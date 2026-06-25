26 июнь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Infinbank — 12 020 сўм.
• Asakabank — 12 060 сўм.
26 июнь куни амал қиладиган доллар курси 10–11 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Infinbank — 12 020 сўм.
• NBU — 12 020 сўм.
• SQB — 12 020 сўм.
• Anorbank — 12 020 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 12 060 сўм.
• Hayotbank — 12 060 сўм.
• OFB — 12 060 сўм.
• Octobank — 12 060 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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