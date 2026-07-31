Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширди
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва аппарат таъминотига бўлган талабнинг кескин ўсиши глобал технология бозорида жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компанияси ўз қурилмаларини ишлаб чиқариш таннархига таъсир кўрсатаётган хотира нархларининг мисли кўрилмаган даражада қимматлашишига дуч келмоқда. Бу ҳолат келгусида таъминот занжирида жиддий узилишларга олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги молиявий ҳисобот даврида Apple ижобий кўрсаткичларни қайд этиб, уни ўз тарихидаги энг кучли июн чораги деб эълон қилди. Хусусан, iPhone ва Мак компьютерлари савдоси кутилганидан ҳам юқори натижа кўрсатиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан мос равишда 22 ва 29 фоизга ўсди. Бироқ, бундай муваффақиятларга қарамай, раҳбарият RAMагеддон деб номланувчи хотира тақчиллиги янада кучайишидан хавотир билдирмоқда.
Таъминот занжиридаги муаммолар ва ишлаб чиқаришКомпаниянинг асосий муаммоси iPhone ва Мак қурилмаларидаги А-Сериес ҳамда М-Сериес процессорларини қувватловчи Apple силикон чипларида қўлланиладиган илғор хотира тугунларини кафолатли таъминлашдан иборат. Ҳозирги кунда юқори даражадаги талаб сақланиб қолаётган бир пайтда, таъминот занжирининг мослашувчанлиги чеклангани боис тақчиллик салбий таъсирини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.
Юзага келиши мумкин бўлган инқирознинг олдини олиш мақсадида Apple ўзининг анъанавий стратегиясидан воз кечди. Одатда омбордаги маҳсулотлар ҳажмини минимал даражада ушлаб туришга ҳаракат қиладиган компания бу сафар 11,1 миллиард долларлик инвентар тўплади. Таққослаш учун, ўтган йилнинг сентябрь ойида бу кўрсаткич 5,7 миллиард долларни ташкил этган эди. Бу эса захираларни деярли икки баробар кўпайтирилганидан далолат беради.
Нархларнинг ошиши ва бозор реакциясиБундай кескин тақчиллик шароити муқаррар равишда харидорларга ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ўтган ойда компания Мак ва iPad қурилмалари нархларини мажбурий равишда оширишга қарор қилди. Шунингдек, Meta, Samsung, Microsoft ва Sony каби бошқа йирик технология гигантлари ҳам ўз қурилмалари нархини кўтаришга мажбур бўлган.
Келгуси чорак учун Apple даромадининг ўсиши 9 дан 11 фоизгача бўлишини тахмин қилмоқда. Ҳолбуки, сўнгги бир неча чорак давомида бу кўрсаткич 12 ойлик кесимда барқарор равишда 16 фоиз атрофида сақланиб келган эди. Молиявий прогреснинг секинлашиши инвесторларни хавотирга солди ва савдолар ёпилгач, Apple акциялари қиймати 6 фоизга пасайди.
Сентябр ойида аппарат муҳандислиги бўйича катта вице-президент лавозимидан бош ижрочи директор лавозимига ўтадиган янги раҳбар оғир даврга дуч келиши мумкин. Шунга қарамай, мутахассислар ушбу муаммо фақат Apple компаниясига тегишли эмаслиги ва бутун саноат учун синов эканини таъкидламоқда.
…