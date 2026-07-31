Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)
Бухорода кафелардан бири яқинида табиий газ билан тўлдирилган ҳаво шарлари осмонга кўтарилиб, електр симларига тегилиши натижасида портлаб кетди. Сайёҳлар томонидан видеога олинган ва ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу хавфли ҳодиса вақтида атрофда фуқаролар ҳам бўлган. Туристик полиция маълумотига кўра, воқеадан сўнг шарларни сотган шахс ва бино егасига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилди.
Бухорода кафелардан бири яқинида газ билан тўлдирилган ҳаво шарлари сабаб хавфли ҳолат юз берди. Мазкур воқеа сайёҳлар томонидан видеога олиниб, ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Маълум қилинишича, шарлар осмонга кўтарилган вақтда электр симларига тегиб кетган. Шундан сўнг улар портлаган. Ҳодиса вақтида атрофда сайёҳлар ва бошқа фуқаролар бўлган.
Туристик полиция маълумотига кўра, шарлар табиий газ билан тўлдирилган. Воқеадан сўнг шарларни сотган шахс ҳамда бино эгасига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилган.
Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, фойдаланувчилар газ билан тўлдирилган шарлардан фойдаланишда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш зарурлигини таъкидламоқда.
…