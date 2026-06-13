Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Лондоннинг Империал коллежи олимлари қариш жараёнини секинлаштириш ва ёшга боғлиқ касалликлар хавфини камайтиришга хизмат қилиши мумкин бўлган янги механизмни аниқлади. Тадқиқот давомида мутахассислар сичқонларда S6K1 оқсилини ишлаб чиқаришни чеклаш узоқроқ умр кўришга ёрдам бериши ҳамда организмни қариш билан боғлиқ қатор хасталиклардан ҳимоя қилиши мумкинлигини аниқлади. Олимлар узоқ йиллардан буён S6K1 қариш жараёни ва ёшга доир касалликларни тартибга солувчи муҳим оқсиллардан бири эканини таъкидлаб келади.
Изланиш жараёнида тадқиқотчилар кекса экспериментал сичқонларда мазкур генни блоклаб, унинг саломатлик ва умр давомийлигига таъсирини ўрганди. Натижаларга кўра, S6K1 жигарда жойлашган бўлиб, ҳужайра ўсиши ва моддалар алмашинувини бошқарувчи mTOR сигнал йўли орқали фаолият юритади.
Олинган натижалар шуни кўрсатдики, S6K1 фаолиятини чеклаш организмдаги ортиқча яллиғланишни камайтириб, ҳужайралар қаришини секинлаштирган. Олимларнинг қайд этишича, қариган ҳужайралар кўпайиши яллиғланиш жараёнлари кучайиши, суяк мустаҳкамлигининг пасайиши, танадаги ёғ миқдорининг ўзгариши ва қонда қанд миқдорининг ошиши каби муаммоларни келтириб чиқаради.
Муаллифлар фикрича, S6K1 оқсилини чуқурроқ ўрганиш келажакда қариш билан боғлиқ касалликларни даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Бироқ бу технологияни инсон организмида қўллаш учун ҳали қўшимча илмий тадқиқотлар ва синовлар талаб этилади.
…