Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолди

·27·Жамият
Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолди

Бухоро шаҳрида 7 ёшли боланинг қўли металл қулф орасида қисилиб қолиши оқибатида қутқарувчиларнинг ёрдами керак бўлди.

Маълум қилинишича, вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармасига "Гулшан" МФЙ ҳудудидаги хонадонлардан бирида боланинг қўли металл буюмда қисилиб қолгани ҳақида мурожаат келиб тушган.

Хабар ортидан қутқарувчилар зудлик билан воқеа жойига етиб бориб, махсус техник воситалар ёрдамида боланинг қўлини эҳтиёткорлик билан бўшатишга муваффақ бўлишган.

Тезкор ҳаракатлар туфайли болакайга жиддий зарар етмаган. Ҳозирда унинг аҳволи яхши экани маълум қилинмоқда.

Мутахассислар ота-оналарга турли металл буюмлар, қулф ва бошқа хавф туғдириши мумкин бўлган жиҳозларни ёш болалар қўли етмайдиган жойда сақлашни тавсия этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиБугун, 12:06Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Бугун, 11:23Тошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқдаТошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқдаБугун, 11:08Тошкентда сохта долларларни сотмоқчи бўлган шахс қўлга олиндиТошкентда сохта долларларни сотмоқчи бўлган шахс қўлга олиндиБугун, 10:36Кафеларда жой тополмаган мухлислар ўйинни автомобил багажидан томоша қилдиКафеларда жой тополмаган мухлислар ўйинни автомобил багажидан томоша қилдиБугун, 10:17Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқландиТошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқландиБугун, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди