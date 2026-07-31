Ўрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушди

·0·Техно
Ўрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушди

Ер юзида ўрмон ёнғинларини улар кенг тарқалишидан аввал илк босқичда аниқлашга мўлжалланган дунёдаги илк махсус сунъий йўлдошлар туркуми ўз фаолиятини бошлади. ixbt.com нашрининг ёзишича, Муон Спасе компанияси томонидан яратилган ФиреСат деб номланган мазкур орбитадаги гуруҳнинг дастлабки учта аппарати муваффақиятли синовдан ўтказилди. Янги тизим ёнғинларни фожиали тус олишидан олдин тезкорлик билан локализация қилиш ва уларнинг олдини олишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, ушбу лойиҳа Муон Спасе томонидан Эарт Фире Аллиансе (ЭФА) нот тижорат ташкилоти билан ҳамкорликда ҳамда Google кўмагида амалга оширилган. Мазкур ишлар доирасида орбитага чиқарилган Протофlight номли прототип бир йил давомида миллиондан ортиқ мультиспектрал тасвирларни тўплаб, ўзининг юқори самарадорлигини амалда исботлаган эди. Жумладан, ушбу синов қурилмаси бошқа кузатув тизимлари эътиборидан четда қолган АҚШнинг Орегон штатидаги кичик ёнғин ўчоғини ҳам муваффақиятли аниқлаган.

Техник имкониятлар ва сунъий интеллект

ФиреСат лойиҳасининг дастлабки сунъий йўлдошлари пастки еролди орбитасига мўлжалланган Кондор-М платформасида барпо этилган. Ҳар бир аппарат бир вақтнинг ўзида олтита диапазонда ишлайдиган илғор мультиспектрал инфрақизил камера билан жиҳозланган. Бу эса тахминан 1,5 квадрат метр майдондаги кичик иссиқлик манбаларини ҳам аниқлаш, ёнғинларни булутлар ва тутун ортидан туриб ҳам кўра олиш имконини беради. Шунингдек, турли турдаги маълумотларни таҳлил қилиш орқали ёлғон сигнал бериш ҳолатлари сезиларли даражада қисқартирилган.

Сунъий йўлдошлар маълумотларни тўғридан-тўғри кузатув жараёнида қайта ишлаш учун Муон Ҳало платформасидан фойдаланади. Тизимга Google иштирокида ишлаб чиқилган сунъий интеллект элементлари интеграция қилинган бўлиб, унинг алгоритмлари янги олинган суратларни ҳудуднинг минглаб аввалги тасвирлари билан таққослайди. Об-ҳаво шароитлари ва бошқа муҳим параметрларни ҳисобга олган ҳолда, аниқланган иссиқлик аномалияси ҳақиқий ёнғин эканлиги аниқланади ва хизматларга хабар берилади.

Келажакдаги режалар ва экологик аҳамият

Ҳозирги вақтда учта ФиреСат аппарати ёнғин хавфи юқори бўлган ҳудудларни кунига икки марта суратга олиш имкониятига эга. Келгусида Эарт Фире Аллиансе ва Муон Спасе компаниялари ушбу туркумни нақ 50 та сунъий йўлдошгача кенгайтиришни режалаштирмоқда. Тизим тўлиқ ишга тушгач, Ер юзининг исталган нуқтасини ҳар 20 дақиқада кузатиб бориш имконияти яратилади. 2029 йилга бориб эса энг заиф ҳудудларни ҳар соатда мониторинг қилиш кўзда тутилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай технологияларнинг яратилиши ўрмон ёнғинларининг кўлами кенгайиб, уларнинг янада узоқ давом этаётгани ва шиддатли тус олаётгани билан боғлиқ. АҚШ Миллий идоралараро ёнғин маркази (Натионал Интерагенкй Фире Сентер) маълумотларига кўра, жорий йилнинг дастлабки ойларида мамлакатда минглаб ёнғинлар содир бўлиб, улардан миллионлаб гектар ҳудудлар зарар кўрган. Янги сунъий йўлдошлар тармоғи кичик ўчоқларни ўз вақтида аниқлаб, қутқарув хизматларини тезкор йўналтириш ва табиатга етказиладиган зарарни камайтириш имконини беради.

ТехнологияСунийЁлдошОрмонЁнгинлариGoogleМуонСпасе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаБугун, 07:28Сунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиСунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиБугун, 06:28Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиReddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиБугун, 04:52Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиApple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди