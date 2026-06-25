Йўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалди

·64·Дунё
Йўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалди

Покистоннинг жануби-ғарбида жойлашган Балужистон вилоятида мажбурий йўқолишлар масаласини кўтариб келган таниқли фаол ва шифокор Маҳранг Балуж ҳаётидаги энг оғир синовлардан бирига дуч келди. Йиллар давомида бедарак кетган инсонлар тақдири ҳақида жавоб талаб қилиб келган фаол аёл энди ўзи умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Маълум қилинишича, Покистоннинг терроризмга қарши суди Маҳранг Балуж ва яна бир фаол Сибғатуллоҳ Шоҳни терроризм, давлатга қарши ҳаракатлар ва 2024 йилда Гвадар шаҳридаги намойиш вақтида ҳарбий хизматчининг ўлими билан боғлиқ иш бўйича айбдор деб топган. Суд уларга умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган. Айбланувчилар эса барча айбловларни рад этиб, қарор устидан шикоят қилишини билдирган.

33 ёшли Маҳранг Балуж учун йўқолган инсонлар мавзуси оддий сиёсий масала эмас. Унинг отаси Абдул Ғаффор Лангове 2009 йилда бедарак йўқолган, орадан қарийб уч йил ўтгач эса унинг жасади топилган. Фаолнинг таъкидлашича, отасининг ўлими унинг бутун ҳаётига таъсир кўрсатган ва инсон ҳуқуқлари учун курашишга ундаган.

Ayol kishi qoʻlida doktor Mahrang Baloch tasvirlangan plakatni ushlab turibdi.

Кейинги йилларда у Балужистонда бедарак кетган минглаб инсонлар тақдирига эътибор қаратишга ҳаракат қилди. Ҳуқуқ ҳимоячилари ва фаоллар маълумотларига кўра, сўнгги йигирма йил давомида минглаб этник балужлар изсиз йўқолган. Ҳукумат эса бу даъволарни рад этиб, айрим шахслар қуролли гуруҳларга қўшилгани ёки мамлакатни тарк этганини таъкидлаб келади.

Маҳранг Балуж сўнгги ўн йил ичида мазкур ҳаракатнинг энг таниқли етакчиларидан бирига айланган. У юзлаб аёллар иштирокида юришлар ташкил қилган, намойишларга бошчилик қилган ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро майдонда ҳам танилган. У ҳатто Нобель тинчлик мукофотига номзод сифатида кўрсатилган ва BBC'нинг “100 аёл” рўйхатидан ҳам жой олган.

Фаолнинг оиласи суд жараёни адолатли ўтмаганини билдирмоқда. Унинг синглиси Надия Балужнинг сўзларига кўра, ҳимоя томонига етарли имконият берилмаган ва суд шаффоф тарзда ўтказилмаган.

Qora ro'mollik ayol og'zini ochib gapirayotgani yaqindan tasvirlangan.

Ҳукумат мазкур иш сиёсий эмас, балки жиноий характерга эга эканини таъкидламоқда. Бироқ Маҳранг Балужнинг тарафдорлари бу қарорни Балужистондаги мухолиф фикрларни босишга қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоламоқда.

Қамоққа олинишидан аввал берган интервьюларидан бирида Маҳранг Балуж озодликдан маҳрум қилиниши мумкинлигини билганини, аммо бу уни қўрқитмаслигини айтган эди. Унинг яқинлари эса фаол аёл ҳозир ҳам ўз қарашларидан воз кечмаганини ва кураш давом этишини таъкидламоқда.

Махранг БалочПокистонБалужистонГвадарБи-Би-Си
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишМиядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишБугун, 13:51Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиУмумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:32Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Бугун, 13:1944 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлдиБугун, 12:30АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиАҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиБугун, 11:186 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айланди6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айландиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда