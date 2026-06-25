Миядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли иш

·0·Дунё
Миядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли иш

АҚШда маҳкумлар миясини ўрганиш билан шуғулланувчи олим Кент Килнинг баҳсли тадқиқотлари яна жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унинг фикрича, мия сканерлари ва генетик таҳлиллар орқали инсоннинг зўравонликка мойиллиги ёки психопатлик хусусиятларини аниқлаш мумкин.

Кент Кил йиллар давомида минглаб маҳкумларнинг миясини текшириб келган ва унинг тадқиқотлари АҚШ судларида далил сифатида қўлланилган. Адвокатлар айрим ҳолатларда ушбу маълумотлардан фойдаланиб, мижозларининг ҳаракатлари биологик омиллар билан боғлиқ эканини исботлашга уринган.

Бироқ бу усул кутилган натижани бермаган ҳолатлар ҳам бўлган. Жумладан, Амос Жозеф Уэллс III ишида ҳимоя томони унинг генлари ва мия тузилиши зўравонликка мойилликни кучайтирганини таъкидлаган. Аммо суд ҳайъати буни енгиллаштирувчи омил сифатида эмас, аксинча, келажакда ҳам хавфли бўлиши мумкинлигининг далили сифатида қабул қилиб, уни ўлим жазосига ҳукм қилган.

Мутахассисларнинг бир қисми Килнинг тадқиқотлари илмий жиҳатдан етарлича асосланмаганини таъкидламоқда. Улар инсон хулқ-атворини фақат мия тасвирлари ёки генлар орқали башорат қилиш мумкин эмаслигини айтмоқда. Айрим олимлар бундай ёндашув илгари рад этилган ва ҳатто ирқий камситишларга асос бўлган назарияларни эслатишини қайд этган.

Танқидчиларнинг фикрича, жиноятчиликни биологик хусусиятлар билан боғлаш ижтимоий муҳит, тарбия, қашшоқлик ва руҳий саломатлик каби муҳим омилларни эътибордан четда қолдириши мумкин. Шунингдек, бундай далиллар баъзан маҳкумларга енгиллик бериш ўрнига, уларни янада хавфли шахс сифатида кўрсатиб қўйиши эҳтимоли бор.

Кент Кил эса ўз тадқиқотлари замонавий илм-фанга асосланганини ва улар қатъий текширувлардан ўтганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, унинг ишлари атрофидаги баҳслар ҳамон давом этмоқда.

Ҳуқуқшунослар ва олимлар ўртасидаги асосий савол эса ҳали ҳам очиқ қолмоқда: инсоннинг келажакдаги ҳаракатларини мияси ва генлари орқали олдиндан аниқлаш мумкинми ёки бу хавфли ва баҳсли назариями?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиУмумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:32Йўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиЙўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиБугун, 13:22Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Бугун, 13:1944 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлдиБугун, 12:30АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиАҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиБугун, 11:186 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айланди6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айландиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда