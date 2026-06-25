Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПК
Компьютер технологиялари бозорида ихчамлик ва юқори унумдорликни уйғунлаштириш тенденцияси янги босқичга чиқмоқда. Асемагик компанияси ўзининг янгиланган М1А Pro Tank Центре моделини тақдим этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у кичик ҳажмдаги корпусга эга бўлишига қарамай, NVIDIA GeForce RTX 5060 столусти видеокартаси билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги мини-ПК нафақат геймерлар, балки профессионал график дизайнерлар ва видео монтаж усталарининг ҳам эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Қурилма ичига Intel Core i9-13900ҲК мобил процессори ўрнатилган бўлиб, у график тизим билан биргаликда кучли тандем ҳосил қилади. Бундай техник кўрсаткичлар мини-ПКни тўлиқ ҳажмли столусти компьютерларига муносиб рақобатчига айлантиради.
Совутиш тизими ва техник имкониятларКичик корпусда кучли компонентларнинг қизиб кетмаслигини таъминлаш учун ишлаб чиқарувчи алоҳида эътибор қаратган. М1А Pro Tank Центре модели 7 та иссиқлик трубкаси ва учта юқори айланишли вентилятордан иборат кучайтирилган совутиш тизими билан жиҳозланган. Процессор 45 В, видеокарта эса 145 В гача энергия истеъмол қилиши инобатга олинса, бундай совутиш тизими барқарор ишлаш учун ўта муҳимдир.
Хотира ва маълумотларни сақлаш масаласида ҳам қурилма кенг имкониятларни тақдим этади. Фойдаланувчилар DDR5-5200 СО-ДИММ стандартидаги иккита слот ва M.2 PCIe Ген4 форматидаги иккита диск уясидан фойдаланишлари мумкин. Шунингдек, замонавий сиmsиз алоқа стандартлари — Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 қўллаб-қувватланади.
Интерфейслар ва нарх сиёсатиПортлар сони ва хилма-хиллиги бўйича ушбу мини-ПК анъанавий тизим блокларидан қолишмайди. Қурилма панелида қуйидаги интерфейслар мавжуд:
- 40 Гбит/с тезликка эга USB-C порти;
- Бир нечта USB-А коннекторлари;
- HDMI ва ДисплайПорт видео чиқишлари;
- 2,5 Гбит/с тезликдаги тармоқ интерфейси.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бундай қурилмалар, айниқса, иш жойида жойни тежашни хоҳловчи, лекин NVIDIA RTX сериясининг қувватидан воз кечишни истамайдиган мутахассислар учун қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга чиқиш муддатлари ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган.
…