Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширди

·0·Техно
Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширди

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва аппарат таъминотига бўлган талабнинг кескин ўсиши глобал технология бозорида жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компанияси ўз қурилмаларини ишлаб чиқариш таннархига таъсир кўрсатаётган хотира нархларининг мисли кўрилмаган даражада қимматлашишига дуч келмоқда. Бу ҳолат келгусида таъминот занжирида жиддий узилишларга олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги молиявий ҳисобот даврида Apple ижобий кўрсаткичларни қайд этиб, уни ўз тарихидаги энг кучли июн чораги деб эълон қилди. Хусусан, iPhone ва Мак компьютерлари савдоси кутилганидан ҳам юқори натижа кўрсатиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан мос равишда 22 ва 29 фоизга ўсди. Бироқ, бундай муваффақиятларга қарамай, раҳбарият RAMагеддон деб номланувчи хотира тақчиллиги янада кучайишидан хавотир билдирмоқда.

Таъминот занжиридаги муаммолар ва ишлаб чиқариш

Компаниянинг асосий муаммоси iPhone ва Мак қурилмаларидаги А-Сериес ҳамда М-Сериес процессорларини қувватловчи Apple силикон чипларида қўлланиладиган илғор хотира тугунларини кафолатли таъминлашдан иборат. Ҳозирги кунда юқори даражадаги талаб сақланиб қолаётган бир пайтда, таъминот занжирининг мослашувчанлиги чеклангани боис тақчиллик салбий таъсирини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

Юзага келиши мумкин бўлган инқирознинг олдини олиш мақсадида Apple ўзининг анъанавий стратегиясидан воз кечди. Одатда омбордаги маҳсулотлар ҳажмини минимал даражада ушлаб туришга ҳаракат қиладиган компания бу сафар 11,1 миллиард долларлик инвентар тўплади. Таққослаш учун, ўтган йилнинг сентябрь ойида бу кўрсаткич 5,7 миллиард долларни ташкил этган эди. Бу эса захираларни деярли икки баробар кўпайтирилганидан далолат беради.

Нархларнинг ошиши ва бозор реакцияси

Бундай кескин тақчиллик шароити муқаррар равишда харидорларга ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ўтган ойда компания Мак ва iPad қурилмалари нархларини мажбурий равишда оширишга қарор қилди. Шунингдек, Meta, Samsung, Microsoft ва Sony каби бошқа йирик технология гигантлари ҳам ўз қурилмалари нархини кўтаришга мажбур бўлган.

Келгуси чорак учун Apple даромадининг ўсиши 9 дан 11 фоизгача бўлишини тахмин қилмоқда. Ҳолбуки, сўнгги бир неча чорак давомида бу кўрсаткич 12 ойлик кесимда барқарор равишда 16 фоиз атрофида сақланиб келган эди. Молиявий прогреснинг секинлашиши инвесторларни хавотирга солди ва савдолар ёпилгач, Apple акциялари қиймати 6 фоизга пасайди.

Сентябр ойида аппарат муҳандислиги бўйича катта вице-президент лавозимидан бош ижрочи директор лавозимига ўтадиган янги раҳбар оғир даврга дуч келиши мумкин. Шунга қарамай, мутахассислар ушбу муаммо фақат Apple компаниясига тегишли эмаслиги ва бутун саноат учун синов эканини таъкидламоқда.

AppleRAMагеддонTim CookТехнологияiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиApple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиБугун, 03:56Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиAmazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиБугун, 03:56Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиRedmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди