Ҳудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилди

·0·Иқтисодиёт
Ҳудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилди

Ҳудудларда сайёҳлик инфратузилмасини ривожлантириш бўйича икки йиллик дастур қабул қилинди. Унда янги туризм объектлари ва меҳмонхоналар қуриш, уларда маҳаллий маҳсулотлардан кенг фойдаланиш белгиланган, деб маълум қилди Президент матбуот котиби Шерзод Асадов.

Дастур доирасида 34 та йирик туризм объекти ҳамда мингдан ортиқ жойлаштириш воситасини барпо этиш режалаштирилган. Шундан 200 таси меҳмонхона бўлади.

Паркент туманида яқин вақт ичида очилиши кутилаётган «Кумушкон resort» туризм комплекси қурилишида ишлатилаётган материалларнинг 98 фоизи маҳаллий маҳсулотлардан иборат.

Ҳудудларда барпо этилаётган бошқа меҳмонхоналарда ҳам маҳаллий қурилиш материаллари улушини камида 95 фоизга етказиш зарурлиги ҳокимларга кўрсатиб ўтилди.

Бунинг учун келгуси йил якунига қадар меҳмонхона қурилиши ва безагида ишлатиладиган маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш вазифаси қўйилди.

Жумладан, лок-бўёқ маҳсулотлари ишлаб чиқаришни 119 минг тоннадан 150 минг тоннага, сантехника маҳсулотларини 1,5 миллион донадан 2 миллион донага етказиш белгиланди.

Шунингдек, ПВХ қувурлар ва фитинглар ишлаб чиқариш ҳажми 255 минг тоннадан 300 минг тоннага, гулқоғоз 6 миллион тоннадан 7,5 миллион тоннага, декоратив панеллар эса 15 миллион квадрат метрдан 18 миллион квадрат метрга оширилиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиБугун, 12:0426 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:33УзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиУзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиКеча, 17:1125 июн учун валюта курслари эълон қилинди25 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:28Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?Кеча, 16:0025 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда25 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда