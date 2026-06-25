Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПК

·20·Техно
Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПК

Компьютер технологиялари бозорида ихчамлик ва юқори унумдорликни уйғунлаштириш тенденцияси янги босқичга чиқмоқда. Асемагик компанияси ўзининг янгиланган М1А Pro Tank Центре моделини тақдим этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у кичик ҳажмдаги корпусга эга бўлишига қарамай, NVIDIA GeForce RTX 5060 столусти видеокартаси билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги мини-ПК нафақат геймерлар, балки профессионал график дизайнерлар ва видео монтаж усталарининг ҳам эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Қурилма ичига Intel Core i9-13900ҲК мобил процессори ўрнатилган бўлиб, у график тизим билан биргаликда кучли тандем ҳосил қилади. Бундай техник кўрсаткичлар мини-ПКни тўлиқ ҳажмли столусти компьютерларига муносиб рақобатчига айлантиради.

Совутиш тизими ва техник имкониятлар

Кичик корпусда кучли компонентларнинг қизиб кетмаслигини таъминлаш учун ишлаб чиқарувчи алоҳида эътибор қаратган. М1А Pro Tank Центре модели 7 та иссиқлик трубкаси ва учта юқори айланишли вентилятордан иборат кучайтирилган совутиш тизими билан жиҳозланган. Процессор 45 В, видеокарта эса 145 В гача энергия истеъмол қилиши инобатга олинса, бундай совутиш тизими барқарор ишлаш учун ўта муҳимдир.

Хотира ва маълумотларни сақлаш масаласида ҳам қурилма кенг имкониятларни тақдим этади. Фойдаланувчилар DDR5-5200 СО-ДИММ стандартидаги иккита слот ва M.2 PCIe Ген4 форматидаги иккита диск уясидан фойдаланишлари мумкин. Шунингдек, замонавий сиmsиз алоқа стандартлари — Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 қўллаб-қувватланади.

Интерфейслар ва нарх сиёсати

Портлар сони ва хилма-хиллиги бўйича ушбу мини-ПК анъанавий тизим блокларидан қолишмайди. Қурилма панелида қуйидаги интерфейслар мавжуд:

  • 40 Гбит/с тезликка эга USB-C порти;
  • Бир нечта USB-А коннекторлари;
  • HDMI ва ДисплайПорт видео чиқишлари;
  • 2,5 Гбит/с тезликдаги тармоқ интерфейси.
Нархларга тўхталадиган бўлсак, Хитой бозорида комплектловчи қисмларсиз (оператив хотира ва SSD'сиз) версия тахминан 1150 доллар (7999 юан) этиб белгиланган. 32 GB тезкор хотира ва 1 TB ҳажмли SSD билан жиҳозланган тўлиқ конфигурация эса тахминан 1750 доллар (11 999 юан) атрофида баҳоланмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бундай қурилмалар, айниқса, иш жойида жойни тежашни хоҳловчи, лекин NVIDIA RTX сериясининг қувватидан воз кечишни истамайдиган мутахассислар учун қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга чиқиш муддатлари ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган.

АсемагикMini-ПКNVIDIA RTX 5060Intel Коре И9Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиФужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиБугун, 13:52Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиTesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиБугун, 12:56Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиЕр юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиБугун, 12:20Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаБугун, 11:54Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиИбериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиБугун, 11:21SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаSpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди