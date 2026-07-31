Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилди

·0·Дунё
Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилди

АҚШнинг Огаё штатида яшаган фермер Энди Детвилер икки ёшида бахтсиз ҳодиса оқибатида икки қўлидан айрилган. Бироқ бу ҳолат унинг ҳаётга бўлган иштиёқи ва меҳнат қилишига тўсқинлик қилмади.

У вақт ўтиши билан кундалик юмушларни оёқлари ёрдамида бажаришни ўрганди. Детвилер трактор ҳайдаб, қишлоқ хўжалиги техникаларини таъмирлади ва фермасини мустақил равишда бошқарди.

Энди Детвилер 2022 йилда 52 ёшида саратон касаллигидан вафот этди. Унинг ҳаёти ва матонати маҳаллий ҳамжамият учун илҳом манбаи бўлиб қолди.

Шундан сўнг оила аъзолари ва маҳаллий аҳоли маблағ тўплаб, Уест-Либерти шаҳрида фермер хотирасига бронза ҳайкал ўрнатди. Ҳайкалда Детвилер ҳаётдагидек — ялангоёқ, меҳнатга шай ҳолатда тасвирланган.

Ушбу ёдгорлик унинг бошидан кечирган синовларига қарамай, таслим бўлмаганини ва мустақил ҳаёт кечиришга интилганини эслатиб туради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиБугун, 03:57Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиКеча, 23:15Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»Кеча, 23:14Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиИссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиКеча, 22:46UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишUFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишКеча, 20:48Сингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиСингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиКеча, 20:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда