Nvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирди

·89·Техно
Nvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирди
Қисқача

Nvidia RTX Spark N1X 20 ядроли версияси Geekbench 7 синовида бир оқимли режимда 2570 балл, кўп оқимли режимда эса 23 126 балл тўплаб, юқори натижа қайд этди. Платформанинг 18 ядроли версияси мос равишда 2541 ва 21 776 балл олди, иккала конфигурация ҳам Windows 11 он АРМ ва 64 GB тезкор хотира билан синовдан ўтказилди.

ixbt.com маълумотига кўра, Nvidia компаниясининг янги RTX Spark N1X деб номланган 20 ядроли платформаси Geekbench 7 синов базасида илк бор кўриниш берди ва дарҳол ўзининг юқори унумдорлигини намойиш этди. Windows 11 он АРМ операцион тизимида ва 64 GB тезкор хотира билан синовдан ўтган ушбу тизим AMD ҳамда Intel етакчи процессорларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, янги платформа иккита турли модификацияда тақдим этилган. Улардан бири 20 ядродан иборат бўлиб, ҳар бири 10 тадан ядрога эга иккита кластер ва 4,0 ГГс база частотасида ишлайди. Ушбу версиядаги Blackwell архитектурасига асосланган ўрнатилган GPU 6144 та КУДА ядросини ўз ичига олади. Иккинчи конфигурация эса 18 ядроли (10+8 схемаси) бўлиб, 3,9 ГГс частота ва 5120 та КУДА ядроли графикага эга, бироқ хотира ҳажми бир хил — 64 GB даражасида сақланиб қолган.

Бенчмарк натижалари ва рақобат

Geekbench 7 дастурида ўтказилган тестларда 20 ядроли Nvidia RTX Spark N1X бир оқимли синовда 2570 балл, кўп оқимли режимда эса 23 126 балл тўплади. 18 ядроли кичикроқ версия эса мос равишда 2541 ва 21 776 балл натижа қайд этди. Ушбу кўрсаткичлар платформанинг ҳисоблаш қуввати нақадар юқори эканидан дарак беради.

Хусусан, ixbt.com таъкидлашича, AMD компаниясининг ихчам Windows-тизимлар учун мўлжалланган энг кучли процессорларидан бири бўлган 16 ядроли AMD Ryzen AI Max+ 395 билан солиштирганда, Nvidia ечими устун келди. Ўртача ҳисобда AMD процессори бир ядрода 2429 балл, барча ядролар юкланганда эса 20 609 балл тўплайди. Демак, Nvidia N1X бир оқимли режимда 6 фоизга, кўп ядроли режимда эса 12 фоизга тезроқ эканини кўрсатди.

Intel ва Apple билан солиштириш

Intel маҳсулотлари билан таққосланганда вазият бироз бошқача тус олади. 16 ядроли Intel Core Ultra X9 388H процессори бир ядроли синовда 2767 балл тўплаб, Nvidia'дан 7 фоизга олдинда бормоқда. Бироқ барча ядролар ишга туширилганда 19 304 балл тўплаган Intel модели Nvidia N1X нинг кўп ядроли қувватидан қарийб 20 фоизга ортда қолади.

Шу билан бирга, Apple экотизимига ҳали етиб бўлмагани сезилади. 18 ядроли Apple M5 Max процессори Geekbench 7 синовларида бир ядрода ўртача 3766 балл, кўп ядроли режимда эса 35 527 балл тўплайди. Натижада, Nvidia RTX Spark N1X бу кўрсаткичдан мос равишда 32 ва 35 фоизга ортда қолмоқда.

Мутахассисларнинг эслатишича, Geekbench асосан Марказий процессор (CPU) имкониятларини баҳолайди ва Nvidia N1X таркибидаги қувватли Blackwell график қисмининг тўлиқ салоҳияти бу тестларда намоён бўлмайди. Шунга қарамай, 6144 та КУДА ядросига эга GPU сунъий интеллект вазифаларида тизимга жиддий устунлик тақдим этиши кутилмоқда.

NvidiaRTX Spark N1XGeekbenchПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди