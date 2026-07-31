Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотди

·0·Техно
Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотди

Машҳур Reddit платформаси иккинчи чоракда молиявий кўрсаткичлар бўйича таҳлилчилар прогнозларини сезиларли даражада ортда қолдирди, бироқ қидирув тизимларидаги ўзгаришлар ва сунъий интеллект таъсири инвесторларни хавотирга солди. ixbt.com ва манбалар маълумотига кўра, ижобий молиявий ҳисоботларга қараммай, компания акциялари қиймати иш вақтидан кейинги савдоларда 10 фоиздан зиёдроққа пасайиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг умумий даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 61 фоизга сакраб, 805 миллион долларни ташкил этди. Шунингдек, соф фойда 183 фоизга ошиб, 253 миллион долларга етди. Ушбу натижалар Валл Стреэт экспертларининг барча кутилмаларидан юқори келди ва навбатдаги чорак учун даромад миқдори 860 миллиондан 870 миллион долларгача бўлиши прогноз қилинди.

Қидирув тизимидаги ўзгаришлар ва сунъий интеллект хавфи

Одатда бундай ижобий молиявий прогнозлар компания қимматли қоғозлари ўсишига сабаб бўлиши керак эди. Бироқ акцияларнинг кескин тушиб кетишига бош директор Стив Хаффман акциядорларга йўллаган алоҳида хатида қидирув тизимларидан келадиган трафик «нотекис» бўлиб қолганини таъкидлагани сабаб бўлди. Унинг сўзларига кўра, чорак давомида қидирув йўлланмалари ўзгарувчан тус олган, гарчи тижорат бизнесининг умумий ҳолати мустаҳкам бўлиб қолаётган бўлса ҳам.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши қидирув тизимлари ландшафтини тубдан ўзгартирмоқда. Google каби гигантлар томонидан сунъий интеллектга асосланган қисқача хулосалар ва жавобларнинг жорий этилиши Reddit каби платформалардан фойдаланувчилар улушини олиб қўяётгани тахмин қилинмоқда. Инвесторлар айнан шу омил келажакда платформа трафигига салбий таъсир кўрсатишидан қўрқишмоқда.

Google билан ҳамкорлик ва фойдаланувчилар сонидаги кичик пасайиш

Эслатиб ўтамиз, 2024-йилда Reddit ўз контентини сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун Google компаниясига тақдим этиш бўйича йирик шартнома имзолаган эди. Бироқ қидирув гигантининг янги ёндашувлари аудиторияни жалб қилишда рақобат туғдираётгани сабабли, платформа раҳбарияти ушбу ҳамкорликни келгусида узайтириш масаласида иккиланиб турганини билдирди.

Шунингдек, инвесторларни ташвишга солаётган яна бир жиҳат фойдаланувчилар фаоллиги билан боғлиқ. Глобал миқёсда фойдаланувчилар сони ошган бўлса-да, АҚШ бозорида кунлик фаол фойдаланувчилар сонида бир оз пасайиш кузатилди — бу кўрсаткич биринчи чоракдаги 53,5 миллиондан 53,2 миллион нафарга тушди.

Пайшанба куни бўлиб ўтган молиявий ҳисобот тақдимоти вақтида таҳлилчилар раҳбарларга сунъий интеллектнинг аудиторияга таъсири юзасидан бир қатор кескин саволлар беришди. Мутахассислар қидирув тизимлари сунъий интеллектга ўтиб бораётган бир пайтда тизимга кирмасдан ўқувчи бўлиб келаётган ташриф буюрувчиларни рўйхатдан ўтган фойдаланувчиларга айлантириш қийинлашишини таъкидлаб, келгуси йилда ҳам маълумотларни лицензиялаш сиёсати давом этиш-этмаслиги билан қизиқишди.

RedditСунъий интеллектТехнологияGoogleМолия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиApple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиБугун, 03:56Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиAmazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиБугун, 03:56Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди