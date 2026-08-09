Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозонди
Шанба куни ўтказилган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид Ференкваросни 2:1 ҳисобида мағлуб етди. Мадридликлар баҳс давомида сезиларли устунликка эга бўлган бўлса-да, иккинчи бўлимда венгерлар босимни кучайтириб, ўйин охиригача кескин курашни сақлаб қолди. 41-дақиқада Алексис Сериа узатмасидан кейин Марио Риваснинг бош билан йўллаган зарбаси Реал Мадридга устунлик келтирди.
Шанба куни бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Испаниянинг Реал Мадрид клуби Венгриянинг Ференкварос жамоасини 2:1 ҳисобида таслим этди. Гарчи мадридликлар учрашув давомида сезиларли устунликка эришган бўлса-да, иккинчи бўлимдаги рақиб босими ўйин охиригача шиддатли кураш ва интригани сақлаб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, учрашув шиддатли ҳужумлар остида бошланди. Дастлабки дақиқаларданоқ майдон эгалари ҳам фаоллик кўрсатиб, меҳмонлар дарвозаси олдида хавфли вазиятлар яратишга ҳаракат қилишди. Матнли ҳисоботларга кўра, 7-дақиқада Арда Гулер жарима майдони ташқарисидан йўллаган зарбаси ноаниқ кетган бўлса, 11-дақиқада Эндрик қулай имкониятдан фойдалана олмай, тўпни тўсин устидан ошириб юборди.
Ференкварос жамоаси ҳам қараб турмай, Даниел Арзани орқали 4 ва 10-дақиқаларда жавоб қайтаришга уринди, бироқ бу уринишлар Реал Мадрид дарвозасига жиддий хавф туғдирмади. Босим давом этиб, 14-дақиқада Браҳим Диаз ноаниқ зарба берган бўлса, 37-дақиқада мезбонлар дарвозабони Эндрикнинг яқин масофадан берган зарбасини бартараф этди.
Биринчи бўлимдаги голлар ва танаффусдаги ўзгаришларУчрашувдаги илк гол 41-дақиқада урилди. Бурчак тўпидан кейин Алексис Сериа узатиб берган тўпни Марио Ривас яқин масофадан бош билан дарвозага йўллаб, Реал Мадридни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим охирида Венгрия жамоаси ҳисобни тенглаштиришга интилди, бироқ Зсенти Варга 42-дақиқада имкониятни кўкка совурди.
Иккинчи бўлим бошида ҳар икки мураббий ҳам таркибда кескин ўзгаришларни амалга оширди. Реал Мадрид сафида майдонга Винисиус Жуниор, Бернардо Силва, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер, Деан Ҳуижсен ҳамда Карлос Эспи туширилди. Ференкварос ҳам ўз таркибини сезиларли даражада янгилаб, ўйин тизимини ўзгартирди.
Ўйиннинг сўнгги дақиқаларигача венгерлар томонидан уюштирилган босим Реал Мадрид ҳимоясини жиддий синовдан ўтказди. Шунга қарамай, испан гранди якунда ўз устунлигини сақлаб қолиб, меҳмондаги қийин ўйинни ғалаба билан якунлади ва мавсум олдидан ўзига хос синовдан муваффақиятли ўтди.
…