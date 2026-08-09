Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришди

·42·Спорт
Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришди
Қисқача

Вест Хем Юнайтед Манор Соломонни Тоттенхемдан трансфер қилиш бўйича дастлабки келишувга эришди, битим 5 миллион фунт стерлинг кафолатланган тўлов ва 2 миллион фунт стерлинг бонусларни ўз ичига олади. Келишувда Тоттенхем фойдасига футболчининг кейинги сотувидан 10 фоизлик улуш банди ҳам мавжуд. 27 ёшли исроиллик вингер 2023-йилда Тоттенхемга эркин агент сифатида ўтган, бироқ клуб сафида бор-йўғи олтита расмий учрашувда майдонга тушган.

Лондоннинг Вест Хем Юнайтед клуби ёзги трансфер мавсумидаги фаолиятини давом эттириб, Тоттенхем Тоттенхем яримҳимоячиси Манор Соломонни ўз сафига қўшиб олиш бўйича дастлабки келишувга эришди. Goal.com хабар қилишича, ушбу трансфер шартлари 5 миллион фунт стерлинг кафолатланган тўлов ҳамда яна 2 миллион фунт стерлинг миқдоридаги қўшимча бонусларни ўз ичига олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, келишув шартларида Тоттенхем фойдасига 10 фоизлик сотув улуши банди ҳам киритилган. Аввалроқ The Athletic нашри музокаралар томонлар ўртасидаги молиявий келишмовчиликлар, хусусан, жамоанинг Премер-лигага қайтиши билан боғлиқ шартли тўловлар тузилмаси туфайли вақтинча тўхтатилганини маълум қилган эди. Бироқ пойтахтдаги икки рақиб клуб ниҳоят умумий тўхтамга келишди.

Манор Соломоннинг фаолиятидаги янги саҳифа

27 ёшли исроиллик вингер 2023-йилда эркин агент сифатида Тоттенхем сафига келиб қўшилганига қарамай, жамоа сафида бор-йўғи олтита расмий учрашувда майдонга тушди. Унинг Шимолий Лондон клубидаги фаолияти асосан жароҳатлар ва рақобат ҳамда барқарор ўйин амалиётининг етишмагани билан кечди. Унинг охирги марта асосий таркибдаги муҳим ҳаракати 2023-йил сентябрь ойида Ливерпулга қарши баҳсда кузатилганди.

Гарчи футболчи жорий ёзги мавсумолди йиғинларида фаол қатнашган бўлса-да, мураббийлар штаби унинг бошқа жамоага ўтишига қарор қилди. Вест Хемга кўчиб ўтиш Манор Соломон учун Англия футболидаги ўз салоҳиятини яна бир бор намоён этиш ва фаолиятини жонлантириш учун қулай имконият яратади.

Тажриба ва қуйи дивизондаги муваффақиятлар

Вест Хем фақатгина техник жиҳатдан иқтидорли ўйинчини эмас, балки чемпионат талабларини яхши тушунадиган тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олмоқда. Соломон оғир жароҳатдан тиклангач, Лидс Юнайтед сафида ижара асосида тўп суриб, жамоанинг Премер-лигага чиқишида асосий қаҳрамонлардан бирига айланган эди. Ўшанда у ўнта голга муаллифлик қилиб, ўзининг юқори савиясини кўрсатганди.

Шундан сўнг футболчининг фаолияти бироз кўчманчи тус олди. У 2025–2026-йилги мавсумда Кристал Пелас қизиқишларига қарамак, Испаниянинг Вилярреал клубига йўл олди. Бироқ бу ижара муддати январ ойидаёқ қисқартирилиб, Соломон Италиянинг Фиорентина жамоасига ўтишга мажбур бўлганди. Эндиликда Лондон стадионига кўчиб ўтаётган вингер учун мазкур келишув фаолиятидаги барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.

Вест ХемТоттенхемМанор СоломонТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Кеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)