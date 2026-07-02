Балки ризқ эшигимизни қоқиб турган бўлса-чи?
Ризқ деганда кўпчиликнинг хаёлига аввало пул ва моддий бойлик келади. Аслида эса ризқ ҳаётимизга турли кўринишларда кириб келиши мумкин.
Баъзан у кутилмаган имконият, тўғри йўл кўрсатган инсон, янги ғоя ёки ишимизни юргизиб юборадиган мижоз шаклида намоён бўлади.
Ризқ фақат пул билан ўлчанмайди
Ризқ — бу шунчаки ҳамёндаги маблағ эмас.
У:
тўсатдан пайдо бўлган ажойиб имконият;
ҳаётингизга кириб келган яхши инсон;
кутилмаганда хаёлингизга келган зўр ғоя;
сиз танимаган, аммо ишингизни ривожлантирадиган мижоз
бўлиши мумкин.
Баъзан инсон кутган ризқ унинг тасаввуридагидан бутунлай бошқа шаклда келади.
Яхши инсон ҳам катта ризқ
Ҳаётимизда айрим инсонлар тасодифан пайдо бўлгандек туюлади. Аммо уларнинг бир оғиз маслаҳати, кўрсатган йўли ёки берган имконияти бутун тақдиримизни ўзгартириши мумкин.
Сизни қўллаб-қувватлаган, хато йўлдан қайтарган ёки ўзингиздаги имкониятни кўришга ёрдам берган инсон ҳам ризқдир.
Ғоя келса, уни қадрлаш керак
Баъзан хаёлимизга ажойиб фикр келади, аммо уни амалга оширишга шошилмаймиз. «Кейинроқ қиламан», деб уни четга суриб қўямиз.
Ҳолбуки, ўша ғоя ҳаётимиздаги янги босқичнинг бошланиши бўлиши мумкин.
Ризқ келиши билан бирга, уни англаш ва ҳаракат қилиш масъулияти ҳам инсоннинг ўзига қолади.
Имкониятни қўрқув сабаб йўқотмаяпмизми?
Яратган ризқни йўллашига имонимиз комил. Аммо асосий савол бошқа:
Ризқ келганда уни кўришга, англашга ва бағримизни очиб кутиб олишга тайёрмизми?
Балким, биз баъзи имкониятларни қўрқув, шубҳа, дангасалик ёки ишончсизлик сабаб ўз қўлимиз билан қайтариб юбораётгандирмиз.
Ризқни таниш ҳам муҳим
Ҳар бир янги танишув, ҳар бир таклиф ва хаёлга келган ҳар бир ғояга эътибор билан қараш керак.
Чунки сиз кутган ризқ айнан бугун эшигингизни қоқаётган бўлиши мумкин.
Уни кўриш учун қалб очиқ, қабул қилиш учун эса инсон ҳаракатга тайёр бўлиши лозим.
…