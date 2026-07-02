Балки ризқ эшигимизни қоқиб турган бўлса-чи?

·0·Фойдали
Балки ризқ эшигимизни қоқиб турган бўлса-чи?

Ризқ деганда кўпчиликнинг хаёлига аввало пул ва моддий бойлик келади. Аслида эса ризқ ҳаётимизга турли кўринишларда кириб келиши мумкин.

Баъзан у кутилмаган имконият, тўғри йўл кўрсатган инсон, янги ғоя ёки ишимизни юргизиб юборадиган мижоз шаклида намоён бўлади.

Ризқ фақат пул билан ўлчанмайди

Ризқ — бу шунчаки ҳамёндаги маблағ эмас.

У:

  • тўсатдан пайдо бўлган ажойиб имконият;

  • ҳаётингизга кириб келган яхши инсон;

  • кутилмаганда хаёлингизга келган зўр ғоя;

  • сиз танимаган, аммо ишингизни ривожлантирадиган мижоз

бўлиши мумкин.

Баъзан инсон кутган ризқ унинг тасаввуридагидан бутунлай бошқа шаклда келади.

Яхши инсон ҳам катта ризқ

Ҳаётимизда айрим инсонлар тасодифан пайдо бўлгандек туюлади. Аммо уларнинг бир оғиз маслаҳати, кўрсатган йўли ёки берган имконияти бутун тақдиримизни ўзгартириши мумкин.

Сизни қўллаб-қувватлаган, хато йўлдан қайтарган ёки ўзингиздаги имкониятни кўришга ёрдам берган инсон ҳам ризқдир.

Ғоя келса, уни қадрлаш керак

Баъзан хаёлимизга ажойиб фикр келади, аммо уни амалга оширишга шошилмаймиз. «Кейинроқ қиламан», деб уни четга суриб қўямиз.

Ҳолбуки, ўша ғоя ҳаётимиздаги янги босқичнинг бошланиши бўлиши мумкин.

Ризқ келиши билан бирга, уни англаш ва ҳаракат қилиш масъулияти ҳам инсоннинг ўзига қолади.

Имкониятни қўрқув сабаб йўқотмаяпмизми?

Яратган ризқни йўллашига имонимиз комил. Аммо асосий савол бошқа:

Ризқ келганда уни кўришга, англашга ва бағримизни очиб кутиб олишга тайёрмизми?

Балким, биз баъзи имкониятларни қўрқув, шубҳа, дангасалик ёки ишончсизлик сабаб ўз қўлимиз билан қайтариб юбораётгандирмиз.

Ризқни таниш ҳам муҳим

Ҳар бир янги танишув, ҳар бир таклиф ва хаёлга келган ҳар бир ғояга эътибор билан қараш керак.

Чунки сиз кутган ризқ айнан бугун эшигингизни қоқаётган бўлиши мумкин.

Уни кўриш учун қалб очиқ, қабул қилиш учун эса инсон ҳаракатга тайёр бўлиши лозим.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 июнда туғилганлар: Сиз ўзингиз ҳақингизда буни билмайсиз!30 июнда туғилганлар: Сиз ўзингиз ҳақингизда буни билмайсиз!30.06, 15:2228 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?28.06, 21:56Сизни тўхтатаётган энг катта тўсиқ қаерда эканини биласизми?Сизни тўхтатаётган энг катта тўсиқ қаерда эканини биласизми?28.06, 21:52Ҳаётингизда хоҳламаган нарсалар нега кўпайиб кетаверади?Ҳаётингизда хоҳламаган нарсалар нега кўпайиб кетаверади?28.06, 20:04Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керакОнгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак28.06, 16:5127 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27.06, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...