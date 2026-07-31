Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айланди
Хитойнинг Шенси провинсияси Тонгчуан шаҳридаги барбекю ресторанида ишлайдиган 48 ёшли ошпаз Ма Жианпин ташқи кўриниши Илон Маскга ўхшагани учун ижтимоий тармоқларда машҳур бўлиб кетди. 2026 йил 26 июл куни мижозлардан бири томонидан тасодифан олиниб тарқатилган видео қисқа фурсатда 800 мингдан ортиқ лайк тўплади ва уни фойдаланувчилар ҳазил тариқасида “Хитойнинг қовурилган Маски” деб атай бошлади.
Хитойнинг Шенси провинцияси, Тонгчуан шаҳрида яшовчи 48 ёшли Ма Жианпин ташқи кўриниши Илон Маскга жуда ўхшаши сабаб ижтимоий тармоқларда катта шуҳрат қозонди.
Ма Жианпин маҳаллий барбекю ресторанида ошпаз ва ҳамкор сифатида фаолият юритади. Маълумотларга кўра, у бу соҳада ўн йилдан ортиқ вақт давомида ишлаган. Бир неча йил аввал ҳам танишлари ва мижозлар унинг Маскка ўхшашлигини айтиб келган, бироқ бу ҳолат яқиндагина интернетда кенг тарқалган.
2026 йил 26 июль куни ресторанга келган мижозлардан бири уни тасодифан видеога олиб, ижтимоий тармоққа жойлаштирган. Видео қисқа вақт ичида оммалашиб, 800 мингдан ортиқ лайк тўплаган. Шундан сўнг кўплаб фойдаланувчилар уни ҳазил тариқасида “Хитойнинг қовурилган Маски” деб атай бошлаган.
Машҳурлик ошгач, ресторанга Ма Жианпин билан суратга тушиш учун махсус келаётганлар ҳам кўпайган. Унинг ўзи эса кутилмаганда эътибор марказига тушиб қолганидан бироз ҳаяжонланганини айтган. Шунга қарамай, у вазиятга оддий муносабатда бўлиб, асосий мақсади оиласини боқиш эканини билдирган.
Қизиқ томони, интернет фойдаланувчилари ресторан номини ҳатто “SpaceX барбекю”га ўзгартиришни ҳам ҳазил тариқасида таклиф қилмоқда.
…