Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)

·12·Жамият
Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)
Қисқача

Бухорода кафелардан бири яқинида табиий газ билан тўлдирилган ҳаво шарлари осмонга кўтарилиб, електр симларига тегилиши натижасида портлаб кетди. Сайёҳлар томонидан видеога олинган ва ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу хавфли ҳодиса вақтида атрофда фуқаролар ҳам бўлган. Туристик полиция маълумотига кўра, воқеадан сўнг шарларни сотган шахс ва бино егасига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилди.

Бухорода кафелардан бири яқинида газ билан тўлдирилган ҳаво шарлари сабаб хавфли ҳолат юз берди. Мазкур воқеа сайёҳлар томонидан видеога олиниб, ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Маълум қилинишича, шарлар осмонга кўтарилган вақтда электр симларига тегиб кетган. Шундан сўнг улар портлаган. Ҳодиса вақтида атрофда сайёҳлар ва бошқа фуқаролар бўлган.

Туристик полиция маълумотига кўра, шарлар табиий газ билан тўлдирилган. Воқеадан сўнг шарларни сотган шахс ҳамда бино эгасига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилган.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, фойдаланувчилар газ билан тўлдирилган шарлардан фойдаланишда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш зарурлигини таъкидламоқда.

Бухоро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиХушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиКеча, 22:25« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солинди« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солиндиКеча, 21:21Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиЖомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиКеча, 21:18Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Кеча, 17:45Ушбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиУшбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиКеча, 15:45Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Кеча, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди