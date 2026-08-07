Афғонистонда ота қизини атрофдагиларга 10 йил мобайнида ўғил бола сифатида таништирди
Афғонистонда бир ота қизининг таълим олиши ва эркинроқ ҳаёт кечириши учун уни 10 йил давомида ўғил бола сифатида таништирди. Қиз шу йўл билан мактабга қатнаган, кўчага эркинроқ чиққан ва қизлар учун чекланган имкониятлардан фойдаланган. Отасининг қарори унга билим олиш ва ўзини эркин ҳис қилиш имконини берган. Айрим мамлакатларда қизларнинг таълим олиши, жамоат жойларида эркин ҳаракатланиши ва келажагини мустақил танлашига жиддий чекловлар мавжуд.
Афғонистонда бир ота қизининг таълим олиши ва эркинроқ ҳаёт кечириши учун уни ўн йил давомида ўғил бола сифатида таништирган. Бунинг учун қизининг ташқи кўриниши ўзгартирилиб, атрофдагиларга оиланинг ўғли сифатида кўрсатилган.
Шу йўл билан қиз мактабга қатнаган, кўчага эркинроқ чиқа олган ва кўплаб қизлар учун чекланган имкониятлардан фойдаланган. Отаси қабул қилган қарор унинг билим олишига ва ўзини эркин ҳис қилишига шароит яратган.
Айрим мамлакатларда қизларнинг таълим олиши, жамоат жойларида эркин ҳаракатланиши ва келажагини мустақил танлашига нисбатан жиддий чекловлар мавжуд. Бундай шароитда кўплаб қизлар ўқиш ва касб эгаллаш имкониятидан маҳрум бўлиб қолмоқда.
…