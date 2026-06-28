Сизни тўхтатаётган энг катта тўсиқ қаерда эканини биласизми?

·18·Фойдали
Сизни тўхтатаётган энг катта тўсиқ қаерда эканини биласизми?

Кўпчилик бахтли ва муваффақиятли ҳаётни хоҳлайди, аммо кундалик муаммолар билан курашиш жараёнида ўзининг асл истакларини унутиб қўяди. Инсон баъзан ташқи тўсиқларни енгишга шунчалик берилиб кетадики, ўзини нималарга муносиб деб билишини ҳам эсдан чиқаради.

Энг муҳим ҳақиқат эса жуда оддий: сиз энг яхши ҳаётга лойиқсиз.

Нега ўзимизни кичик мақсадлар билан чеклаймиз?

Кўпинча инсон ўзини имкониятларидан паст баҳолайди. У катта мақсад қўйишдан қўрқади, чунки ич-ичида:

  • «Менга бу насиб қилмайди»;

  • «Қўлимдан келмайди»;

  • «Мен бунга лойиқ эмасман»;

  • «Бошқалар мендан кучлироқ»

деган фикрлар яширинган бўлади.

Бу фикрлар ҳақиқат эмас. Улар йиллар давомида шаклланган қўрқув, шубҳа ва ички чекловлар бўлиши мумкин.

Инсон ўзини кичик деб билса, имкониятлари ҳам кўзига кичик кўринади.

Чегаралар қаердан пайдо бўлади?

Баъзан инсоннинг энг катта рақиби ташқи шароит эмас, балки унинг ўз фикрлари бўлади.

Ўзингизга қайта-қайта «мен уддалай олмайман» десангиз, ҳатто имконият пайдо бўлганида ҳам қадам ташлаш қийинлашади. Аксинча, ўз қобилиятингизга ишонч билан қарасангиз, ечим ва имкониятларни тезроқ кўра бошлайсиз.

Шу сабаб диққатни қўрқувга эмас, мақсадга қаратиш муҳим.

Ўзингизга қандай ҳаётни раво кўрасиз?

Ўзингиздан очиқ сўранг:

  • Мен аслида қандай ҳаётни хоҳлайман?

  • Нимадан воз кечиш вақти келди?

  • Қайси катта мақсадни қўйишдан қўрқяпман?

  • Бугун ҳаётимни яхшилаш учун қандай кичик қадам ташлай оламан?

Катта ўзгариш ҳар доим ҳам кескин қарордан бошланмайди. Баъзан у ўзингиз ҳақингиздаги битта салбий фикрни ўзгартиришдан бошланади.

Энг яхши ҳаётга йўл ичкаридан бошланади

Ўзингизни кичик мақсадлар билан чекламанг. Сиз гўзал ҳаётга, юксак натижаларга ва муваффақиятга лойиқсиз.

Бу йўлда хатолар, тўсиқлар ва қийин кунлар бўлиши мумкин. Аммо улар сизга тўхташ учун эмас, янада кучли бўлиш учун берилади.

Чегаралар кўпинча хаёлимизда пайдо бўлади. Улардан ўтиш эса ишонч ва ҳаракатдан бошланади.

Ўзингизга ишонинг, мақсадингизни аниқ белгиланг ва ҳар куни унга томон бир қадам ташланг. Энг яхши ҳаёт ўз-ўзидан келмайди — у қарор, ҳаракат ва сабр билан қурилади.

Сиз ҳозир ўзингизни қайси фикр билан чеклаб турибсиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу мақолани ўз кучига ишониши керак бўлган яқин инсонингизга юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?Бугун, 21:56Ҳаётингизда хоҳламаган нарсалар нега кўпайиб кетаверади?Ҳаётингизда хоҳламаган нарсалар нега кўпайиб кетаверади?Бугун, 20:04Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керакОнгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керакБугун, 16:5127 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...Кеча, 21:3080 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидаси80 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидасиКеча, 17:5226 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26.06, 23:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...