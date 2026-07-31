BYD твердотел батареялар учун янги патент олди

·21·Авто
BYD твердотел батареялар учун янги патент олди
Қисқача

Хитойнинг BYD компанияси твердотел аккумуляторлар технологиясига оид мураккаб композит катод тузилиши учун расмий патент аризасини топширди. Ушбу муҳим янгилик Хитой Миллий интеллектуал мулк бошқармаси (КНИПА) маълумотларига кўра, жорий йилнинг 28-июл куни расман еълон қилинди. CN202510126712.6 рақамли патент аризасида галогенид ва сулфид електролит компонентларини ўзаро уйғунлаштирган инновацион конструксия тавсифланган.

Хитойнинг BYD компанияси твердотел (қаттиқ жисмли) аккумуляторлар технологиясига оид мураккаб композит катод тузилиши учун расмий патент аризасини топширди. Ушбу муҳим янгилик Хитой Миллий интеллектуал мулк бошқармаси (КНИПА) маълумотларига кўра, жорий йилнинг 28-июль куни расман эълон қилинди ва келгусида электромобиллар саноатида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

CN202510126712.6 рақамли патент аризасида (нашр рақами CN122474592A) икки хил илғор материал — галогенид ва сульфид электролит компонентларини ўзаро уйғунлаштирган инновацион конструкция тавсифланган. Мазкур ишланма автомобилсозлик бозорида ҳали оммавий ишлаб чиқариш режалари ёки аниқ тижорий муддатларга эга бўлмаса-да, технологик тараққиёт йўлидаги жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда.

Техник ечимлар ва тузилиш хусусиятлари

Ҳужжатларга кўра, BYD мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган янги катод композит материали икки хил ўлчамдаги электролит заррачаларини ўз ичига олади. Хусусан, тизимда заррачалари кичикроқ бўлган галогенид электролитлари ҳамда йирикроқ заррачаларга эга сульфид электролитлари биргаликда қўлланилади.

Ушбу ўзига хос компонентлар катоднинг фаол материали билан қўшилиб, ягона композит электрод структурасини ҳосил қилади. Бундай ёндашув твердотел аккумуляторлар соҳасидаги энг мураккаб муҳандислик вазифаларидан бирини ҳал қилишга қаратилган.

Чегаравий барқарорлик муаммоси

Твердотел батареяларни яратишдаги асосий тўсиқлардан бири бу — кўп марталик қувватлаш ва зарядсизланиш жараёнларида қаттиқ материаллар орасидаги барқарор алоқани сақлаб қолишдир. Батарея қисмларининг ўзаро таъсири узоқ муддатли чидамлиликни таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

BYD компаниялар гуруҳи бош илмий ходими Лиан Юбо аввалроқ баён қилганидек, қаттиқ жисмлар орасидаги чегара барқарорлиги саноат миқёсидаги ишлаб чиқариш йўлидаги асосий техник тўсиқлардан бири ҳисобланади. Мутахассис мазкур технологиянинг ҳозирги ҳолатини муаммоларни ҳал қилиш босқичи сифатида баҳолаган эди.

Гарчи компания ушбу янги турдаги батареяларни амалдаги транспорт воситаларида қўллаш муддатлари ёки уларнинг бозорга чиқиш саналари ҳақида ҳозирча аниқ маълумот бермаган бўлса-да, патенте аризаси BYD бу йўналишда изланишларни жадал давом эттираётганини кўрсатади.

BYDТвердотел батареяЭлектромобилАвто технологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиBMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиБугун, 00:55Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиРосатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиКеча, 22:53Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиКеча, 17:22Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиРоссияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиКеча, 16:24Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларКеча, 16:20BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиBMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиКеча, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси