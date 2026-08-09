Nvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирди
Nvidia RTX Spark N1X 20 ядроли версияси Geekbench 7 синовида бир оқимли режимда 2570 балл, кўп оқимли режимда эса 23 126 балл тўплаб, юқори натижа қайд этди. Платформанинг 18 ядроли версияси мос равишда 2541 ва 21 776 балл олди, иккала конфигурация ҳам Windows 11 он АРМ ва 64 GB тезкор хотира билан синовдан ўтказилди.
ixbt.com маълумотига кўра, Nvidia компаниясининг янги RTX Spark N1X деб номланган 20 ядроли платформаси Geekbench 7 синов базасида илк бор кўриниш берди ва дарҳол ўзининг юқори унумдорлигини намойиш этди. Windows 11 он АРМ операцион тизимида ва 64 GB тезкор хотира билан синовдан ўтган ушбу тизим AMD ҳамда Intel етакчи процессорларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, янги платформа иккита турли модификацияда тақдим этилган. Улардан бири 20 ядродан иборат бўлиб, ҳар бири 10 тадан ядрога эга иккита кластер ва 4,0 ГГс база частотасида ишлайди. Ушбу версиядаги Blackwell архитектурасига асосланган ўрнатилган GPU 6144 та КУДА ядросини ўз ичига олади. Иккинчи конфигурация эса 18 ядроли (10+8 схемаси) бўлиб, 3,9 ГГс частота ва 5120 та КУДА ядроли графикага эга, бироқ хотира ҳажми бир хил — 64 GB даражасида сақланиб қолган.
Бенчмарк натижалари ва рақобатGeekbench 7 дастурида ўтказилган тестларда 20 ядроли Nvidia RTX Spark N1X бир оқимли синовда 2570 балл, кўп оқимли режимда эса 23 126 балл тўплади. 18 ядроли кичикроқ версия эса мос равишда 2541 ва 21 776 балл натижа қайд этди. Ушбу кўрсаткичлар платформанинг ҳисоблаш қуввати нақадар юқори эканидан дарак беради.
Хусусан, ixbt.com таъкидлашича, AMD компаниясининг ихчам Windows-тизимлар учун мўлжалланган энг кучли процессорларидан бири бўлган 16 ядроли AMD Ryzen AI Max+ 395 билан солиштирганда, Nvidia ечими устун келди. Ўртача ҳисобда AMD процессори бир ядрода 2429 балл, барча ядролар юкланганда эса 20 609 балл тўплайди. Демак, Nvidia N1X бир оқимли режимда 6 фоизга, кўп ядроли режимда эса 12 фоизга тезроқ эканини кўрсатди.
Intel ва Apple билан солиштиришIntel маҳсулотлари билан таққосланганда вазият бироз бошқача тус олади. 16 ядроли Intel Core Ultra X9 388H процессори бир ядроли синовда 2767 балл тўплаб, Nvidia'дан 7 фоизга олдинда бормоқда. Бироқ барча ядролар ишга туширилганда 19 304 балл тўплаган Intel модели Nvidia N1X нинг кўп ядроли қувватидан қарийб 20 фоизга ортда қолади.
Шу билан бирга, Apple экотизимига ҳали етиб бўлмагани сезилади. 18 ядроли Apple M5 Max процессори Geekbench 7 синовларида бир ядрода ўртача 3766 балл, кўп ядроли режимда эса 35 527 балл тўплайди. Натижада, Nvidia RTX Spark N1X бу кўрсаткичдан мос равишда 32 ва 35 фоизга ортда қолмоқда.
Мутахассисларнинг эслатишича, Geekbench асосан Марказий процессор (CPU) имкониятларини баҳолайди ва Nvidia N1X таркибидаги қувватли Blackwell график қисмининг тўлиқ салоҳияти бу тестларда намоён бўлмайди. Шунга қарамай, 6144 та КУДА ядросига эга GPU сунъий интеллект вазифаларида тизимга жиддий устунлик тақдим этиши кутилмоқда.
…