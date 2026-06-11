3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз

·7·Фойдали
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз

Дунёдаги энг ноодатий ва қиммат қаҳва турларидан бири ҳақида эшитганмисиз? Таиландда ишлаб чиқариладиган ушбу қаҳва нафақат нархи, балки тайёрланиш жараёни билан ҳам ажралиб туради.

Бу қаҳванинг ўзига хослиги шундаки, қаҳва доналари аввал филларга едирилади. Сўнгра улар ҳайвон организмидан табиий йўл билан чиққач, йиғиб олинади, тозаланади ва махсус усуллар ёрдамида қайта ишланади. Айнан шу жараён қаҳвага ўзига хос юмшоқлик ва ноодатий ҳид бағишлайди.

Мутахассислар фикрича, филнинг ҳазм қилиш жараёни қаҳва доналаридаги аччиқликни камайтириб, унга янада юмшоқ ва бироз ширин таъм бағишлайди. Шу сабабли бу ичимликни татиб кўрганлар унинг таъмини оддий қаҳвалардан кескин фарқ қилишини айтишади.

Мазкур қаҳванинг нархи эса янада ҳайратланарли — 1 килограми 3 минг долларгача етади. Камёблиги, мураккаб ишлаб чиқариш жараёни ва ўзига хос таъми туфайли у дунёдаги энг эксклюзив ичимликлардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда бу қаҳва асосан сайёҳлар ва қаҳва ишқибозлари учун махсус жойларда таклиф этилади ва уни татиб кўриш кўпчилик учун ноёб тажриба сифатида баҳоланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилиндиЮрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилиндиКеча, 17:04Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотЖазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотКеча, 10:38Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиЭйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқланди09.06, 16:19Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқдаОлимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда06.06, 15:46Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўлиЎзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли05.06, 17:51Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқдаСмартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда03.06, 08:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега болалар кўпроқ расм чизиши керак?
Нега болалар кўпроқ расм чизиши керак?
Қулупнайни мунтазам ейиш соғлиқни қандай ўзгартиради?
Қулупнайни мунтазам ейиш соғлиқни қандай ўзгартиради?
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?