаш соҳасидаги муҳим ютуқлардан бири бўлиб, келажакда минглаб чақалоқлар ҳаётини сақлаб қолиш имкониятини кенгайтириши мумкин.
…