Қоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирди

·8·Фойдали
Қоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирди

Қоғоз китоб ўқиш ҳикоя деталларини яхшироқ боғлаш ва эслаб қолишга ёрдам беради. Япониялик олимлар ўтказган тадқиқот натижалари PLOS One журналида эълон қилинди.

Токио университети олимлари ўқиш формати мия фаолиятига қандай таъсир қилишини ўрганди. Тажрибада 25 нафар талаба иштирок этди. Улар япон комиксининг бир қисмини қоғоз китоб ёки планшет орқали ўқиб чиққан. Кейин эса ҳикоянинг иккинчи қисми билан танишиб, сюжет бўйича саволларга жавоб берган.

Тадқиқот натижаларига кўра, ҳар икки гуруҳда ҳам жавобларнинг аниқлиги деярли бир хил бўлган. Бироқ планшетда ўқиган иштирокчилар ҳикоянинг турли қисмларидаги маълумотларни боғлашни талаб қилувчи саволларга жавоб бериш учун кўпроқ вақт сарфлаган.

МРТ таҳлиллари қоғоз китоб ўқиганларда тилни қайта ишлаш ва воқеалар кетма-кетлигини шакллантиришга масъул бўлган мия соҳалари камроқ фаоллашганини кўрсатган. Бу эса маълумотларни тушуниш учун камроқ куч талаб қилинганини англатади.

Олимлар буни қоғоз китобнинг жисмоний хусусиятлари билан изоҳламоқда. Саҳифаларнинг жойлашуви ва ўқиш жараёнини ҳис қилиш имконияти мияда воқеаларнинг “фазовий харитаси”ни шакллантириб, маълумотларни яхшироқ эслаб қолишга ёрдам беради.

Тадқиқот муаллифларига кўра, рақамли ўқиш матнни тушунишни ёмонлаштирмайди. Аммо худди шу натижага эришиш учун планшет фойдаланувчилари кўпроқ вақт ва когнитив ресурс сарфлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинШакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинБугун, 16:06Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиҚоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиБугун, 05:34Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиКеча, 17:33Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиСтрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиКеча, 17:28Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиБолаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қилади12.06, 16:333 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз11.06, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?