Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экран

·804·Техно
Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экран
Қисқача

Xiaomi Redmi 17 смартфонини Европа бозорида расман сотувга чиқарди, унинг бошланғич нархи 220 евродан бошланади. Қурилма 7500 мА·ч сиғимли батарея, 45 ваттли тезкор қувватлаш ва 6,9 дюймли 120 Hz экран билан жиҳозланган. Redmi 17 MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессорида ишлайди, 5G тармоқларини қўллаб-қувватламайди ва 50 мегапикселли асосий камерага эга. Смартфон 4/128 GB, 4/256 GB, 6/128 GB ва 6/256 GB конфигурацияларида таклиф этилади.

Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп смартфони — Redmi 17 моделининг Европа бозоридаги савдосини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма дастлаб Германия чакана савдо тармоқларида, шунингдек, Испания ва қатор бошқа давлатларда харидорларга таклиф этила бошланди. Ҳозирча модел барча минтақаларда ҳам бирдек мавжуд эмас, бироқ Xiaomi босқичма-босқич Европа бозоридаги иштирокини кенгайтириб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур смартфондаги энг асосий эътиборга молик жиҳат бу унинг улкан қувватга эга аккумуляторидир. Ишлаб чиқарувчилар қурилмага 7500 мА·ч сиғимли батареяни ўрнатган бўлиб, у 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бироқ бундай катта батареяни жойлаштириш қурилманинг ўлчамларига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмаган.

Техник хусусиятлар ва корпус габаритлари

Ўта сиғимли аккумулятор эвазига смартфоннинг қалинлиги 8,8 миллимитрни ташкил этиб, унинг оғирлиги 232 граммга етган. ixbt.com хабар беришича, қурилма 6,9 дюймли катта экран билан жиҳозланган бўлиб, дисплей 120 Hz кадрлар частотасини тақдим этади ва мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс 7i ҳимоя шишаси билан қопланган. Шунга қарамай, катта экран диагонали учун дисплей пикселлар сони нисбатан паст — атиги 1600 × 720 пикселни ташкил қилади.

Апарат қисми асосини MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессори ташкил этади. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мазкур аппарат платформаси замонавий 5G алоқа тармоқларини қўллаб-қувватламайди. Смартфоннинг базавий версияси 4 GB тезкор ва 128 GB доимий eMMC хотирага эга. Шунингдек, харидорларга 4/256 GB, 6/128 GB ва 6/256 GB каби бошқа конфигурациялар ҳам таклиф этилади.

Нархи ва хотирани кенгайтириш имкониятлари

Хотирани кенгайтириш учун микроСД карталарини қўллаб-қувватлаш имконияти кўзда тутилган, бироқ унинг уйчаси (слот) гибрид турга киради. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи қўшимча хотира картаси ва иккинчи СИМ-карта орасидан бирини танлашига тўғри келади. Тасвирга олиш имкониятларига келсак, асосий камера 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган.

Европа бозорида Redmi 17 моделининг бошланғич нархи 220 евродан бошланади. Ҳамёнбоп нарх ва ўта узоқ вақт хизмат қилувчи батареяни ўзида мужассам этган бу гаджет Европадаги бюджет сегменти харидорлари эътиборини тортиши кутилмоқда. Xiaomi компанияси келгусида қурилма географиясини янада кенгайтиришни режалаштирган.

RedmiXiaomiСмартфонЕвропаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди