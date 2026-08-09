Samsung Galaxy A18 Geekbench синовидан ўтди
Samsung Galaxy A18 смартфони СМ-A185G каталог рақами остида Geekbench маълумотлар базасида пайдо бўлиб, унинг айрим техник хусусиятлари ошкор бўлди. Қурилма Android 17 операцион тизими ва One UI 9 интерфейси билан ишлайди, MediaTek Ҳелио G99 процессорига ҳамда 4 GB тезкор хотирага эга. Синовда смартфон бир ядровий режимда 744 балл, кўп ядровий режимда эса 2064 балл тўплаган. Samsung Galaxy A18 тақдимотининг аниқ санаси ҳозирча маълум эмас.
ixbt.com нашрининг хабар қилишича, Samsung компаниясининг ҳали тақдим этилмаган Galaxy A18 смартфони Geekbench синов дастури маълумотлар базасида пайдо бўлди. СМ-A185G каталог рақами остидаги ушбу бюджет даражасидаги қурилманинг айрим техник хусусиятлари ва унумдорлик кўрсаткичлари ошкор бўлди, бу эса келгусидаги янги модел ҳақида дастлабки тасаввурни шакллантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, смартфон қутидан чиққан заҳоти замонавий дастурий таъминот — Android 17 операцион тизими ва One UI 9 интерфейси билан ишлайди. Бироқ синов натижалари Samsung ушбу қурилмада анча эски аппарат платформасидан фойдаланганини кўрсатди, бу эса технология ихлосмандларида турли саволларни туғдирмоқда.
Техник хусусиятлар ва унумдорликҚурилманинг асосий қисмини MediaTek Ҳелио G99 процессори ташкил этади. Мазкур 6 нанометрли бир кристалли тизим илк бор 2022-йилда тақдим этилган бўлиб, ҳозирги кунда эскирган ҳисобланади. Шунингдек, ушбу процессор 5G тармоқларини қўллаб-қувватламаслиги сабабли янги модел замонавий алоқа стандартларидан ортда қолиши мумкин.
Geekbench маълумотларига кўра, синовдан ўтган версия атиги 4 GB тезкор хотирага эга бўлган. Бу ҳолат ўтган авлод вакили Galaxy A18 учун 6 ва 8 GB ли оператив хотира конфигурациялари мавжуд бўлганини ҳисобга олганда, бироз ғайриоддий кўринади. Натижада, янги смартфонга оид камида битта версия ўтмишдошига нисбатан камроқ тезкор хотира олиши эҳтимоли бор.
Синов жараёнида смартфон бир ядровий режимда 744 балл, кўп ядровий режимда эса 2064 балл тўплаган. Ушбу кўрсаткичлар эскирган MediaTek Ҳелио G99 процессори учун мутлақо кутилган ва одатий натижалар сирасига киради.
Истиқболлар ва тақдимот санасиҲозирги вақтда Samsung Galaxy A18 смартфонининг расмий тақдимоти қачон бўлиб ўтиши ҳақида компания томонидан ҳеч қандай расмий маълумот берилмаган. Шунга қарамай, бенчмарк натижаларининг сизиб чиқиши қурилманинг ишлаб чиқиш жараёни якуний босқичга кирганини англатади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай хусусиятларга эга бюджет даражасидаги қурилмалар бозорда ўз ўрнини топиши учун нарх сиёсати ҳал қилувчи рол ўйнайди. Янги моделнинг бошқа функциялари ва бозорда тақдим этилиш вақти яқин ойларда аниқ бўлиши кутилмоқда.
…