Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!

·97·Дунё
Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!
Қисқача

АҚШ Мудофаа вазирлиги Украинага ҳарбий ёрдам етказиб беришни мувофиқлаштирган 5-армия корпуси қўмондони генерал-лейтенант Чарлз Констансани хизмат муддати тугашига 2 ой қолганида лавозимидан озод этди. У Полшадаги ҳарбий контингентга раҳбарлик қилган ҳамда Украинага юборилаётган ҳарбий-техник ёрдамларни логистика қилиш ва НАТОнинг шарқий қанотидаги қўшинларни бошқаришда муҳим рол ўйнаган.

АҚШ Мудофаа вазирлиги (Пентагон) Украинага ҳарбий ёрдам етказиб беришни мувофиқлаштирувчи ва НАТОнинг шарқий қанотида муҳим ўрин тутган юқори лавозимли генерални муддатидан олдин лавозимидан озод этди.

Бу ҳақда Американинг ABC News телеканали манбаларига таяниб хабар берди.

Хизмат муддати тугашига 2 ой қолганда кескин қарор

Гап АҚШ армиясининг 5-армия корпуси қўмондони генерал-лейтенант Чарльз Констанца ҳақида кетмоқда. Манбаларнинг қайд этишича, унинг Польшадаги ҳарбий контингент раҳбари сифатидаги хизмат муддати тугашига атиги икки ой қолган эди.

Маълумот учун: Генерал Констанца бошқарган 5-корпус тузилмаси АҚШ ва иттифоқчилар томонидан Украинага тақдим этилаётган ҳарбий-техник ёрдамларни логистика қилиш, мувофиқлаштириш ҳамда НАТОнинг шарқий чегараларидаги қўшинларни бошқаришда марказий ролни ўйнайди.

Пентагон раҳбарияти Чарльз Констанцанинг тўсатдан вазифасидан четлатилиши сабабларини очиқламагани турли тахминларга сабаб бўлмоқда.

Янги қўмондон тасдиқланди

Маълум қилинишича, Констанцанинг ўрнини генерал-майор Томас Фельти эгаллади. Унинг номзоди АҚШ Сенати томонидан аллақачон тасдиқдан ўтган бўлиб, аслида ушбу вазифани бажаришга шу йилнинг октябрь ойидан киришиши режалаштирилган эди.

Пентагоннинг ушбу қарори туфайли генерал Фельти ўз мажбуриятларини муддатидан илгари қабул қилиб олишига тўғри келди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ПентагонУкраинаНАТОЧарльз КонстансаПольша
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этдиЛойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этдиБугун, 05:59Шўх Момота исмли оқ айиқча бошига конус кийиб, қилиқлари билан интернетни забт этдиШўх Момота исмли оқ айиқча бошига конус кийиб, қилиқлари билан интернетни забт этдиБугун, 05:43Эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиЭркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиБугун, 05:37Будапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйдиБудапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйдиКеча, 23:29Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Кеча, 23:242,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаКеча, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди