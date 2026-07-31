Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқда

Сунъий интеллект воситалари ёрдамида дастурий таъминот кодидаги хатолик ва заифликларни топиш кўлами кескин ошганига қарамай, бу ҳолат киберхуружлар тўлқинининг кучайишига олиб келмади. ixbt.com маълумотига кўра, ВулнЧекк компанияси томонидан ўтказилган таҳлил сунъий интеллект иштирокида аниқланган 1 061 та заифликнинг атиги 1,4 фоизи (14 таси) реал жиноятчилар томонидан суиистеъмол қилинганини кўрсатди. Мазкур кўрсаткич бошқа усуллар орқали топилган анъанавий хатоликлар статистикасидан фарқ қилмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги вақтларда дастурий таъминотдаги камчиликларни қайд этиш суръати мисли кўрилмаган даражада тезлашди. АҚШ Миллий заифликлар базаси (Натионал Вулнерабилитй Датабасе, НВД) 2026 йилнинг 1 январидан 27 июльигача бўлган даврда 45 207 та дастурий заифликни рўйхатга олди. Бу кўрсаткич рекорд даражадаги 2025 йилги йиллик натижа билан деярли тенгдир. Жорий суръат сақланиб қолса, йил якунига бориб мазкур кўрсаткич ўтган йилгидан икки баробар кўп бўлиши мумкин.

Йирик технология компанияларида заифликлар ўсиши

Етакчи технология гигантлари ҳам ўз маҳсулотларидаги хатоларни бартараф этишда фаоллашган. Microsoft компанияси рекорд даражадаги 622 та муаммони ёпиб, уларни топишда сунъий интеллект воситалари муҳим рол ўйнаганини алоҳида таъкидлади. Oracle компанияси эса июль ойидаги янгиланишида 1 449 та заифликни бартараф этди, ваҳоланки ўтган йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 309 тани ташкил этган эди.

Шунга қарамай, ВулнЧекк таҳлили хатоларнинг умумий сони ортиши ҳужумлар сонининг мутаносиб равишда ўсишига олиб келмаётганини тасдиқламоқда. 2026 йилнинг биринчи ярмида КВE ёзувлари сони 45 фоизга ошган бўлса-да, ҳақиқий киберҳужумларда қўлланилган заифликлар улуши атиги 10 фоизга кўпайди. Умуман олганда, кибержиноятчилар томонидан фойдаланиладиган КВEъларнинг улуши пасайиб, 1,4 фоизни ташкил этди.

Anthropic лойиҳаси ва дастурчиларнинг ютуқлари

Тадқиқотчилар Anthropic компаниясининг Claude тизими қўлланилган Глассвинг лойиҳаси натижаларини ҳам ўрганиб чиқишди. Май ойида Claude 23 мингдан ортиқ потенциал муаммони аниқлагани эълон қилинган бўлса-да, уларнинг жуда оз қисмигагина КВE идентификаторлари берилди ва атиги 1 та заифлик реал хуружларда тасдиқланди. Мутахассислар фикрича, ўсиш кўрсаткичлари хакерлар имкониятлари кенгайганидан эмас, балки дастурчиларнинг ўз дастурий таъминотидаги хатоларни ўзлари самаралироқ қидириб топаётганидан далолат беради.

Ишлаб чиқарувчилар томонидан ўз вақтида топилиб ёпилган заифликлар кибержиноятчилар қўлига ўтишининг олди олинади. Бироқ хавф-хатарлар бутунлай йўқолгани йўқ. Заифлик эълон қилингандан унинг илк бор суиистеъмол қилинишигача бўлган ўртача вақт қисқариб, 2025 йилдаги 120 кундан 2026 йилнинг биринчи ярмида 80 кунгача камайди.

Сунъий интеллектнинг ўзи ҳам хуруж нишонига айланмоқда

Мазкур даврда сунъий интеллект тизимларининг ўзида ҳам заифликлар аниқлана бошлади. ВулнЧекк маълумотига кўра, сунъий интеллект тизимларида 28 та маълум заифлик топилиб, улардан 10 таси жиноятчилар томонидан қўлланилган. Масалан, ЛангФлов платформасидаги хатоликлар орқали OpenAI ва Claude хизматларининг ҳисоб маълумотларига кириш ҳолатлари кузатилган. Шунга қарамай, ҳозирча сунъий интеллект киберҳужумлар учун кутилган устунликни бермагани, аксинча, дастурчиларга хатоларни олдиндан бартараф этишда катта ёрдам бераётгани исботланди.

Сунъий интеллектКиберхавфсизликДастурий таъминотВулнЧеккКиберҳужумлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиСунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиБугун, 06:28Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиReddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиБугун, 04:52Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиApple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиБугун, 03:56Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиAmazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди