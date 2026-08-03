Кембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратди

·25·Техно
Кембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратди
Қисқача

Кембриж университети тадқиқотчилари биодизайнер Лусия Хирон билан ҳамкорликда тирик кўк-яшил сувоқлар ёрдамида електр токи ишлаб чиқарувчи биоселл деб номланган инновацион қурилма прототипларини тақдим етди. Биоселл деб аталувчи мазкур ишланма келгусида кам қувватли електроника учун екологик тоза муқобилга айланиши мумкин.

Кембриж университети тадқиқотчилари биодизайнер Лусия Хирон билан ҳамкорликда анъанавий кимёвий элементлар ўрнига тирик цианобактерии (кўк-яшил сувоқлар) ёрдамида электр токи ишлаб чиқарувчи инновацион қурилма прототипларини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, биоселл деб номланган мазкур ишланма келгусида кам қувватли электроника учун экологик тоза муқобилга айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур технология биофотовольтаика деб номланиб, фотосинтез қилувчи микроорганизмлар ҳисобига электр энергиясини бевосита олиш имконини беради. Фотосинтез жараёнида сувоқлар қуёш нурини кимёвий энергияга айлантирибгина қолмай, бир вақтнинг ўзида электр токи ҳам ҳосил қилади. Уларнинг ҳаёт фаолияти учун фақат қуёш нури, сув ва карбонат ангидрид талаб этилади холос.

Экологик муқобил ва барқарорлик

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, электр энергиясининг генерацияси қуёш ботганидан кейин ҳам тўхтаб қолмайди. Ҳужайра ичида содир бўладиган табиий метаболик жараёнлар туфайли батарея энергия ишлаб чиқаришни давом эттиради. Бу эса анъанавий технологияларга нисбатан мутлақо янги ёндашувдир.

Олимларнинг фикрича, бундай биоячейкалар литий ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказувчи бошқа камёб материалларга бўлган қарамликни камайтиришга ёрдам беради. Бу ҳолат ҳар йили чиқиндихоналарга ташлаб юборилаётган миллиардлаб бир марталик батарейкалар муаммоси фонида айниқса долзарб аҳамият касб этади.

Амалий синовлар ва истиқболлар

Тадқиқотчилар технология ўзининг ҳаётга қодирлигини аллақачон исботлаганини қайд этмоқда. Лаборатория шароитида сувоқлар электр энергиясини ишлаб чиқариш учун узлуксиз равишда олти йилдан ортиқ вақт давомида фойдаланиб келинмоқда. Бугунги кунда жамоа биоячейкалар ёрдамида тўлиқ ишлайдиган бир нечта қурилмаларни яратди.

Ушбу қурилмалар қаторига электрон соатлар, ҳарорат датчиклари ҳамда хона ўсимликларини мониторинг қилиш тизими киради. Мазкур тизим ёруғлик даражаси, ҳаво ҳарорати ва тупроқ намлигини кузатиб, маълумотларни мобил иловага узатади. Технологияни бозорга чиқариш учун э-Пҳо номли стартап асос солинган бўлиб, у тижоратлаштириш учун ҳамкорларни қидирмоқда.

Ҳозирча технологиянинг имкониятлари минимал энергия сарфлайдиган қурилмалар билан чекланган. Смартфон ёки ноутбуқлардаги аккумуляторларни алмаштириш ҳақида ҳали ҳовуз борича гап кетмаяпти. Шунга қарамай, олимлар биофотовольтаика экологик тоза энергия манбаларини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларидан бирига айланишига Ишонмоқда.

ТехнологияЭкологияБатареяИлм-фанЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиXiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиБугун, 16:21Сунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиСунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиСЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиБугун, 14:26Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиБугун, 13:51Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаСунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаБугун, 13:22Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиОлимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди