Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширди

·0·Иқтисодиёт
Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширди

Blockchain.com платформаси ўзининг ОТК (биржадан ташқари) столи орқали институционал мижозлар учун 24/7 режимида ишлайдиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйди. Ушбу янги хизмат акциялар, фонд индекслари, товарлар, валюта бозорлари ва IPO арафасидаги компаниялар билан савдо қилиш имкониятини беради. Лойиҳанинг энг диққатга сазовор қисми SpaceX компанияси билан боғлиқ муддатсиз контракт бўлиб, у инвесторларга аэрокосмик гигантнинг биржага чиқишидан олдин унинг қиймати бўйича позиция эгаллаш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу хизмат анъанавий бозорлар ёпиқ бўлган вақтларда, жумладан, дам олиш кунларида ҳам узлуксиз савдо қилишни истаган йирик фондлар ва институционал инвесторлар учун мўлжалланган. Мижозлар ушбу платформадан турли активлар синфлари бўйича ўз позицияларини хеджлаш ёки ўзгартириш учун фойдаланишлари мумкин. Бу қадам Blockchain.com компаниясининг апрель ойида крипто бозоридан ташқарига чиқиш ва анъанавий молия бозорларига кириш ҳақидаги режаларининг мантиқий давомидир.

SpaceX компаниясининг кутилаётган IPO жараёни молия оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Bloomberg маълумотларига кўра, компания қиймати 1,75 триллион доллардан ошиши мумкин, бу эса уни АҚШ тарихидаги энг йирик оммавий листинглардан бирига айлантиради. Шу сабабли, Binance ва Kraken каби бошқа йирик крипто биржалар ҳам SpaceX акциялари билан боғлиқ турли деривативлар ва токенлаштирилган акцияларни ўз платформаларига қўшишни бошладилар.

Blockchain.com ўзи ҳам май ойида АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) ўзининг IPO жараёнини ўтказиш бўйича махфий ҳужжатларни топширган эди. Крипто саноатининг анъанавий молия бозорлари билан интеграциялашуви кучайиб бораётган бир пайтда, бундай воситалар инвесторларга юқори технологияли компаниялар капиталига кириш учун янги ва қулай йўлларни очиб бермоқда.

Blockchain.comSpaceXIPOКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Банк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБанк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиАнчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиКеча, 18:13ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?Кеча, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди