Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилинди

·17·Иқтисодиёт
Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилинди

Ўзбекистон иқтисодиётида йирик трансформация даври давом этмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида яқиндагина юқори савияда якунланган бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми натижалари атрофлича муҳокама қилинди.

Форум доирасида қўлга киритилган рақамлар чин маънода рекорд даражада бўлди. Эндиги асосий вазифа — бу маблағларни қоғоздан реал ҳаётга кўчириш.

Трамплин рақамлар: 43 миллиард долларлик келишув

Бу йилги форум Ўзбекистонга бўлган хорижий инвесторлар қизиқиши қай даражада юқори эканини яна бир бор исботлади. Мулоқотлар якунига кўра:

  • 177 та келишув имзоланди;

  • Инвестицияларнинг умумий қиймати нақд 43 миллиард долларни ташкил этди;

  • Хорижлик ҳамкорлар томонидан 120 та янги йирик таклиф илгари сурилди.

Давлат раҳбари ушбу маблағларнинг ҳар бир центи халқ фаровонлиги учун хизмат қилиши кераклигини қатъий таъкидлади:

«Ҳар бир келишув лойиҳага, иш ўрнига, юқори қўшилган қийматга айланиши шарт».

Ҳудудлардаги ҳолат: Инвестиция самарадорлиги қандай?

Йиғилишда инвестицияларни жалб қилишдаги айрим муаммолар ҳам очиқ-ойдин танқид қилинди. Маълум бўлишича, сўнгги беш йилда мамлакатимизга киритилган инвестицияларнинг қарийб ярми атиги тўртта ҳудуд ҳиссасига тўғри келган.

Бундан ташқари, маблағларнинг иқтисодиётга қайтими (самарадорлиги) ҳудудлар кесимида кескин фарқ қилмоқда. Масалан, ҳар 1 миллион сўм инвестиция ялпи ҳудудий маҳсулотга қуйидагича қиймат қўшмоқда:

Вилоят номи

1 млн сўм инвестициядан келаётган қўшимча қиймат

Самарадорлик ҳолати

Фарғона вилояти

273 000 сўм

Юқори кўрсаткич

Самарқанд вилояти

262 000 сўм

Барқарор яхши

Бухоро вилояти

117 000 сўм

Бошқа ҳудудларга нисбатан 2 баравар паст

Янги ечим: Иқтисодиётга «Ақл марказлари» кириб келади

Инвестицияларни жалб қилишда сон ортидан қувиш эмас, балки сифат ва юқори самарадорликка асосланган янги тизим йўлга қўйиладиган бўлди. Эндиликда лойиҳаларни пухта ишлаб чиқиш учун илм-фан ва таҳлил кучи сафарбар этилади.

Шу мақсадда иқтисодиётнинг 12 та энг муҳим тармоғига:

  • 14 та «ақл маркази» бириктирилди;

  • 37 та соҳавий илмий институт ва олий таълим муассасалари жалб этилди.

Уларнинг асосий вазифаси нималардан иборат бўлади? Ушбу марказлар ва олимлар ҳар бир ҳудуднинг иқтисодий имкониятларини ичидан ўрганади. Шундан сўнг, хориждан келаётган пулларни оддий хомашёга эмас, балки юқори қўшилган қиймат яратадиган замонавий ишлаб чиқариш корхоналарига йўналтириш, янги технологияларни жорий этиш ва соҳага мос кадрлар тайёрлаш бўйича тайёр лойиҳаларни шакллантириб беради.

Ўзбекистон трансфер бозорида ҳам, иқтисодий майдонда ҳам катта юришларга тайёрланмоқда. Навбатдаги вазифа — бу улкан маблағларни юртимизнинг ҳар бир гўшасига тенг ва самарали тақсимлаш!

ЎзбекистонШавкат МирзиёевТошкентФарғонаСамарқанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Бугун, 13:47Солиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб бердиСолиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб бердиБугун, 13:09Ҳудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиҲудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиБугун, 12:27Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиБугун, 12:0426 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:33УзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиУзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиКеча, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда