Nvidia КMP 170HX видеокарталари нархи кескин ошди

·44·Техно
Nvidia КMP 170HX видеокарталари нархи кескин ошди
Қисқача

Nvidia КMP 170HX тезлаткичларининг иккиламчи бозордаги нархи 100–200 доллардан 1500–2200 долларгача ошди. Бунга GitHubда пайдо бўлган КMPУнлоккер воситаси орқали қурилмаларнинг блокланган хотираси ва ҳисоблаш ядроларини фаоллаштириш имконияти сабаб бўлди. Натижада 8 GB хотирали версияни 64 GB ҳажмли A100 даражасига, 10 GB версияни эса 80 GBъли қурилмага айлантириш мумкин.

Сўнгги вақтларда иккиламчи бозорда деярли қизиқиш уйғотмаган ва 100–200 доллар атрофида баҳоланган эски майнинг учун мўлжалланган Nvidia КMP 170HX тезлаткичлари нархи бир неча баробарга ошиб кетди. Ixbt.com маълумотига кўра, бунга ушбу қурилмаларнинг хотира ҳажмини дастурий таъминот ёрдамида кескин кенгайтириш имконияти пайдо бўлгани сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур махсус тезлаткичлар бозорга илк бор 2021-йилда чиқарилган бўлиб, улар ўша пайтда машҳур бўлган сунъий интеллект учун мўлжалланган A100 модели негизида яратилган, бироқ сезиларли даражада имкониятлари чекланган версия сифатида тақдим этилганди. Хусусан, асл моделлар 64 ёки 80 GB хотирага эга бўлса, КMP 170HX қурилмаларида бу кўрсаткич атиги 8 ёки 10 GB ни ташкил этган эди.

Хотирани дастурий очиш имконияти

Мутахассисларнинг аниқлашича, мазкур қурилмаларнинг техник имкониятлари аслида анча юқори бўлган. Жисмоний жиҳатдан видеокарталар қимматбаҳо моделлардаги каби улкан ҳажмга эга эди, бироқ ишлаб чиқарувчи томонидан уларнинг хотираси ва ҳисоблаш ядроларининг катта қисми дастурий равишда блоклаб қўйилганди.

Вазият GitHub платформасида махсус КMPУнлоккер деб номланган дастурий восита пайдо бўлганидан сўнг тубдан ўзгарди. Ушбу восита фойдаланувчиларга блокировкаларни четлаб ўтиб, график процессор ва хотирани тўлиқ ҳажмда фаоллаштириш имконини беради. Натижада 8 GB хотирага эга эски қурилмани 64 GB хотирали A100 даражасига, 10 GB версияни эса 80 GB ҳажмга эга қурилмага айлантириш мумкин бўлди.

Сунъий интеллект соҳаси учун янги қизиқиш

Албатта, бундай чуқур аралашувда айрим хотира чиплари носоз чиқиш эҳтимоли ҳам йўқ эмас. Шунга қарамай, мавжуд имкониятлар қурилма хотирасини бир неча баробар оширишга йўл очади. Ўнлаб гигабайтли тезкор HBM2e хотираси бундай эски майнинг карталарини бугунги кунда ҳам долзарб қилиб қўйди, бироқ эндиликда улардан майнинг мақсадларида эмас, балки сунъий интеллект тизимлари билан ишлашда фойдаланилмоқда.

Қурилмаларга бўлган бундай кескин талаб фонида бозордаги нархлар ҳам ўзгарди. Ҳозирда ушбу тезлаткичларни ҳеч қандай кафолатсиз ва блокдан чиқарилмаган ҳолатининг ўзида ҳам 1500–2200 доллар атрофидаги нархларда сотишмоқда. Харидорлар эса якунда қандай натижа олишини олдиндан аниқ билмаса-да, юқори унумдорлик умидида уларни харид қилишмоқда.

NvidiaКMP 170HXМайнингСуний интеллектВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди