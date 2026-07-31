Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”

·77·Маданият
Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”
Қисқача

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева Instagram тармоғидаги жонли ефир вақтида Вейсел Дулгер ҳақидаги шахсий маълумотларни ошкор қилиб, уни ҳаётидаги енг мард еркак дея таърифлади. Унинг сўзларига кўра, Вейселнинг бунгача никоҳдан ўтган оиласи бўлмаган ва аввалги муносабатлари тўй билан якунланмаган. Хонанда Вейсел илгари икки киши билан жиддий муносабатда бўлгани ва унаштирилганини, бироқ уларнинг бирортаси билан уйланишгача бормаганини билдирди.

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева Instagramда жонли эфир қилаётган вақтида Вейсел Дулгер ҳақида самимий фикрларини билдириб, унинг аввалги муносабатлари ва шахсий ҳаётига оид айрим маълумотларни ошкор қилди.

Шаҳло Вейселни “ҳаётимдаги энг мард эркак” дея таърифлади. Хонанданинг айтишича, Вейселнинг Шаҳло билан турмуш қуришидан аввал никоҳдан ўтган оиласи бўлмаган.

Салаеванинг сўзларига кўра, Вейсел илгари муносабатларда бўлган ва ҳатто айрим жуфтликлар билан унаштирилган. Бироқ бу муносабатларнинг ҳеч бири никоҳ билан якунланмаган.

“Вейселнинг биринчи турмуши йўқ. Муносабатлари бўлган, унаштирилган ва кейин айрилиб кетган. Тўй қилиб, бирга яшамаган. Икки киши билан жиддий муносабатда бўлган, аммо ҳеч бири билан уйланишгача бормаган”, — дея айтиб ўтди Шаҳло.

Хонанда концертида Вейсел аввалги муносабатлари ҳақида гапирганини эслатди. Ўшанда у "ҳаётимга бир неча хотинлар келди, ланъат бўлсин. Ҳеч бири келмаса эди", деб айтган.

Шу боис Шаҳло Салаеванинг сўзларига кўра, Вейсел Дулгернинг биринчи никоҳи айнан у билан бўлмоқда. Бу маълумот ижтимоий тармоқларда жуфтликнинг муносабатларига қизиқиш билдираётган мухлислар эътиборини тортиши мумкин.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерХоразмInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Бугун, 03:31Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиБугун, 03:20Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Бугун, 02:57Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 02:46Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Бугун, 01:36Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Кеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида