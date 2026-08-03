Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилди

·37·Жамият
Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилди
Қисқача

Ўзбекистонда жорий йил 28 июндан бошлаб ҳайвонларга нисбатан шафқациз муносабатда бўлганлик учун жарималар икки бараварга оширилди. Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёеванинг таъкидлашича, бундай ҳуқуқбузарлик учун 15 суткагача маъмурий қамоқ белгиланиб, қоидабузарлик такроран содир етилса жиноий жавобгарлик ва озодликдан маҳрум етиш чоралари қўлланилиши мумкин.

Ўзбекистонда ҳайвонларга нисбатан шафқатсизлик учун жазо икки бараварга оширилди. Жорий йил 28 июндан бошлаб, ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабат учун маъмурий жазо ва қамоқ чоралари кучайтирилди. Бу қандай қадриятларни намоён этади ва жамиятга қандай таъсир қилади?

Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бу ҳақда очиқ муносабат билдирди. "Барчамиз зўравонликка муросасиз муносабатда бўлсаккина, жамиятимизда хавфсизлик ҳукм суриши мумкин. Аллоҳ яратган ҳар бир мавжудотнинг қадри бор”, — деди Саида Мирзиёева.

Янги қонун ва чоралар

  • 28 июндан ҳайвонларга шафқатсиз муносабат учун жарималар икки бараварга оширилди.

  • Бундай ҳуқуқбузарлик учун 15 суткагача маъмурий қамоқ белгиланди.

  • Такроран содир этганлар жиноий жавобгарлик ва озодликдан маҳрум этилиши мумкин.

Саида Мирзиёеванинг муносабати

  • “Бундай қонунлар фақат жазо учун эмас, жамият қадриятларини намоён этиш учун ҳам қабул қилинади.”

  • Болаларда ҳайвонларга меҳр шакллантиришда ота-оналарнинг ўрни катта.

  • Кучни шафқатсизлик сифатида эмас, меҳр-оқибат сифатида кўрсатиш зарур.

Саида Мирзиёева: “Аллоҳ яратган ҳар бир мавжудотнинг қадри бор.”

Янги қонун ҳақида қандай фикрдасиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга, дўстларингизга Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Саида МирзиёеваЎзбекистонТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Адлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқардиАдлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқардиБугун, 10:25Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бугун, 10:16Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Бугун, 07:56«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушланди«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушландиБугун, 07:52Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиТошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиБугун, 01:26Ўзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиЎзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиБугун, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда