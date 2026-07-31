Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотди
Машҳур Reddit платформаси иккинчи чоракда молиявий кўрсаткичлар бўйича таҳлилчилар прогнозларини сезиларли даражада ортда қолдирди, бироқ қидирув тизимларидаги ўзгаришлар ва сунъий интеллект таъсири инвесторларни хавотирга солди. ixbt.com ва манбалар маълумотига кўра, ижобий молиявий ҳисоботларга қараммай, компания акциялари қиймати иш вақтидан кейинги савдоларда 10 фоиздан зиёдроққа пасайиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг умумий даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 61 фоизга сакраб, 805 миллион долларни ташкил этди. Шунингдек, соф фойда 183 фоизга ошиб, 253 миллион долларга етди. Ушбу натижалар Валл Стреэт экспертларининг барча кутилмаларидан юқори келди ва навбатдаги чорак учун даромад миқдори 860 миллиондан 870 миллион долларгача бўлиши прогноз қилинди.
Қидирув тизимидаги ўзгаришлар ва сунъий интеллект хавфиОдатда бундай ижобий молиявий прогнозлар компания қимматли қоғозлари ўсишига сабаб бўлиши керак эди. Бироқ акцияларнинг кескин тушиб кетишига бош директор Стив Хаффман акциядорларга йўллаган алоҳида хатида қидирув тизимларидан келадиган трафик «нотекис» бўлиб қолганини таъкидлагани сабаб бўлди. Унинг сўзларига кўра, чорак давомида қидирув йўлланмалари ўзгарувчан тус олган, гарчи тижорат бизнесининг умумий ҳолати мустаҳкам бўлиб қолаётган бўлса ҳам.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши қидирув тизимлари ландшафтини тубдан ўзгартирмоқда. Google каби гигантлар томонидан сунъий интеллектга асосланган қисқача хулосалар ва жавобларнинг жорий этилиши Reddit каби платформалардан фойдаланувчилар улушини олиб қўяётгани тахмин қилинмоқда. Инвесторлар айнан шу омил келажакда платформа трафигига салбий таъсир кўрсатишидан қўрқишмоқда.
Google билан ҳамкорлик ва фойдаланувчилар сонидаги кичик пасайишЭслатиб ўтамиз, 2024-йилда Reddit ўз контентини сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун Google компаниясига тақдим этиш бўйича йирик шартнома имзолаган эди. Бироқ қидирув гигантининг янги ёндашувлари аудиторияни жалб қилишда рақобат туғдираётгани сабабли, платформа раҳбарияти ушбу ҳамкорликни келгусида узайтириш масаласида иккиланиб турганини билдирди.
Шунингдек, инвесторларни ташвишга солаётган яна бир жиҳат фойдаланувчилар фаоллиги билан боғлиқ. Глобал миқёсда фойдаланувчилар сони ошган бўлса-да, АҚШ бозорида кунлик фаол фойдаланувчилар сонида бир оз пасайиш кузатилди — бу кўрсаткич биринчи чоракдаги 53,5 миллиондан 53,2 миллион нафарга тушди.
Пайшанба куни бўлиб ўтган молиявий ҳисобот тақдимоти вақтида таҳлилчилар раҳбарларга сунъий интеллектнинг аудиторияга таъсири юзасидан бир қатор кескин саволлар беришди. Мутахассислар қидирув тизимлари сунъий интеллектга ўтиб бораётган бир пайтда тизимга кирмасдан ўқувчи бўлиб келаётган ташриф буюрувчиларни рўйхатдан ўтган фойдаланувчиларга айлантириш қийинлашишини таъкидлаб, келгуси йилда ҳам маълумотларни лицензиялаш сиёсати давом этиш-этмаслиги билан қизиқишди.
…