Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айланди

·17·Дунё
Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айланди
Қисқача

Хитойнинг Шенси провинсияси Тонгчуан шаҳридаги барбекю ресторанида ишлайдиган 48 ёшли ошпаз Ма Жианпин ташқи кўриниши Илон Маскга ўхшагани учун ижтимоий тармоқларда машҳур бўлиб кетди. 2026 йил 26 июл куни мижозлардан бири томонидан тасодифан олиниб тарқатилган видео қисқа фурсатда 800 мингдан ортиқ лайк тўплади ва уни фойдаланувчилар ҳазил тариқасида “Хитойнинг қовурилган Маски” деб атай бошлади.

Хитойнинг Шенси провинцияси, Тонгчуан шаҳрида яшовчи 48 ёшли Ма Жианпин ташқи кўриниши Илон Маскга жуда ўхшаши сабаб ижтимоий тармоқларда катта шуҳрат қозонди.

Ма Жианпин маҳаллий барбекю ресторанида ошпаз ва ҳамкор сифатида фаолият юритади. Маълумотларга кўра, у бу соҳада ўн йилдан ортиқ вақт давомида ишлаган. Бир неча йил аввал ҳам танишлари ва мижозлар унинг Маскка ўхшашлигини айтиб келган, бироқ бу ҳолат яқиндагина интернетда кенг тарқалган.

2026 йил 26 июль куни ресторанга келган мижозлардан бири уни тасодифан видеога олиб, ижтимоий тармоққа жойлаштирган. Видео қисқа вақт ичида оммалашиб, 800 мингдан ортиқ лайк тўплаган. Шундан сўнг кўплаб фойдаланувчилар уни ҳазил тариқасида “Хитойнинг қовурилган Маски” деб атай бошлаган.

Машҳурлик ошгач, ресторанга Ма Жианпин билан суратга тушиш учун махсус келаётганлар ҳам кўпайган. Унинг ўзи эса кутилмаганда эътибор марказига тушиб қолганидан бироз ҳаяжонланганини айтган. Шунга қарамай, у вазиятга оддий муносабатда бўлиб, асосий мақсади оиласини боқиш эканини билдирган.

Қизиқ томони, интернет фойдаланувчилари ресторан номини ҳатто “SpaceX барбекю”га ўзгартиришни ҳам ҳазил тариқасида таклиф қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиИкки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиБугун, 04:32Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиБугун, 03:57Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиКеча, 23:15Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»Кеча, 23:14Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиИссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиКеча, 22:46UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишUFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишКеча, 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда