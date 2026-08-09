Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришди
Вест Хем Юнайтед Манор Соломонни Тоттенхемдан трансфер қилиш бўйича дастлабки келишувга эришди, битим 5 миллион фунт стерлинг кафолатланган тўлов ва 2 миллион фунт стерлинг бонусларни ўз ичига олади. Келишувда Тоттенхем фойдасига футболчининг кейинги сотувидан 10 фоизлик улуш банди ҳам мавжуд. 27 ёшли исроиллик вингер 2023-йилда Тоттенхемга эркин агент сифатида ўтган, бироқ клуб сафида бор-йўғи олтита расмий учрашувда майдонга тушган.
Лондоннинг Вест Хем Юнайтед клуби ёзги трансфер мавсумидаги фаолиятини давом эттириб, Тоттенхем Тоттенхем яримҳимоячиси Манор Соломонни ўз сафига қўшиб олиш бўйича дастлабки келишувга эришди. Goal.com хабар қилишича, ушбу трансфер шартлари 5 миллион фунт стерлинг кафолатланган тўлов ҳамда яна 2 миллион фунт стерлинг миқдоридаги қўшимча бонусларни ўз ичига олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, келишув шартларида Тоттенхем фойдасига 10 фоизлик сотув улуши банди ҳам киритилган. Аввалроқ The Athletic нашри музокаралар томонлар ўртасидаги молиявий келишмовчиликлар, хусусан, жамоанинг Премер-лигага қайтиши билан боғлиқ шартли тўловлар тузилмаси туфайли вақтинча тўхтатилганини маълум қилган эди. Бироқ пойтахтдаги икки рақиб клуб ниҳоят умумий тўхтамга келишди.
Манор Соломоннинг фаолиятидаги янги саҳифа27 ёшли исроиллик вингер 2023-йилда эркин агент сифатида Тоттенхем сафига келиб қўшилганига қарамай, жамоа сафида бор-йўғи олтита расмий учрашувда майдонга тушди. Унинг Шимолий Лондон клубидаги фаолияти асосан жароҳатлар ва рақобат ҳамда барқарор ўйин амалиётининг етишмагани билан кечди. Унинг охирги марта асосий таркибдаги муҳим ҳаракати 2023-йил сентябрь ойида Ливерпулга қарши баҳсда кузатилганди.
Гарчи футболчи жорий ёзги мавсумолди йиғинларида фаол қатнашган бўлса-да, мураббийлар штаби унинг бошқа жамоага ўтишига қарор қилди. Вест Хемга кўчиб ўтиш Манор Соломон учун Англия футболидаги ўз салоҳиятини яна бир бор намоён этиш ва фаолиятини жонлантириш учун қулай имконият яратади.
Тажриба ва қуйи дивизондаги муваффақиятларВест Хем фақатгина техник жиҳатдан иқтидорли ўйинчини эмас, балки чемпионат талабларини яхши тушунадиган тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олмоқда. Соломон оғир жароҳатдан тиклангач, Лидс Юнайтед сафида ижара асосида тўп суриб, жамоанинг Премер-лигага чиқишида асосий қаҳрамонлардан бирига айланган эди. Ўшанда у ўнта голга муаллифлик қилиб, ўзининг юқори савиясини кўрсатганди.
Шундан сўнг футболчининг фаолияти бироз кўчманчи тус олди. У 2025–2026-йилги мавсумда Кристал Пелас қизиқишларига қарамак, Испаниянинг Вилярреал клубига йўл олди. Бироқ бу ижара муддати январ ойидаёқ қисқартирилиб, Соломон Италиянинг Фиорентина жамоасига ўтишга мажбур бўлганди. Эндиликда Лондон стадионига кўчиб ўтаётган вингер учун мазкур келишув фаолиятидаги барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.
…