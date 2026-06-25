Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бухоро шаҳрида 7 ёшли боланинг қўли металл қулф орасида қисилиб қолиши оқибатида қутқарувчиларнинг ёрдами керак бўлди.
Маълум қилинишича, вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармасига "Гулшан" МФЙ ҳудудидаги хонадонлардан бирида боланинг қўли металл буюмда қисилиб қолгани ҳақида мурожаат келиб тушган.
Хабар ортидан қутқарувчилар зудлик билан воқеа жойига етиб бориб, махсус техник воситалар ёрдамида боланинг қўлини эҳтиёткорлик билан бўшатишга муваффақ бўлишган.
Тезкор ҳаракатлар туфайли болакайга жиддий зарар етмаган. Ҳозирда унинг аҳволи яхши экани маълум қилинмоқда.
Мутахассислар ота-оналарга турли металл буюмлар, қулф ва бошқа хавф туғдириши мумкин бўлган жиҳозларни ёш болалар қўли етмайдиган жойда сақлашни тавсия этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…