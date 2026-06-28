Сизни тўхтатаётган энг катта тўсиқ қаерда эканини биласизми?
Кўпчилик бахтли ва муваффақиятли ҳаётни хоҳлайди, аммо кундалик муаммолар билан курашиш жараёнида ўзининг асл истакларини унутиб қўяди. Инсон баъзан ташқи тўсиқларни енгишга шунчалик берилиб кетадики, ўзини нималарга муносиб деб билишини ҳам эсдан чиқаради.
Энг муҳим ҳақиқат эса жуда оддий: сиз энг яхши ҳаётга лойиқсиз.
Нега ўзимизни кичик мақсадлар билан чеклаймиз?
Кўпинча инсон ўзини имкониятларидан паст баҳолайди. У катта мақсад қўйишдан қўрқади, чунки ич-ичида:
«Менга бу насиб қилмайди»;
«Қўлимдан келмайди»;
«Мен бунга лойиқ эмасман»;
«Бошқалар мендан кучлироқ»
деган фикрлар яширинган бўлади.
Бу фикрлар ҳақиқат эмас. Улар йиллар давомида шаклланган қўрқув, шубҳа ва ички чекловлар бўлиши мумкин.
Инсон ўзини кичик деб билса, имкониятлари ҳам кўзига кичик кўринади.
Чегаралар қаердан пайдо бўлади?
Баъзан инсоннинг энг катта рақиби ташқи шароит эмас, балки унинг ўз фикрлари бўлади.
Ўзингизга қайта-қайта «мен уддалай олмайман» десангиз, ҳатто имконият пайдо бўлганида ҳам қадам ташлаш қийинлашади. Аксинча, ўз қобилиятингизга ишонч билан қарасангиз, ечим ва имкониятларни тезроқ кўра бошлайсиз.
Шу сабаб диққатни қўрқувга эмас, мақсадга қаратиш муҳим.
Ўзингизга қандай ҳаётни раво кўрасиз?
Ўзингиздан очиқ сўранг:
Мен аслида қандай ҳаётни хоҳлайман?
Нимадан воз кечиш вақти келди?
Қайси катта мақсадни қўйишдан қўрқяпман?
Бугун ҳаётимни яхшилаш учун қандай кичик қадам ташлай оламан?
Катта ўзгариш ҳар доим ҳам кескин қарордан бошланмайди. Баъзан у ўзингиз ҳақингиздаги битта салбий фикрни ўзгартиришдан бошланади.
Энг яхши ҳаётга йўл ичкаридан бошланади
Ўзингизни кичик мақсадлар билан чекламанг. Сиз гўзал ҳаётга, юксак натижаларга ва муваффақиятга лойиқсиз.
Бу йўлда хатолар, тўсиқлар ва қийин кунлар бўлиши мумкин. Аммо улар сизга тўхташ учун эмас, янада кучли бўлиш учун берилади.
Чегаралар кўпинча хаёлимизда пайдо бўлади. Улардан ўтиш эса ишонч ва ҳаракатдан бошланади.
Ўзингизга ишонинг, мақсадингизни аниқ белгиланг ва ҳар куни унга томон бир қадам ташланг. Энг яхши ҳаёт ўз-ўзидан келмайди — у қарор, ҳаракат ва сабр билан қурилади.
Сиз ҳозир ўзингизни қайси фикр билан чеклаб турибсиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу мақолани ўз кучига ишониши керак бўлган яқин инсонингизга юборинг.
…