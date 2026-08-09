Нега севган инсонларимиздан ҳам чарчаймиз? Сабаби кутилмаган

·46·Фойдали
Нега севган инсонларимиздан ҳам чарчаймиз? Сабаби кутилмаган
Қисқача

Яқин инсондан чарчаш кўпинча муҳаббат сўнганини эмас, мия ва асаб тизими тинчлик, шахсий ҳудуд ҳамда қайта тикланиш учун вақтга муҳтожлигини англатади. Бунга ортиқча стимуллар, айтилмаган хафаликлар, бир томонлама ғамхўрлик, турлича мулоқот эҳтиёжлари ва муносабатда ўзлигини йўқотиш сабаб бўлиши мумкин.

Баъзан инсон энг яқин одамини яхши кўради, уни йўқотишни ҳам истамайди, аммо барибир суҳбатдан, бирга вақт ўтказишдан ёки ҳатто унинг ёнида бўлишдан чарчай бошлайди. Бу ҳолат кўпчиликни хавотирга солади: «Ҳисларим сўняптими?» деган савол пайдо бўлади.

Аслида эса яқин инсондан чарчаш ҳар доим муносабатда муаммо борлигини англатмайди. Кўп ҳолларда мия ва асаб тизими шунчаки тинчлик, шахсий ҳудуд ва қайта тикланиш учун вақт сўраётган бўлади.

Муаммо инсонда эмас, ортиқча стимулларда бўлиши мумкин

Кун давомида телефон, иш, хабарлар, одамлар, шовқин ва турли мажбуриятлар мияга узлуксиз ахборот юклайди.

Уйга қайтгач эса яна суҳбатлашиш, саволларга жавоб бериш, кимнидир тинглаш ёки эмоционал жиҳатдан қўллаб-қувватлаш талаб этилади.

Ҳатто ёнингиздаги инсон жуда азиз бўлса ҳам, асаб тизими учун бу — навбатдаги стимул.

Шу сабаб баъзан:

— гаплашгингиз келмайди;

— оддий савол ҳам асабга тегади;

— ёлғиз қолиш истаги кучаяди;

— инсоннинг одатда ёқадиган хатти-ҳаракатлари ҳам жиззакилик уйғотади.

Бу муҳаббат йўқолганидан кўра, кўпроқ ресурс тугаётганининг белгиси бўлиши мумкин.

Шахсий ҳудуд йўқолса, яқинлик ҳам оғирлашади

Соғлом муносабат икки инсон доимо бирга бўлиши керак, дегани эмас.

Ҳар бир инсоннинг ҳеч ким билан гаплашмайдиган, қарор қабул қилмайдиган ва кимнингдир эҳтиёжларига жавоб бермайдиган вақти бўлиши керак.

Агар бундай ҳудуд қолмаса, ҳатто севган инсоннинг оддий иштироки ҳам босимдек ҳис қилиниши мумкин.

Айниқса:

— бирга яшайдиган жуфтликларда;

— кичик фарзандли ота-оналарда;

— масофадан ишлайдиганларда;

— доимо бошқаларга ғамхўрлик қиладиган инсонларда бу ҳолат кучлироқ сезилиши мумкин.

Баъзан муносабатни яхшилаш учун кўпроқ вақт бирга ўтказиш эмас, аксинча, бироз алоҳида қолиш керак бўлади.

Ҳаммани қутқаравериш эмоционал тугашга олиб келади

Доимо бошқаларнинг кайфиятини ўйлаш ҳам энергия талаб қилади.

«У хафа бўлмасин», «унга ёрдам беришим керак», «мен уни тинглашим шарт» деган ички мажбурият узоқ давом этса, инсон ўз эҳтиёжларини иккинчи ўринга суриб қўяди.

Натижада бир вақт келиб:

«Мен ҳаммани тушунаман, аммо мени ким тушунади?»

деган ички ҳис пайдо бўлиши мумкин.

Бу ерда муаммо ғамхўрликнинг ўзида эмас. Муаммо — ғамхўрлик бир томонлама ва узлуксиз бўлиб қолишида.

«Энергиямиз мос эмас» дегани нимани англатиши мумкин?

Бу ибора кўпинча мистик маънода ишлатилади, аммо амалда гап оддий темперамент ва мулоқот эҳтиёжлари ҳақида кетиши мумкин.

Масалан, бир инсон:

— доимо гаплашишни;

— кўп меҳмон чақиришни;

— ҳар куни қаергадир чиқишни;

— ҳиссиётларни дарҳол муҳокама қилишни яхши кўради.

Иккинчиси эса тинчлик, кам мулоқот ва ёлғизлик орқали куч тўплайди.

Иккаласи ҳам нотўғри эмас. Аммо уларнинг ижтимоий «батареяси» турлича ишлайди.

Агар бу фарқ ҳисобга олинмаса, бир томон «у мендан узоқлашяпти» деб ўйлайди, иккинчиси эса «менга нафас олишга жой қолмади» деб ҳис қилиши мумкин.

Айтилмаган хафачилик ҳам чарчоққа айланади

Баъзан инсон мулоқотнинг ўзидан эмас, айтилмай қолган гаплардан чарчайди.

Хафалик йиғилади. Ғазаб ичга ютилади. Норозилик айтилмайди.

Ташқи томондан муносабат тинчдек кўринади, аммо ҳар бир янги мулоқот ортида эски ҳиссиётлар ҳам қайта ишга тушади.

Шунда одам ҳатто сабабини тушунмай:

«Нега уни кўрсам асабийлашаман?» — деб қолиши мумкин.

Муаммони доимо сукут билан ёпиш тинчлик эмас. Баъзан бу кейинги можарони фақат кечиктиради.

«Яхши инсон» ролини доимо ўйнаш ҳам осон эмас

Айримлар муносабатда доим муайян образни сақлашга ҳаракат қилади:

— идеал турмуш ўртоқ;

— доимо сабрли ота-она;

— ҳаммани қўллаб-қувватлайдиган дўст;

— ҳеч қачон жаҳли чиқмайдиган инсон.

Лекин инсон ҳар куни бир хил эмоционал ресурсга эга эмас.

Чарчаган кунингизда ҳам «ҳамма учун яхши» бўлишга уриниш ички босимни кучайтиради.

Шунинг учун баъзан одамлардан эмас, уларнинг олдида доимо қандайдир ролни ўйнаш заруратидан чарчаймиз.

Муносабатда ўзингизни йўқотиш энг хавфли нуқта

Яқинлик чегараларни бутунлай йўқ қилиш дегани эмас.

Агар инсон мунтазам равишда:

— ўз режаларидан воз кечса;

— қизиқишларини ташлаб қўйса;

— дўстлари билан камроқ кўришса;

— ҳар бир қарорни жуфтига мослаштирса;

— ўз хоҳишини доимо кейинга сурса,

бир вақт келиб «мен ўзим қаердаман?» деган ҳис пайдо бўлиши мумкин.

Шунда чарчоқ муайян инсондан эмас, ўз ҳаёти устидан назоратни йўқотганликдан келиб чиқади.

Энг муҳим сигнал — ёлғиз қолиш истаги эмас

Бироз ёлғизлик хоҳлашнинг ўзи хавфли белги эмас.

Кўпроқ эътибор бериш керак бўлган ҳолат — инсон узоқ вақт давомида яқинларидан қочишни хоҳласа, ҳар қандай мулоқот унда кучли жаҳл ёки изтироб уйғотса ва дам олгандан кейин ҳам ҳолат ўзгармаса.

Бундай пайтда гап оддий «ижтимоий батарея» эмас, балки муносабатдаги ҳал қилинмаган низо, кучли стресс ёки умумий эмоционал чарчоқ ҳақида бўлиши мумкин.

Яқинлардан чарчаш — уларни севмаслик дегани эмас

Инсон бир вақтнинг ўзида кимнидир қаттиқ севиши ва ундан бироз узоқлашиб, ёлғиз қолишни хоҳлаши мумкин.

Бу икки ҳис бир-бирига зид эмас.

Мия мулоқот ва тинчликни навбатма-навбат талаб қилади. Шу сабаб муносабатни сақлаб қолишнинг энг соғлом усулларидан бири — ҳар икки томоннинг шахсий ҳудуди, дам олиш вақти ва чегараларини ҳурмат қилиш.

Баъзан «мен сендан чарчадим» деган ҳиснинг ҳақиқий таржимаси умуман бошқача бўлади:

«Мен сендан эмас, ҳамма нарсадан чарчадим. Менга бироз ўзим билан қолиш керак».

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сизни синдиришмоқчими? Кучли шахсиятнинг 9 қоидасиСизни синдиришмоқчими? Кучли шахсиятнинг 9 қоидасиБугун, 01:30Ҳаётни ўзгартирувчи 15 олтин қоида: Руҳий хотиржамликка эришиш сири!Ҳаётни ўзгартирувчи 15 олтин қоида: Руҳий хотиржамликка эришиш сири!Бугун, 01:01Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...Кеча, 23:37"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг..."Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...Кеча, 23:37Бойликка нима тўсқинлик қилади? Буржингиз жавоб бериши мумкин...Бойликка нима тўсқинлик қилади? Буржингиз жавоб бериши мумкин...Кеча, 17:38Ҳаётни ўзгартирадиган 6 қонун: кўпчилик биттасини ҳар куни бузадиҲаётни ўзгартирадиган 6 қонун: кўпчилик биттасини ҳар куни бузадиКеча, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?