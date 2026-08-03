Сунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилди
Salesforce компаниясининг собиқ раҳбари Ефрат Рапопорт томонидан таъсис етилган Жуне номли янги стартап йирик бизнес компанияларига сунъий интеллект тизимларини ишга туширишда кўмаклашиш учун пре-сеед раундида 20 миллион доллар сармоя жалб қилди. Мазкур маблағ Тиме Вентурес ҳамда Майкл Dell, Аарон Леви ва Жорж Курц каби таниқли технология арбоблари томонидан тақдим етилди.
Йирик бизнес компаниялари учун сунъий интеллект воситаларини ўз иш жараёнига ишончли тарзда татбиқ этиш ҳамон мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Шу боис, корхоналарга сунъий интеллект тизимларини ишга туширишда кўмаклашувчи махсус муҳандислар жамоалари ва ташкилотлар тобора оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Salesforce компаниясининг собиқ раҳбари Эфрат Рапопорт томонидан асос солинган ва Марк Бениофф қўллаб-қувватлаётган Жуне номли янги стартап айнан шу муаммони ҳал қилишга киришди. Компания пре-сеед раундида Тиме Вентурес, шунингдек, Майкл Dell, Аарон Леви ва Жорж Куртс каби таниқли технология арбобларидан 20 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди.
Эфрат Рапопорт ва унинг уч нафар ҳаммуассиси — Оҳад Хен, Барак Голдстеин ҳамда Идан Тситиат аввалроқ Бонобо AI компаниясига асос солишган эди. Овозли матн хизматини тақдим этган бу стартап 2017 йилда яратилиб, икки йил ўтиб Salesforce томонидан сотиб олинган эди. Жамоа бир неча йил давомида технология гигантининг сунъий интеллект лойиҳаларида ишлаган.
Технологик қийинчиликлар ва эскирган тизимларМутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект профессионал хизматларга бўлган талабни парадоксал тарзда оширмоқда. Ҳозирги кунда саноатнинг бу муаммога жавоби кўпроқ мутахассисларни ёллашдан иборат бўлмоқда. Бироқ Жуне жамоасининг ёндашуви бошқача бўлиб, у корхоналарга жараёнларни автоматлаштиришда янги йўлни таклиф этади.
Ҳозирги вақтда ҳеч бир Фортуне 500 компанияси CRM тизимини оддийгина усулда яратиб қўя олмайди. Ҳар қандай сунъий интеллект модели Salesforce, ServiceNow, ДатаБриккс, Workday ёки бошқа маълумотларни бошқариш платформалари билан уйғун ҳолда ишлаши шарт.
“Сунъий интеллект қиймат яратишидан олдин кимдир эскирган тизимлар билан ишлаши керак”, — дейди Рапопорт. Маълумотларнинг турли платформалар бўйлаб бўлиниб кетгани, мураккаб иш оқимлари ва йиллар давомида йиғилиб қолган техник муаммолар асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади.
Жуне платформаси қандай ишлайди?Агент учун шаблон яратиш жараёнининг энг осон қисми саналади. Асл қийинчилик уни остки қатламдаги мураккаб тизимлар билан муваффақиятли боғлашдир. Масалан, бир хил маълумотни билдирувчи ўнта дубликат майдонлар мавжуд бўлганда сунъий интеллект агенти қандай ҳаракат қилишни билиши керак.
Жуне платформаси компаниянинг мавжуд тизимларини сканерлаш орқали унинг бизнес жараёнларини тушунади, тўсиқларни аниқлайди ва уларни оптималлаштирилган агент бошқарувидаги жараёнлар билан алмаштиради. Тизим корхона жамоаларига зарур қадамлар бўйича тўлиқ йўл харитасини автоматик равишда тақдим этади.
…