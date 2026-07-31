Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқда
Сунъий интеллект воситалари ёрдамида дастурий таъминот кодидаги хатолик ва заифликларни топиш кўлами кескин ошганига қарамай, бу ҳолат киберхуружлар тўлқинининг кучайишига олиб келмади. ixbt.com маълумотига кўра, ВулнЧекк компанияси томонидан ўтказилган таҳлил сунъий интеллект иштирокида аниқланган 1 061 та заифликнинг атиги 1,4 фоизи (14 таси) реал жиноятчилар томонидан суиистеъмол қилинганини кўрсатди. Мазкур кўрсаткич бошқа усуллар орқали топилган анъанавий хатоликлар статистикасидан фарқ қилмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги вақтларда дастурий таъминотдаги камчиликларни қайд этиш суръати мисли кўрилмаган даражада тезлашди. АҚШ Миллий заифликлар базаси (Натионал Вулнерабилитй Датабасе, НВД) 2026 йилнинг 1 январидан 27 июльигача бўлган даврда 45 207 та дастурий заифликни рўйхатга олди. Бу кўрсаткич рекорд даражадаги 2025 йилги йиллик натижа билан деярли тенгдир. Жорий суръат сақланиб қолса, йил якунига бориб мазкур кўрсаткич ўтган йилгидан икки баробар кўп бўлиши мумкин.
Йирик технология компанияларида заифликлар ўсишиЕтакчи технология гигантлари ҳам ўз маҳсулотларидаги хатоларни бартараф этишда фаоллашган. Microsoft компанияси рекорд даражадаги 622 та муаммони ёпиб, уларни топишда сунъий интеллект воситалари муҳим рол ўйнаганини алоҳида таъкидлади. Oracle компанияси эса июль ойидаги янгиланишида 1 449 та заифликни бартараф этди, ваҳоланки ўтган йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 309 тани ташкил этган эди.
Шунга қарамай, ВулнЧекк таҳлили хатоларнинг умумий сони ортиши ҳужумлар сонининг мутаносиб равишда ўсишига олиб келмаётганини тасдиқламоқда. 2026 йилнинг биринчи ярмида КВE ёзувлари сони 45 фоизга ошган бўлса-да, ҳақиқий киберҳужумларда қўлланилган заифликлар улуши атиги 10 фоизга кўпайди. Умуман олганда, кибержиноятчилар томонидан фойдаланиладиган КВEъларнинг улуши пасайиб, 1,4 фоизни ташкил этди.
Anthropic лойиҳаси ва дастурчиларнинг ютуқлариТадқиқотчилар Anthropic компаниясининг Claude тизими қўлланилган Глассвинг лойиҳаси натижаларини ҳам ўрганиб чиқишди. Май ойида Claude 23 мингдан ортиқ потенциал муаммони аниқлагани эълон қилинган бўлса-да, уларнинг жуда оз қисмигагина КВE идентификаторлари берилди ва атиги 1 та заифлик реал хуружларда тасдиқланди. Мутахассислар фикрича, ўсиш кўрсаткичлари хакерлар имкониятлари кенгайганидан эмас, балки дастурчиларнинг ўз дастурий таъминотидаги хатоларни ўзлари самаралироқ қидириб топаётганидан далолат беради.
Ишлаб чиқарувчилар томонидан ўз вақтида топилиб ёпилган заифликлар кибержиноятчилар қўлига ўтишининг олди олинади. Бироқ хавф-хатарлар бутунлай йўқолгани йўқ. Заифлик эълон қилингандан унинг илк бор суиистеъмол қилинишигача бўлган ўртача вақт қисқариб, 2025 йилдаги 120 кундан 2026 йилнинг биринчи ярмида 80 кунгача камайди.
…