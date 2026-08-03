Кембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратди
Кембриж университети тадқиқотчилари биодизайнер Лусия Хирон билан ҳамкорликда тирик кўк-яшил сувоқлар ёрдамида електр токи ишлаб чиқарувчи биоселл деб номланган инновацион қурилма прототипларини тақдим етди. Биоселл деб аталувчи мазкур ишланма келгусида кам қувватли електроника учун екологик тоза муқобилга айланиши мумкин.
Кембриж университети тадқиқотчилари биодизайнер Лусия Хирон билан ҳамкорликда анъанавий кимёвий элементлар ўрнига тирик цианобактерии (кўк-яшил сувоқлар) ёрдамида электр токи ишлаб чиқарувчи инновацион қурилма прототипларини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, биоселл деб номланган мазкур ишланма келгусида кам қувватли электроника учун экологик тоза муқобилга айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур технология биофотовольтаика деб номланиб, фотосинтез қилувчи микроорганизмлар ҳисобига электр энергиясини бевосита олиш имконини беради. Фотосинтез жараёнида сувоқлар қуёш нурини кимёвий энергияга айлантирибгина қолмай, бир вақтнинг ўзида электр токи ҳам ҳосил қилади. Уларнинг ҳаёт фаолияти учун фақат қуёш нури, сув ва карбонат ангидрид талаб этилади холос.
Экологик муқобил ва барқарорликИшлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, электр энергиясининг генерацияси қуёш ботганидан кейин ҳам тўхтаб қолмайди. Ҳужайра ичида содир бўладиган табиий метаболик жараёнлар туфайли батарея энергия ишлаб чиқаришни давом эттиради. Бу эса анъанавий технологияларга нисбатан мутлақо янги ёндашувдир.
Олимларнинг фикрича, бундай биоячейкалар литий ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказувчи бошқа камёб материалларга бўлган қарамликни камайтиришга ёрдам беради. Бу ҳолат ҳар йили чиқиндихоналарга ташлаб юборилаётган миллиардлаб бир марталик батарейкалар муаммоси фонида айниқса долзарб аҳамият касб этади.
Амалий синовлар ва истиқболларТадқиқотчилар технология ўзининг ҳаётга қодирлигини аллақачон исботлаганини қайд этмоқда. Лаборатория шароитида сувоқлар электр энергиясини ишлаб чиқариш учун узлуксиз равишда олти йилдан ортиқ вақт давомида фойдаланиб келинмоқда. Бугунги кунда жамоа биоячейкалар ёрдамида тўлиқ ишлайдиган бир нечта қурилмаларни яратди.
Ушбу қурилмалар қаторига электрон соатлар, ҳарорат датчиклари ҳамда хона ўсимликларини мониторинг қилиш тизими киради. Мазкур тизим ёруғлик даражаси, ҳаво ҳарорати ва тупроқ намлигини кузатиб, маълумотларни мобил иловага узатади. Технологияни бозорга чиқариш учун э-Пҳо номли стартап асос солинган бўлиб, у тижоратлаштириш учун ҳамкорларни қидирмоқда.
Ҳозирча технологиянинг имкониятлари минимал энергия сарфлайдиган қурилмалар билан чекланган. Смартфон ёки ноутбуқлардаги аккумуляторларни алмаштириш ҳақида ҳали ҳовуз борича гап кетмаяпти. Шунга қарамай, олимлар биофотовольтаика экологик тоза энергия манбаларини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларидан бирига айланишига Ишонмоқда.
…