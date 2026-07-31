Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”
Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева Instagram тармоғидаги жонли ефир вақтида Вейсел Дулгер ҳақидаги шахсий маълумотларни ошкор қилиб, уни ҳаётидаги енг мард еркак дея таърифлади. Унинг сўзларига кўра, Вейселнинг бунгача никоҳдан ўтган оиласи бўлмаган ва аввалги муносабатлари тўй билан якунланмаган. Хонанда Вейсел илгари икки киши билан жиддий муносабатда бўлгани ва унаштирилганини, бироқ уларнинг бирортаси билан уйланишгача бормаганини билдирди.
Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева Instagramда жонли эфир қилаётган вақтида Вейсел Дулгер ҳақида самимий фикрларини билдириб, унинг аввалги муносабатлари ва шахсий ҳаётига оид айрим маълумотларни ошкор қилди.
Шаҳло Вейселни “ҳаётимдаги энг мард эркак” дея таърифлади. Хонанданинг айтишича, Вейселнинг Шаҳло билан турмуш қуришидан аввал никоҳдан ўтган оиласи бўлмаган.
Салаеванинг сўзларига кўра, Вейсел илгари муносабатларда бўлган ва ҳатто айрим жуфтликлар билан унаштирилган. Бироқ бу муносабатларнинг ҳеч бири никоҳ билан якунланмаган.
“Вейселнинг биринчи турмуши йўқ. Муносабатлари бўлган, унаштирилган ва кейин айрилиб кетган. Тўй қилиб, бирга яшамаган. Икки киши билан жиддий муносабатда бўлган, аммо ҳеч бири билан уйланишгача бормаган”, — дея айтиб ўтди Шаҳло.
Хонанда концертида Вейсел аввалги муносабатлари ҳақида гапирганини эслатди. Ўшанда у "ҳаётимга бир неча хотинлар келди, ланъат бўлсин. Ҳеч бири келмаса эди", деб айтган.
Шу боис Шаҳло Салаеванинг сўзларига кўра, Вейсел Дулгернинг биринчи никоҳи айнан у билан бўлмоқда. Бу маълумот ижтимоий тармоқларда жуфтликнинг муносабатларига қизиқиш билдираётган мухлислар эътиборини тортиши мумкин.
…