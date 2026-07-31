Павел Дуров террорчилар рўйхатига киритилди
Россия Федерациясининг Молия мониторинги федерал хизмати Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуровни террорчилар ва екстремистлар рўйхатига киритди. Унга нисбатан террорчилик фаолиятига кўмаклашиш айблови еълон қилиниб, халқаро қидирув жараёни бошлаб юборилди.
Россия Федерациясининг Молия мониторинги федерал хизмати (Росфинмониторинг) Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуровни террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритди. ТАСС нашрининг маълумотига кўра, бу қарор тадбиркорга нисбатан қўзғатилган жиноий ишлар ҳамда хавфсизлик идораларининг талаблари бажарилмагани фонида қабул қилинган бўлиб, у IT-ҳамжамият ва глобал рақамли бозор эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Россияда Павел Дуровга нисбатан террорчилик фаолиятига кўмаклашиш айблови эълон қилинган ва унга нисбатан халқаро қидирув жараёни бошлаб юборилган. Федерал хавфсизлик хизмати (ФСБ) маълумотларига кўра, Telegram маъмурияти Украина махсус хизматлари ҳамда турли экстремистик ташкилотлар томонидан Россия ҳудудида жиноят ва терактларни тайёрлашда фойдаланилган гуруҳлар, каналлар ҳамда ботларни ўчириш бўйича қилинган мурожаатларни бажармаган.
Статистика ва идоралар талаблариРасмий идоралар келтирган рақамларга таянилса, 2022-йилдан бери Россияда айнан Telegram мессенжери ёрдамида содир этилган 153 мингдан ортиқ жиноят қайд этилган. Ушбу ҳолатлар юзасидан Роскомнадзор томонидан тақиқловчи контентни олиб ташлаш бўйича 150 мингдан ортиқ талабномалар йўлланган, бироқ уларнинг аксарияти эътиборсиз қолдирилган.
Ушбу кескин қадамларга жавобан Павел Дуровнинг ўзи Россиядаги расмий идоралар уни айнан оммавий кузатув ва цензура ўрнатиш талабларини бажаришдан бош тортгани учун террорчилар рўйхатига киритганини билдирган. Унинг таъкидлашича, мессенжер фойдаланувчиларининг шахсийлиги ва эркинлигини ҳимоя қилиш унинг асосий принципларидан бири бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Telegram платформаси атрофидаги бундай юридик ва сиёсий зиддиятлар аввал ҳам бир неча бор кузатилган эди. Бироқ жорий чоралар ва халқаро қидирув жараёнининг бошланиши дунёдаги энг оммабоп мессенжерлардан бирининг фаолиятига ҳамда унинг асосчиси учун юзага келадиган ҳуқуқий оқибатларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
…