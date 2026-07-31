BYD твердотел батареялар учун янги патент олди
Хитойнинг BYD компанияси твердотел аккумуляторлар технологиясига оид мураккаб композит катод тузилиши учун расмий патент аризасини топширди. Ушбу муҳим янгилик Хитой Миллий интеллектуал мулк бошқармаси (КНИПА) маълумотларига кўра, жорий йилнинг 28-июл куни расман еълон қилинди. CN202510126712.6 рақамли патент аризасида галогенид ва сулфид електролит компонентларини ўзаро уйғунлаштирган инновацион конструксия тавсифланган.
Хитойнинг BYD компанияси твердотел (қаттиқ жисмли) аккумуляторлар технологиясига оид мураккаб композит катод тузилиши учун расмий патент аризасини топширди. Ушбу муҳим янгилик Хитой Миллий интеллектуал мулк бошқармаси (КНИПА) маълумотларига кўра, жорий йилнинг 28-июль куни расман эълон қилинди ва келгусида электромобиллар саноатида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
CN202510126712.6 рақамли патент аризасида (нашр рақами CN122474592A) икки хил илғор материал — галогенид ва сульфид электролит компонентларини ўзаро уйғунлаштирган инновацион конструкция тавсифланган. Мазкур ишланма автомобилсозлик бозорида ҳали оммавий ишлаб чиқариш режалари ёки аниқ тижорий муддатларга эга бўлмаса-да, технологик тараққиёт йўлидаги жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда.
Техник ечимлар ва тузилиш хусусиятлариҲужжатларга кўра, BYD мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган янги катод композит материали икки хил ўлчамдаги электролит заррачаларини ўз ичига олади. Хусусан, тизимда заррачалари кичикроқ бўлган галогенид электролитлари ҳамда йирикроқ заррачаларга эга сульфид электролитлари биргаликда қўлланилади.
Ушбу ўзига хос компонентлар катоднинг фаол материали билан қўшилиб, ягона композит электрод структурасини ҳосил қилади. Бундай ёндашув твердотел аккумуляторлар соҳасидаги энг мураккаб муҳандислик вазифаларидан бирини ҳал қилишга қаратилган.
Чегаравий барқарорлик муаммосиТвердотел батареяларни яратишдаги асосий тўсиқлардан бири бу — кўп марталик қувватлаш ва зарядсизланиш жараёнларида қаттиқ материаллар орасидаги барқарор алоқани сақлаб қолишдир. Батарея қисмларининг ўзаро таъсири узоқ муддатли чидамлиликни таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
BYD компаниялар гуруҳи бош илмий ходими Лиан Юбо аввалроқ баён қилганидек, қаттиқ жисмлар орасидаги чегара барқарорлиги саноат миқёсидаги ишлаб чиқариш йўлидаги асосий техник тўсиқлардан бири ҳисобланади. Мутахассис мазкур технологиянинг ҳозирги ҳолатини муаммоларни ҳал қилиш босқичи сифатида баҳолаган эди.
Гарчи компания ушбу янги турдаги батареяларни амалдаги транспорт воситаларида қўллаш муддатлари ёки уларнинг бозорга чиқиш саналари ҳақида ҳозирча аниқ маълумот бермаган бўлса-да, патенте аризаси BYD бу йўналишда изланишларни жадал давом эттираётганини кўрсатади.
…