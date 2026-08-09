Samsung Galaxy A18 Geekbench синовидан ўтди

·153·Техно
Samsung Galaxy A18 Geekbench синовидан ўтди
Қисқача

Samsung Galaxy A18 смартфони СМ-A185G каталог рақами остида Geekbench маълумотлар базасида пайдо бўлиб, унинг айрим техник хусусиятлари ошкор бўлди. Қурилма Android 17 операцион тизими ва One UI 9 интерфейси билан ишлайди, MediaTek Ҳелио G99 процессорига ҳамда 4 GB тезкор хотирага эга. Синовда смартфон бир ядровий режимда 744 балл, кўп ядровий режимда эса 2064 балл тўплаган. Samsung Galaxy A18 тақдимотининг аниқ санаси ҳозирча маълум эмас.

ixbt.com нашрининг хабар қилишича, Samsung компаниясининг ҳали тақдим этилмаган Galaxy A18 смартфони Geekbench синов дастури маълумотлар базасида пайдо бўлди. СМ-A185G каталог рақами остидаги ушбу бюджет даражасидаги қурилманинг айрим техник хусусиятлари ва унумдорлик кўрсаткичлари ошкор бўлди, бу эса келгусидаги янги модел ҳақида дастлабки тасаввурни шакллантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, смартфон қутидан чиққан заҳоти замонавий дастурий таъминот — Android 17 операцион тизими ва One UI 9 интерфейси билан ишлайди. Бироқ синов натижалари Samsung ушбу қурилмада анча эски аппарат платформасидан фойдаланганини кўрсатди, бу эса технология ихлосмандларида турли саволларни туғдирмоқда.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Қурилманинг асосий қисмини MediaTek Ҳелио G99 процессори ташкил этади. Мазкур 6 нанометрли бир кристалли тизим илк бор 2022-йилда тақдим этилган бўлиб, ҳозирги кунда эскирган ҳисобланади. Шунингдек, ушбу процессор 5G тармоқларини қўллаб-қувватламаслиги сабабли янги модел замонавий алоқа стандартларидан ортда қолиши мумкин.

Geekbench маълумотларига кўра, синовдан ўтган версия атиги 4 GB тезкор хотирага эга бўлган. Бу ҳолат ўтган авлод вакили Galaxy A18 учун 6 ва 8 GB ли оператив хотира конфигурациялари мавжуд бўлганини ҳисобга олганда, бироз ғайриоддий кўринади. Натижада, янги смартфонга оид камида битта версия ўтмишдошига нисбатан камроқ тезкор хотира олиши эҳтимоли бор.

Синов жараёнида смартфон бир ядровий режимда 744 балл, кўп ядровий режимда эса 2064 балл тўплаган. Ушбу кўрсаткичлар эскирган MediaTek Ҳелио G99 процессори учун мутлақо кутилган ва одатий натижалар сирасига киради.

Истиқболлар ва тақдимот санаси

Ҳозирги вақтда Samsung Galaxy A18 смартфонининг расмий тақдимоти қачон бўлиб ўтиши ҳақида компания томонидан ҳеч қандай расмий маълумот берилмаган. Шунга қарамай, бенчмарк натижаларининг сизиб чиқиши қурилманинг ишлаб чиқиш жараёни якуний босқичга кирганини англатади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай хусусиятларга эга бюджет даражасидаги қурилмалар бозорда ўз ўрнини топиши учун нарх сиёсати ҳал қилувчи рол ўйнайди. Янги моделнинг бошқа функциялари ва бозорда тақдим этилиш вақти яқин ойларда аниқ бўлиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy A18GeekbenchMediaTekAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди