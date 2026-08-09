Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экран
Xiaomi Redmi 17 смартфонини Европа бозорида расман сотувга чиқарди, унинг бошланғич нархи 220 евродан бошланади. Қурилма 7500 мА·ч сиғимли батарея, 45 ваттли тезкор қувватлаш ва 6,9 дюймли 120 Hz экран билан жиҳозланган. Redmi 17 MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессорида ишлайди, 5G тармоқларини қўллаб-қувватламайди ва 50 мегапикселли асосий камерага эга. Смартфон 4/128 GB, 4/256 GB, 6/128 GB ва 6/256 GB конфигурацияларида таклиф этилади.
Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп смартфони — Redmi 17 моделининг Европа бозоридаги савдосини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма дастлаб Германия чакана савдо тармоқларида, шунингдек, Испания ва қатор бошқа давлатларда харидорларга таклиф этила бошланди. Ҳозирча модел барча минтақаларда ҳам бирдек мавжуд эмас, бироқ Xiaomi босқичма-босқич Европа бозоридаги иштирокини кенгайтириб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур смартфондаги энг асосий эътиборга молик жиҳат бу унинг улкан қувватга эга аккумуляторидир. Ишлаб чиқарувчилар қурилмага 7500 мА·ч сиғимли батареяни ўрнатган бўлиб, у 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бироқ бундай катта батареяни жойлаштириш қурилманинг ўлчамларига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмаган.
Техник хусусиятлар ва корпус габаритлариЎта сиғимли аккумулятор эвазига смартфоннинг қалинлиги 8,8 миллимитрни ташкил этиб, унинг оғирлиги 232 граммга етган. ixbt.com хабар беришича, қурилма 6,9 дюймли катта экран билан жиҳозланган бўлиб, дисплей 120 Hz кадрлар частотасини тақдим этади ва мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс 7i ҳимоя шишаси билан қопланган. Шунга қарамай, катта экран диагонали учун дисплей пикселлар сони нисбатан паст — атиги 1600 × 720 пикселни ташкил қилади.
Апарат қисми асосини MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессори ташкил этади. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мазкур аппарат платформаси замонавий 5G алоқа тармоқларини қўллаб-қувватламайди. Смартфоннинг базавий версияси 4 GB тезкор ва 128 GB доимий eMMC хотирага эга. Шунингдек, харидорларга 4/256 GB, 6/128 GB ва 6/256 GB каби бошқа конфигурациялар ҳам таклиф этилади.
Нархи ва хотирани кенгайтириш имкониятлариХотирани кенгайтириш учун микроСД карталарини қўллаб-қувватлаш имконияти кўзда тутилган, бироқ унинг уйчаси (слот) гибрид турга киради. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи қўшимча хотира картаси ва иккинчи СИМ-карта орасидан бирини танлашига тўғри келади. Тасвирга олиш имкониятларига келсак, асосий камера 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган.
Европа бозорида Redmi 17 моделининг бошланғич нархи 220 евродан бошланади. Ҳамёнбоп нарх ва ўта узоқ вақт хизмат қилувчи батареяни ўзида мужассам этган бу гаджет Европадаги бюджет сегменти харидорлари эътиборини тортиши кутилмоқда. Xiaomi компанияси келгусида қурилма географиясини янада кенгайтиришни режалаштирган.
…