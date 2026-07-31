Павел Дуров террорчилар рўйхатига киритилди

·46·Техно
Павел Дуров террорчилар рўйхатига киритилди
Қисқача

Россия Федерациясининг Молия мониторинги федерал хизмати Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуровни террорчилар ва екстремистлар рўйхатига киритди. Унга нисбатан террорчилик фаолиятига кўмаклашиш айблови еълон қилиниб, халқаро қидирув жараёни бошлаб юборилди.

Россия Федерациясининг Молия мониторинги федерал хизмати (Росфинмониторинг) Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуровни террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритди. ТАСС нашрининг маълумотига кўра, бу қарор тадбиркорга нисбатан қўзғатилган жиноий ишлар ҳамда хавфсизлик идораларининг талаблари бажарилмагани фонида қабул қилинган бўлиб, у IT-ҳамжамият ва глобал рақамли бозор эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Россияда Павел Дуровга нисбатан террорчилик фаолиятига кўмаклашиш айблови эълон қилинган ва унга нисбатан халқаро қидирув жараёни бошлаб юборилган. Федерал хавфсизлик хизмати (ФСБ) маълумотларига кўра, Telegram маъмурияти Украина махсус хизматлари ҳамда турли экстремистик ташкилотлар томонидан Россия ҳудудида жиноят ва терактларни тайёрлашда фойдаланилган гуруҳлар, каналлар ҳамда ботларни ўчириш бўйича қилинган мурожаатларни бажармаган.

Статистика ва идоралар талаблари

Расмий идоралар келтирган рақамларга таянилса, 2022-йилдан бери Россияда айнан Telegram мессенжери ёрдамида содир этилган 153 мингдан ортиқ жиноят қайд этилган. Ушбу ҳолатлар юзасидан Роскомнадзор томонидан тақиқловчи контентни олиб ташлаш бўйича 150 мингдан ортиқ талабномалар йўлланган, бироқ уларнинг аксарияти эътиборсиз қолдирилган.

Ушбу кескин қадамларга жавобан Павел Дуровнинг ўзи Россиядаги расмий идоралар уни айнан оммавий кузатув ва цензура ўрнатиш талабларини бажаришдан бош тортгани учун террорчилар рўйхатига киритганини билдирган. Унинг таъкидлашича, мессенжер фойдаланувчиларининг шахсийлиги ва эркинлигини ҳимоя қилиш унинг асосий принципларидан бири бўлиб қолмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Telegram платформаси атрофидаги бундай юридик ва сиёсий зиддиятлар аввал ҳам бир неча бор кузатилган эди. Бироқ жорий чоралар ва халқаро қидирув жараёнининг бошланиши дунёдаги энг оммабоп мессенжерлардан бирининг фаолиятига ҳамда унинг асосчиси учун юзага келадиган ҳуқуқий оқибатларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

TelegramПавел ДуровРосфинмониторингРоссияЦензура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушдиЎрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушдиБугун, 07:52Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаБугун, 07:28Сунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиСунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиБугун, 06:28Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиReddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиБугун, 04:52Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди