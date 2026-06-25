Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилинди
Ўзбекистон иқтисодиётида йирик трансформация даври давом этмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида яқиндагина юқори савияда якунланган бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми натижалари атрофлича муҳокама қилинди.
Форум доирасида қўлга киритилган рақамлар чин маънода рекорд даражада бўлди. Эндиги асосий вазифа — бу маблағларни қоғоздан реал ҳаётга кўчириш.
Трамплин рақамлар: 43 миллиард долларлик келишув
Бу йилги форум Ўзбекистонга бўлган хорижий инвесторлар қизиқиши қай даражада юқори эканини яна бир бор исботлади. Мулоқотлар якунига кўра:
177 та келишув имзоланди;
Инвестицияларнинг умумий қиймати нақд 43 миллиард долларни ташкил этди;
Хорижлик ҳамкорлар томонидан 120 та янги йирик таклиф илгари сурилди.
Давлат раҳбари ушбу маблағларнинг ҳар бир центи халқ фаровонлиги учун хизмат қилиши кераклигини қатъий таъкидлади:
«Ҳар бир келишув лойиҳага, иш ўрнига, юқори қўшилган қийматга айланиши шарт».
Ҳудудлардаги ҳолат: Инвестиция самарадорлиги қандай?
Йиғилишда инвестицияларни жалб қилишдаги айрим муаммолар ҳам очиқ-ойдин танқид қилинди. Маълум бўлишича, сўнгги беш йилда мамлакатимизга киритилган инвестицияларнинг қарийб ярми атиги тўртта ҳудуд ҳиссасига тўғри келган.
Бундан ташқари, маблағларнинг иқтисодиётга қайтими (самарадорлиги) ҳудудлар кесимида кескин фарқ қилмоқда. Масалан, ҳар 1 миллион сўм инвестиция ялпи ҳудудий маҳсулотга қуйидагича қиймат қўшмоқда:
Вилоят номи
1 млн сўм инвестициядан келаётган қўшимча қиймат
Самарадорлик ҳолати
Фарғона вилояти
273 000 сўм
Юқори кўрсаткич
Самарқанд вилояти
262 000 сўм
Барқарор яхши
Бухоро вилояти
117 000 сўм
Бошқа ҳудудларга нисбатан 2 баравар паст
Янги ечим: Иқтисодиётга «Ақл марказлари» кириб келади
Инвестицияларни жалб қилишда сон ортидан қувиш эмас, балки сифат ва юқори самарадорликка асосланган янги тизим йўлга қўйиладиган бўлди. Эндиликда лойиҳаларни пухта ишлаб чиқиш учун илм-фан ва таҳлил кучи сафарбар этилади.
Шу мақсадда иқтисодиётнинг 12 та энг муҳим тармоғига:
14 та «ақл маркази» бириктирилди;
37 та соҳавий илмий институт ва олий таълим муассасалари жалб этилди.
Уларнинг асосий вазифаси нималардан иборат бўлади? Ушбу марказлар ва олимлар ҳар бир ҳудуднинг иқтисодий имкониятларини ичидан ўрганади. Шундан сўнг, хориждан келаётган пулларни оддий хомашёга эмас, балки юқори қўшилган қиймат яратадиган замонавий ишлаб чиқариш корхоналарига йўналтириш, янги технологияларни жорий этиш ва соҳага мос кадрлар тайёрлаш бўйича тайёр лойиҳаларни шакллантириб беради.
Ўзбекистон трансфер бозорида ҳам, иқтисодий майдонда ҳам катта юришларга тайёрланмоқда. Навбатдаги вазифа — бу улкан маблағларни юртимизнинг ҳар бир гўшасига тенг ва самарали тақсимлаш!
…