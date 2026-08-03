Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилди
Ўзбекистонда жорий йил 28 июндан бошлаб ҳайвонларга нисбатан шафқациз муносабатда бўлганлик учун жарималар икки бараварга оширилди. Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёеванинг таъкидлашича, бундай ҳуқуқбузарлик учун 15 суткагача маъмурий қамоқ белгиланиб, қоидабузарлик такроран содир етилса жиноий жавобгарлик ва озодликдан маҳрум етиш чоралари қўлланилиши мумкин.
Ўзбекистонда ҳайвонларга нисбатан шафқатсизлик учун жазо икки бараварга оширилди. Жорий йил 28 июндан бошлаб, ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабат учун маъмурий жазо ва қамоқ чоралари кучайтирилди. Бу қандай қадриятларни намоён этади ва жамиятга қандай таъсир қилади?
Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бу ҳақда очиқ муносабат билдирди. "Барчамиз зўравонликка муросасиз муносабатда бўлсаккина, жамиятимизда хавфсизлик ҳукм суриши мумкин. Аллоҳ яратган ҳар бир мавжудотнинг қадри бор”, — деди Саида Мирзиёева.
Янги қонун ва чоралар
28 июндан ҳайвонларга шафқатсиз муносабат учун жарималар икки бараварга оширилди.
Бундай ҳуқуқбузарлик учун 15 суткагача маъмурий қамоқ белгиланди.
Такроран содир этганлар жиноий жавобгарлик ва озодликдан маҳрум этилиши мумкин.
Саида Мирзиёеванинг муносабати
“Бундай қонунлар фақат жазо учун эмас, жамият қадриятларини намоён этиш учун ҳам қабул қилинади.”
Болаларда ҳайвонларга меҳр шакллантиришда ота-оналарнинг ўрни катта.
Кучни шафқатсизлик сифатида эмас, меҳр-оқибат сифатида кўрсатиш зарур.
Саида Мирзиёева: “Аллоҳ яратган ҳар бир мавжудотнинг қадри бор.”
Янги қонун ҳақида қандай фикрдасиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга, дўстларингизга Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…