3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Дунёдаги энг ноодатий ва қиммат қаҳва турларидан бири ҳақида эшитганмисиз? Таиландда ишлаб чиқариладиган ушбу қаҳва нафақат нархи, балки тайёрланиш жараёни билан ҳам ажралиб туради.
Бу қаҳванинг ўзига хослиги шундаки, қаҳва доналари аввал филларга едирилади. Сўнгра улар ҳайвон организмидан табиий йўл билан чиққач, йиғиб олинади, тозаланади ва махсус усуллар ёрдамида қайта ишланади. Айнан шу жараён қаҳвага ўзига хос юмшоқлик ва ноодатий ҳид бағишлайди.
Мутахассислар фикрича, филнинг ҳазм қилиш жараёни қаҳва доналаридаги аччиқликни камайтириб, унга янада юмшоқ ва бироз ширин таъм бағишлайди. Шу сабабли бу ичимликни татиб кўрганлар унинг таъмини оддий қаҳвалардан кескин фарқ қилишини айтишади.
Мазкур қаҳванинг нархи эса янада ҳайратланарли — 1 килограми 3 минг долларгача етади. Камёблиги, мураккаб ишлаб чиқариш жараёни ва ўзига хос таъми туфайли у дунёдаги энг эксклюзив ичимликлардан бири ҳисобланади.
Бугунги кунда бу қаҳва асосан сайёҳлар ва қаҳва ишқибозлари учун махсус жойларда таклиф этилади ва уни татиб кўриш кўпчилик учун ноёб тажриба сифатида баҳоланади.
…