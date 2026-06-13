Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди

·21·Фойдали
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди

Лондоннинг Империал коллежи олимлари қариш жараёнини секинлаштириш ва ёшга боғлиқ касалликлар хавфини камайтиришга хизмат қилиши мумкин бўлган янги механизмни аниқлади. Тадқиқот давомида мутахассислар сичқонларда S6K1 оқсилини ишлаб чиқаришни чеклаш узоқроқ умр кўришга ёрдам бериши ҳамда организмни қариш билан боғлиқ қатор хасталиклардан ҳимоя қилиши мумкинлигини аниқлади. Олимлар узоқ йиллардан буён S6K1 қариш жараёни ва ёшга доир касалликларни тартибга солувчи муҳим оқсиллардан бири эканини таъкидлаб келади.

Изланиш жараёнида тадқиқотчилар кекса экспериментал сичқонларда мазкур генни блоклаб, унинг саломатлик ва умр давомийлигига таъсирини ўрганди. Натижаларга кўра, S6K1 жигарда жойлашган бўлиб, ҳужайра ўсиши ва моддалар алмашинувини бошқарувчи mTOR сигнал йўли орқали фаолият юритади.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, S6K1 фаолиятини чеклаш организмдаги ортиқча яллиғланишни камайтириб, ҳужайралар қаришини секинлаштирган. Олимларнинг қайд этишича, қариган ҳужайралар кўпайиши яллиғланиш жараёнлари кучайиши, суяк мустаҳкамлигининг пасайиши, танадаги ёғ миқдорининг ўзгариши ва қонда қанд миқдорининг ошиши каби муаммоларни келтириб чиқаради.

Муаллифлар фикрича, S6K1 оқсилини чуқурроқ ўрганиш келажакда қариш билан боғлиқ касалликларни даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Бироқ бу технологияни инсон организмида қўллаш учун ҳали қўшимча илмий тадқиқотлар ва синовлар талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиСтрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиБугун, 17:28Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиБолаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиКеча, 16:333 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз11.06, 11:56Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилиндиЮрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди10.06, 17:04Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотЖазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулот10.06, 10:38Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиЭйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқланди09.06, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди