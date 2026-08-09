Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозонди

·89·Спорт
Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозонди
Қисқача

Шанба куни ўтказилган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид Ференкваросни 2:1 ҳисобида мағлуб етди. Мадридликлар баҳс давомида сезиларли устунликка эга бўлган бўлса-да, иккинчи бўлимда венгерлар босимни кучайтириб, ўйин охиригача кескин курашни сақлаб қолди. 41-дақиқада Алексис Сериа узатмасидан кейин Марио Риваснинг бош билан йўллаган зарбаси Реал Мадридга устунлик келтирди.

Шанба куни бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Испаниянинг Реал Мадрид клуби Венгриянинг Ференкварос жамоасини 2:1 ҳисобида таслим этди. Гарчи мадридликлар учрашув давомида сезиларли устунликка эришган бўлса-да, иккинчи бўлимдаги рақиб босими ўйин охиригача шиддатли кураш ва интригани сақлаб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, учрашув шиддатли ҳужумлар остида бошланди. Дастлабки дақиқаларданоқ майдон эгалари ҳам фаоллик кўрсатиб, меҳмонлар дарвозаси олдида хавфли вазиятлар яратишга ҳаракат қилишди. Матнли ҳисоботларга кўра, 7-дақиқада Арда Гулер жарима майдони ташқарисидан йўллаган зарбаси ноаниқ кетган бўлса, 11-дақиқада Эндрик қулай имкониятдан фойдалана олмай, тўпни тўсин устидан ошириб юборди.

Ференкварос жамоаси ҳам қараб турмай, Даниел Арзани орқали 4 ва 10-дақиқаларда жавоб қайтаришга уринди, бироқ бу уринишлар Реал Мадрид дарвозасига жиддий хавф туғдирмади. Босим давом этиб, 14-дақиқада Браҳим Диаз ноаниқ зарба берган бўлса, 37-дақиқада мезбонлар дарвозабони Эндрикнинг яқин масофадан берган зарбасини бартараф этди.

Биринчи бўлимдаги голлар ва танаффусдаги ўзгаришлар

Учрашувдаги илк гол 41-дақиқада урилди. Бурчак тўпидан кейин Алексис Сериа узатиб берган тўпни Марио Ривас яқин масофадан бош билан дарвозага йўллаб, Реал Мадридни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим охирида Венгрия жамоаси ҳисобни тенглаштиришга интилди, бироқ Зсенти Варга 42-дақиқада имкониятни кўкка совурди.

Иккинчи бўлим бошида ҳар икки мураббий ҳам таркибда кескин ўзгаришларни амалга оширди. Реал Мадрид сафида майдонга Винисиус Жуниор, Бернардо Силва, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер, Деан Ҳуижсен ҳамда Карлос Эспи туширилди. Ференкварос ҳам ўз таркибини сезиларли даражада янгилаб, ўйин тизимини ўзгартирди.

Ўйиннинг сўнгги дақиқаларигача венгерлар томонидан уюштирилган босим Реал Мадрид ҳимоясини жиддий синовдан ўтказди. Шунга қарамай, испан гранди якунда ўз устунлигини сақлаб қолиб, меҳмондаги қийин ўйинни ғалаба билан якунлади ва мавсум олдидан ўзига хос синовдан муваффақиятли ўтди.

Реал МадридФеренкваросФутболЎртоқлик ўйиниИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Кеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)