Сунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилди

·42·Техно
Сунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

Salesforce компаниясининг собиқ раҳбари Ефрат Рапопорт томонидан таъсис етилган Жуне номли янги стартап йирик бизнес компанияларига сунъий интеллект тизимларини ишга туширишда кўмаклашиш учун пре-сеед раундида 20 миллион доллар сармоя жалб қилди. Мазкур маблағ Тиме Вентурес ҳамда Майкл Dell, Аарон Леви ва Жорж Курц каби таниқли технология арбоблари томонидан тақдим етилди.

Йирик бизнес компаниялари учун сунъий интеллект воситаларини ўз иш жараёнига ишончли тарзда татбиқ этиш ҳамон мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Шу боис, корхоналарга сунъий интеллект тизимларини ишга туширишда кўмаклашувчи махсус муҳандислар жамоалари ва ташкилотлар тобора оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Salesforce компаниясининг собиқ раҳбари Эфрат Рапопорт томонидан асос солинган ва Марк Бениофф қўллаб-қувватлаётган Жуне номли янги стартап айнан шу муаммони ҳал қилишга киришди. Компания пре-сеед раундида Тиме Вентурес, шунингдек, Майкл Dell, Аарон Леви ва Жорж Куртс каби таниқли технология арбобларидан 20 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди.

Эфрат Рапопорт ва унинг уч нафар ҳаммуассиси — Оҳад Хен, Барак Голдстеин ҳамда Идан Тситиат аввалроқ Бонобо AI компаниясига асос солишган эди. Овозли матн хизматини тақдим этган бу стартап 2017 йилда яратилиб, икки йил ўтиб Salesforce томонидан сотиб олинган эди. Жамоа бир неча йил давомида технология гигантининг сунъий интеллект лойиҳаларида ишлаган.

Технологик қийинчиликлар ва эскирган тизимлар

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект профессионал хизматларга бўлган талабни парадоксал тарзда оширмоқда. Ҳозирги кунда саноатнинг бу муаммога жавоби кўпроқ мутахассисларни ёллашдан иборат бўлмоқда. Бироқ Жуне жамоасининг ёндашуви бошқача бўлиб, у корхоналарга жараёнларни автоматлаштиришда янги йўлни таклиф этади.

Ҳозирги вақтда ҳеч бир Фортуне 500 компанияси CRM тизимини оддийгина усулда яратиб қўя олмайди. Ҳар қандай сунъий интеллект модели Salesforce, ServiceNow, ДатаБриккс, Workday ёки бошқа маълумотларни бошқариш платформалари билан уйғун ҳолда ишлаши шарт.

“Сунъий интеллект қиймат яратишидан олдин кимдир эскирган тизимлар билан ишлаши керак”, — дейди Рапопорт. Маълумотларнинг турли платформалар бўйлаб бўлиниб кетгани, мураккаб иш оқимлари ва йиллар давомида йиғилиб қолган техник муаммолар асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади.

Жуне платформаси қандай ишлайди?

Агент учун шаблон яратиш жараёнининг энг осон қисми саналади. Асл қийинчилик уни остки қатламдаги мураккаб тизимлар билан муваффақиятли боғлашдир. Масалан, бир хил маълумотни билдирувчи ўнта дубликат майдонлар мавжуд бўлганда сунъий интеллект агенти қандай ҳаракат қилишни билиши керак.

Жуне платформаси компаниянинг мавжуд тизимларини сканерлаш орқали унинг бизнес жараёнларини тушунади, тўсиқларни аниқлайди ва уларни оптималлаштирилган агент бошқарувидаги жараёнлар билан алмаштиради. Тизим корхона жамоаларига зарур қадамлар бўйича тўлиқ йўл харитасини автоматик равишда тақдим этади.

Сунъий интеллектСтартапИнвестицияТехнологияларSalesforce
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиXiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиБугун, 16:21Кембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиКембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиБугун, 15:24СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиСЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиБугун, 14:26Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиБугун, 13:51Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаСунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаБугун, 13:22Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиОлимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди