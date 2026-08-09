OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олди
OpenAI тақдимотлар ва визуал коммуникациялар яратишга ихтисослашган НехтСлиде стартапини сотиб олди, унинг жамоаси ChatGPT устида ишлайди. Битим жорий йил бошида амалга оширилган, бироқ молиявий шартлари ва тафсилотлари ошкор қилинмаган. НехтСлиде матнли сўровлар, эслатмалар, ҳужжатлар ва тадқиқотларни таҳрирлаш мумкин бўлган тақдимотларга айлантиради.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания — OpenAI тақдимотлар ва визуал коммуникацияларни яратишга ихтисослашган НехтСлиде стартапини ўз сафига қўшиб олди. Ушбу харид натижасида стартап жамоаси тўғридан-тўғри ChatGPT лойиҳаси устида ишлашни бошлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур келишув жамоатчиликка бироз кечроқ эълон қилинган бўлиб, аслида компанияни сотиб олиш жараёни жорий йилнинг бошларидароқ бўлиб ўтган. Бироқ томонлар ушбу битимнинг молиявий шартлари ҳамда тафсилотларини сир сақлашни афзал кўришган.
Визуал мулоқотни осонлаштириш йўлидаги қадамНехтСлиде асосчиси Аҳмад Бешрй компания расмий сайтида қолдирган хабарида ўз маҳсулотининг имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, стартап матнли сўровлар, эслатмалар, турли ҳужжатлар ёки тадқиқотларни тайёр ҳамда таҳрирлаш мумкин бўлган чиройли тақдимотларга айлантириб бериш имкониятига эга бўлган.
Лойиҳанинг асосий мақсади визуал коммуникацияларни барча учун янада қулай қилиш ҳамда одамларга ўз ғояларини аниқ етказиб беришда кўмаклашишдан иборат бўлган. Аҳмад Бешрй OpenAI билан бирлашиш орқали айнан шу эзгу миссияни давом эттиришларини ва одамларга ўз ғояларини мазмунли ишга айлантиришда ёрдам берувчи сунъий интеллект маҳсулотларини яратишларини таъкидлади.
Тажрибали жамоа ва келажак режалариМаълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, НехтСлиде асосчиси Аҳмад Бешрй илгари Капер AI номли ақлли саватчалар ва кассасиз харид қилиш тизимларини ишлаб чиқувчи стартапга ҳам асос солган эди. Ушбу лойиҳа 2021-йилда Instacart компанияси томонидан муваффақиятли сотиб олинганди.
OpenAI томонидан НехтСлиде жамоасининг жалб қилиниши ChatGPT имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади. Келгусида фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида нафақат матнлар ва кодлар, балки профессионал даражадаги тақдимотларни ҳам тезкор ҳамда сифатли тайёрлаш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда.
…