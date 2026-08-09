OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олди

·73·Техно
OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олди
Қисқача

OpenAI тақдимотлар ва визуал коммуникациялар яратишга ихтисослашган НехтСлиде стартапини сотиб олди, унинг жамоаси ChatGPT устида ишлайди. Битим жорий йил бошида амалга оширилган, бироқ молиявий шартлари ва тафсилотлари ошкор қилинмаган. НехтСлиде матнли сўровлар, эслатмалар, ҳужжатлар ва тадқиқотларни таҳрирлаш мумкин бўлган тақдимотларга айлантиради.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания — OpenAI тақдимотлар ва визуал коммуникацияларни яратишга ихтисослашган НехтСлиде стартапини ўз сафига қўшиб олди. Ушбу харид натижасида стартап жамоаси тўғридан-тўғри ChatGPT лойиҳаси устида ишлашни бошлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур келишув жамоатчиликка бироз кечроқ эълон қилинган бўлиб, аслида компанияни сотиб олиш жараёни жорий йилнинг бошларидароқ бўлиб ўтган. Бироқ томонлар ушбу битимнинг молиявий шартлари ҳамда тафсилотларини сир сақлашни афзал кўришган.

Визуал мулоқотни осонлаштириш йўлидаги қадам

НехтСлиде асосчиси Аҳмад Бешрй компания расмий сайтида қолдирган хабарида ўз маҳсулотининг имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, стартап матнли сўровлар, эслатмалар, турли ҳужжатлар ёки тадқиқотларни тайёр ҳамда таҳрирлаш мумкин бўлган чиройли тақдимотларга айлантириб бериш имкониятига эга бўлган.

Лойиҳанинг асосий мақсади визуал коммуникацияларни барча учун янада қулай қилиш ҳамда одамларга ўз ғояларини аниқ етказиб беришда кўмаклашишдан иборат бўлган. Аҳмад Бешрй OpenAI билан бирлашиш орқали айнан шу эзгу миссияни давом эттиришларини ва одамларга ўз ғояларини мазмунли ишга айлантиришда ёрдам берувчи сунъий интеллект маҳсулотларини яратишларини таъкидлади.

Тажрибали жамоа ва келажак режалари

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, НехтСлиде асосчиси Аҳмад Бешрй илгари Капер AI номли ақлли саватчалар ва кассасиз харид қилиш тизимларини ишлаб чиқувчи стартапга ҳам асос солган эди. Ушбу лойиҳа 2021-йилда Instacart компанияси томонидан муваффақиятли сотиб олинганди.

OpenAI томонидан НехтСлиде жамоасининг жалб қилиниши ChatGPT имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади. Келгусида фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида нафақат матнлар ва кодлар, балки профессионал даражадаги тақдимотларни ҳам тезкор ҳамда сифатли тайёрлаш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда.

OpenAIНехтСлидеChatGPTСуний интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди