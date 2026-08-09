Нега севган инсонларимиздан ҳам чарчаймиз? Сабаби кутилмаган
Яқин инсондан чарчаш кўпинча муҳаббат сўнганини эмас, мия ва асаб тизими тинчлик, шахсий ҳудуд ҳамда қайта тикланиш учун вақтга муҳтожлигини англатади. Бунга ортиқча стимуллар, айтилмаган хафаликлар, бир томонлама ғамхўрлик, турлича мулоқот эҳтиёжлари ва муносабатда ўзлигини йўқотиш сабаб бўлиши мумкин.
Баъзан инсон энг яқин одамини яхши кўради, уни йўқотишни ҳам истамайди, аммо барибир суҳбатдан, бирга вақт ўтказишдан ёки ҳатто унинг ёнида бўлишдан чарчай бошлайди. Бу ҳолат кўпчиликни хавотирга солади: «Ҳисларим сўняптими?» деган савол пайдо бўлади.
Аслида эса яқин инсондан чарчаш ҳар доим муносабатда муаммо борлигини англатмайди. Кўп ҳолларда мия ва асаб тизими шунчаки тинчлик, шахсий ҳудуд ва қайта тикланиш учун вақт сўраётган бўлади.
Муаммо инсонда эмас, ортиқча стимулларда бўлиши мумкин
Кун давомида телефон, иш, хабарлар, одамлар, шовқин ва турли мажбуриятлар мияга узлуксиз ахборот юклайди.
Уйга қайтгач эса яна суҳбатлашиш, саволларга жавоб бериш, кимнидир тинглаш ёки эмоционал жиҳатдан қўллаб-қувватлаш талаб этилади.
Ҳатто ёнингиздаги инсон жуда азиз бўлса ҳам, асаб тизими учун бу — навбатдаги стимул.
Шу сабаб баъзан:
— гаплашгингиз келмайди;
— оддий савол ҳам асабга тегади;
— ёлғиз қолиш истаги кучаяди;
— инсоннинг одатда ёқадиган хатти-ҳаракатлари ҳам жиззакилик уйғотади.
Бу муҳаббат йўқолганидан кўра, кўпроқ ресурс тугаётганининг белгиси бўлиши мумкин.
Шахсий ҳудуд йўқолса, яқинлик ҳам оғирлашади
Соғлом муносабат икки инсон доимо бирга бўлиши керак, дегани эмас.
Ҳар бир инсоннинг ҳеч ким билан гаплашмайдиган, қарор қабул қилмайдиган ва кимнингдир эҳтиёжларига жавоб бермайдиган вақти бўлиши керак.
Агар бундай ҳудуд қолмаса, ҳатто севган инсоннинг оддий иштироки ҳам босимдек ҳис қилиниши мумкин.
Айниқса:
— бирга яшайдиган жуфтликларда;
— кичик фарзандли ота-оналарда;
— масофадан ишлайдиганларда;
— доимо бошқаларга ғамхўрлик қиладиган инсонларда бу ҳолат кучлироқ сезилиши мумкин.
Баъзан муносабатни яхшилаш учун кўпроқ вақт бирга ўтказиш эмас, аксинча, бироз алоҳида қолиш керак бўлади.
Ҳаммани қутқаравериш эмоционал тугашга олиб келади
Доимо бошқаларнинг кайфиятини ўйлаш ҳам энергия талаб қилади.
«У хафа бўлмасин», «унга ёрдам беришим керак», «мен уни тинглашим шарт» деган ички мажбурият узоқ давом этса, инсон ўз эҳтиёжларини иккинчи ўринга суриб қўяди.
Натижада бир вақт келиб:
«Мен ҳаммани тушунаман, аммо мени ким тушунади?»
деган ички ҳис пайдо бўлиши мумкин.
Бу ерда муаммо ғамхўрликнинг ўзида эмас. Муаммо — ғамхўрлик бир томонлама ва узлуксиз бўлиб қолишида.
«Энергиямиз мос эмас» дегани нимани англатиши мумкин?
Бу ибора кўпинча мистик маънода ишлатилади, аммо амалда гап оддий темперамент ва мулоқот эҳтиёжлари ҳақида кетиши мумкин.
Масалан, бир инсон:
— доимо гаплашишни;
— кўп меҳмон чақиришни;
— ҳар куни қаергадир чиқишни;
— ҳиссиётларни дарҳол муҳокама қилишни яхши кўради.
Иккинчиси эса тинчлик, кам мулоқот ва ёлғизлик орқали куч тўплайди.
Иккаласи ҳам нотўғри эмас. Аммо уларнинг ижтимоий «батареяси» турлича ишлайди.
Агар бу фарқ ҳисобга олинмаса, бир томон «у мендан узоқлашяпти» деб ўйлайди, иккинчиси эса «менга нафас олишга жой қолмади» деб ҳис қилиши мумкин.
Айтилмаган хафачилик ҳам чарчоққа айланади
Баъзан инсон мулоқотнинг ўзидан эмас, айтилмай қолган гаплардан чарчайди.
Хафалик йиғилади. Ғазаб ичга ютилади. Норозилик айтилмайди.
Ташқи томондан муносабат тинчдек кўринади, аммо ҳар бир янги мулоқот ортида эски ҳиссиётлар ҳам қайта ишга тушади.
Шунда одам ҳатто сабабини тушунмай:
«Нега уни кўрсам асабийлашаман?» — деб қолиши мумкин.
Муаммони доимо сукут билан ёпиш тинчлик эмас. Баъзан бу кейинги можарони фақат кечиктиради.
«Яхши инсон» ролини доимо ўйнаш ҳам осон эмас
Айримлар муносабатда доим муайян образни сақлашга ҳаракат қилади:
— идеал турмуш ўртоқ;
— доимо сабрли ота-она;
— ҳаммани қўллаб-қувватлайдиган дўст;
— ҳеч қачон жаҳли чиқмайдиган инсон.
Лекин инсон ҳар куни бир хил эмоционал ресурсга эга эмас.
Чарчаган кунингизда ҳам «ҳамма учун яхши» бўлишга уриниш ички босимни кучайтиради.
Шунинг учун баъзан одамлардан эмас, уларнинг олдида доимо қандайдир ролни ўйнаш заруратидан чарчаймиз.
Муносабатда ўзингизни йўқотиш энг хавфли нуқта
Яқинлик чегараларни бутунлай йўқ қилиш дегани эмас.
Агар инсон мунтазам равишда:
— ўз режаларидан воз кечса;
— қизиқишларини ташлаб қўйса;
— дўстлари билан камроқ кўришса;
— ҳар бир қарорни жуфтига мослаштирса;
— ўз хоҳишини доимо кейинга сурса,
бир вақт келиб «мен ўзим қаердаман?» деган ҳис пайдо бўлиши мумкин.
Шунда чарчоқ муайян инсондан эмас, ўз ҳаёти устидан назоратни йўқотганликдан келиб чиқади.
Энг муҳим сигнал — ёлғиз қолиш истаги эмас
Бироз ёлғизлик хоҳлашнинг ўзи хавфли белги эмас.
Кўпроқ эътибор бериш керак бўлган ҳолат — инсон узоқ вақт давомида яқинларидан қочишни хоҳласа, ҳар қандай мулоқот унда кучли жаҳл ёки изтироб уйғотса ва дам олгандан кейин ҳам ҳолат ўзгармаса.
Бундай пайтда гап оддий «ижтимоий батарея» эмас, балки муносабатдаги ҳал қилинмаган низо, кучли стресс ёки умумий эмоционал чарчоқ ҳақида бўлиши мумкин.
Яқинлардан чарчаш — уларни севмаслик дегани эмас
Инсон бир вақтнинг ўзида кимнидир қаттиқ севиши ва ундан бироз узоқлашиб, ёлғиз қолишни хоҳлаши мумкин.
Бу икки ҳис бир-бирига зид эмас.
Мия мулоқот ва тинчликни навбатма-навбат талаб қилади. Шу сабаб муносабатни сақлаб қолишнинг энг соғлом усулларидан бири — ҳар икки томоннинг шахсий ҳудуди, дам олиш вақти ва чегараларини ҳурмат қилиш.
Баъзан «мен сендан чарчадим» деган ҳиснинг ҳақиқий таржимаси умуман бошқача бўлади:
«Мен сендан эмас, ҳамма нарсадан чарчадим. Менга бироз ўзим билан қолиш керак».
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…