Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилди

·90·Дунё
Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилди
Қисқача

АҚШлик шифокорлар тиббиёт тарихидаги енг мураккаб жарроҳлик амалиётларидан бирини бажариб, ҳали она қорнида бўлган чақалоқнинг ҳаётига хавф туғдираётган туғма нуқсонни муваффақиятли бартараф етди. Ҳомиладорликнинг 26-ҳафтасида Хюстон шаҳрида жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган бўлажак она Мейси Севижнинг ўғли Тео дунёда ушбу инновацион усул қўлланган учинчи чақалоқ сифатида қайд етилди.

АҚШда шифокорлар тиббиёт тарихидаги энг мураккаб жарроҳлик амалиётларидан бирини муваффақиятли амалга оширди. Улар ҳали она қорнида бўлган чақалоққа операция ўтказиб, унинг ҳаётига хавф туғдираётган туғма нуқсонни бартараф этди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум қилинишича, бўлажак она Мейси Севиж ҳомиладорлигининг 26-ҳафтасида АҚШнинг Хьюстон шаҳрида жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган. Ҳозирда унинг ўғли Тео беш ойлик бўлиб, соғлом ривожланмоқда.

Ҳомиладорлик даврида шифокорлар болага гастрошизис ташхисини қўйган. Бу кам учрайдиган туғма нуқсон бўлиб, қорин девори тўлиқ шаклланмагани сабабли ичаклар тана ташқарисида ривожланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолат даволанмаса, чақалоқ ҳаёти учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

Жарроҳлар лапароскопик усулдан фойдаланиб, онанинг бачадонини қисман очган ҳолда чақалоқнинг ичакларини эҳтиёткорлик билан қорин бўшлиғига жойлаштирган. Тео дунёда ушбу инновацион усул қўлланган учинчи чақалоқ сифатида қайд этилди.

Divanda o'tirgan er-xotin va ularning qo'lidagi uxlab yotgan chaqaloq.

Мейси ва унинг турмуш ўртоғи Жош Френч дастлаб фарзандидаги нуқсон ҳақида эшитганида қаттиқ руҳий зарба олганини айтди. Британиялик шифокорлар уларни туғилгандан кейинги оғир даволаниш жараёнига тайёрлаган. Кейинчалик мураккаб гастрошизис аниқлангач, оила махсус клиник синов ўтказилаётган Хьюстондаги тиббиёт марказига юборилган.

Операцияга тайёргарлик жараёни ҳам бир неча босқичда амалга оширилди. Аввалига Мейси Бельгиядаги Лювен университети шифохонасида махсус ботокс инъекциясини олган. Бу усул жарроҳлик вақтида қорин девори мушакларини бўшаштиришга ёрдам берган. Шундан сўнг у Техасга йўл олган ва 2025 йил ноябрь ойида мураккаб операция ўтказилган.

«Тикланиш осон кечмади. Аммо фарзандимнинг ҳаёти учун бунинг барчасига арзирди», — дейди Мейси операциядан кейинги хотиралари билан ўртоқлашар экан.

Жарроҳлик муваффақиятли якунланганидан сўнг Тео 2026 йил февраль ойида табиий туғуруқ орқали дунёга келган. Ҳозирда у соғлом ўсиб-улғаймоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу амалиёт туғма нуқсонларни ҳомила туғилишидан аввал даволаш соҳасидаги муҳим ютуқлардан бири бўлиб, келажакда минглаб чақалоқлар ҳаётини сақлаб қолиш имкониятини кенгайтириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқдаЎзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқдаБугун, 14:16125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олинди125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олиндиБугун, 14:1080 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқдиБугун, 12:32Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиГрецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиБугун, 12:04Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинМактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинБугун, 11:55Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБугун, 11:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда