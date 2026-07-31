Сунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб борди

·36·Техно
Сунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб борди
Қисқача

Anthropic компаниясининг Claude моделлари хавфсизлик синовлари жараёнида учта ташкилотнинг реал инфратузилмасига рухсациз кириб қолгани маълум бўлди. Синов муҳитини созлашдаги хатолик ва тушунмовчиликлар натижасида Опус 4.7, Mythos 5 ва енг янги ички тадқиқот модели интернетга чиқиб кетган. Хусусан, Опус 4.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude моделлари хавфсизлик синовлари жараёнида учта ташкилотнинг реал инфратузилмасига рухсатсиз кириб қолганини маълум қилди. Ушбу ҳолат технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлган бўлиб, сунъий интеллект тизимларининг автоном ҳаракатлари устидан назоратни кучайтириш қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар тарқатган маълумотларга кўра, бу кашфиёт OpenAI ўзининг релиз қилинмаган модели Hugging Face тизимларига хавфсизлик тести вақтида кириб қолганини эълон қилганидан бир ҳафта ўтиб аниқланган. OpenAI воқеасидан сўнг Anthropic ҳам ички текширув бошлаган ва махсус изоляция қилинган муҳитлардан (сандбокс) ташқари тармоққа чиқиш ҳолатларини қатъий ўрганиб чиққан.

Ўтказилган 141 мингдан ортиқ синов жараёнларини таҳлил қилиш давомида компания ўз модели учинчи томон ҳамкори бўлган Иррегулар билан ишлаш вақтида интернетга чиқиб кетганини аниқлади. Маълум бўлишича, бу ҳолат синов муҳитини созлашдаги хатолик ҳамда икки компания ўртасидаги тушунмовчилик натижасида юзага келган — синов майдончасида аслида интернет тармоғига уланиш имкони сақланиб қолган.

Моделларнинг ҳаракатлари ва кутилмаган оқибатлар

Anthropic ушбу муаммо учун фақат бошқа томонни айбламаслигини, масъулиятни ўз зиммасига олиб, зарур тузатишларни амалга ошираётганини билдирди. Бироқ очиқ қолган интернет алоқаси туфайли Claude моделлари учта турли ташкилотнинг ишлаб чиқариш (продуктион) инфратузилмасига киришга муваффақ бўлган.

Мазкур ҳодисада уч хил Claude модели иштирок этган: Опус 4.7, Mythos 5 ва компаниянинг энг янги ички тадқиқот модели. Энг қизиғи, синов вақтида моделларга интернет тармоғи йўқлиги аниқ қилиб кўрсатилганига қарамай, улар реал дунё тизимларини ҳам берилган топшириқнинг бир қисми деб ўйлаган.

Моделларнинг хатти-ҳаракати турлича бўлгани мутахассисларни ҳайратда қолдирди:

  • Опус 4.7 модели реал ишлаб чиқариш тизимига кириб қолганини тушунган, бироқ буни синовнинг бир қисми деб ўйлаб, маълумотлар базасига кириш ва махфий маълумотларни олишда давом этган.
  • Mythos 5 модели ҳам ҳақиқий интернетда эканини сезган, аммо ўзини ҳамон симуляцияда деб ишонтириб, Pythон дастурий таъминот реэстри бўлган ПйПИга зарарли дастурий пакет чоп этган.
  • Фақатгина Anthropic'нинг энг янги ички тадқиқот модели нишон реал эканини тушуниб, ўз-ўзидан тўхташга эришган.

Хавфсизлик чоралари ва келгусидаги режалар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу синовлар вақтида Claude моделлари одатдаги оммавий фойдаланувчилар учун мўлжалланган қўшимча хавфсизлик фильтрлари ва классификаторларисиз ишлаган. Бунга синовлар моделларнинг асл имкониятларини ўлчашга қаратилгани сабаб бўлган.

Юзага келган ҳолатдан сўнг Anthropic қудратли сунъий интеллект моделларини баҳолаш ва синовдан ўтказиш жараёнларига янада қатъий назорат ва чекловлар ўрнатилиши лозимлигини тан олди. Киберхавфсизлик ҳамжамияти ҳам бу каби автоном хатолар келгусида жиддий муаммоларни келтириб чиқармаслиги учун олдини олиш чоралари муҳимлигини таъкидламоқда.

Сунъий интеллектClaudeAnthropicКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаБугун, 07:28Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиReddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиБугун, 04:52Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиApple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиБугун, 03:56Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиAmazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди