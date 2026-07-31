Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилди
АҚШнинг Огаё штатида яшаган фермер Энди Детвилер икки ёшида бахтсиз ҳодиса оқибатида икки қўлидан айрилган. Бироқ бу ҳолат унинг ҳаётга бўлган иштиёқи ва меҳнат қилишига тўсқинлик қилмади.
У вақт ўтиши билан кундалик юмушларни оёқлари ёрдамида бажаришни ўрганди. Детвилер трактор ҳайдаб, қишлоқ хўжалиги техникаларини таъмирлади ва фермасини мустақил равишда бошқарди.
Энди Детвилер 2022 йилда 52 ёшида саратон касаллигидан вафот этди. Унинг ҳаёти ва матонати маҳаллий ҳамжамият учун илҳом манбаи бўлиб қолди.
Шундан сўнг оила аъзолари ва маҳаллий аҳоли маблағ тўплаб, Уест-Либерти шаҳрида фермер хотирасига бронза ҳайкал ўрнатди. Ҳайкалда Детвилер ҳаётдагидек — ялангоёқ, меҳнатга шай ҳолатда тасвирланган.
Ушбу ёдгорлик унинг бошидан кечирган синовларига қарамай, таслим бўлмаганини ва мустақил ҳаёт кечиришга интилганини эслатиб туради.
…