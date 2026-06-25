Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлиги

·0·Техно
Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлиги

Япония технология гиганти Фужитсу Коннектед Течнологиес ўзининг янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур қурилма замонавий дизайн ва юқори даражадаги ҳимоя хусусиятларини ўзида бирлаштиргани билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги модел нафақат кундалик фойдаланиш учун қулай, балки энг оғир шароитларда ҳам ишончли ишлашга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Арровс Алпҳа 2 ҳарбий стандартдаги 23 та мураккаб синовдан (МИЛ-СТД) муваффақиятли ўтган. Қурилма IP66, IP68 ва IP69 сертификатларига эга бўлиб, у сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган. Смартфоннинг энг ўзига хос жиҳати шундаки, у 1,8 метр баландликдан бетон юзага тушиб кетганда ҳам экрани шикастланмайди. Дисплейни ҳимоя қилиш учун Корнинг Горилла Гласс Виктус 2 ойнасидан фойдаланилган, бу эса уни бозордаги энг чидамли қурилмалардан бирига айлантиради.

Техник имкониятлар ва қувват унумдорлиги

Смартфоннинг ички қисмида MediaTek Dimensity 8350 Эхтреме процессори ўрнатилган бўлиб, у юқори тезлик ва энергия самарадорлигини таъминлайди. Қурилма 8/256 GB ва 12/512 GB хотира вариантларида таклиф этилмоқда. Шунингдек, фойдаланувчилар микроСД картаси ёрдамида хотирани 2 TB гача кенгайтириш имкониятига эга. Бу эса катта ҳажмдаги маълумотларни сақлайдиган ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун жуда қўл келади.

Арровс Алпҳа 2 сериядаги энг сиғимли — 5370 мА/соатли кремний-углеродли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчи ушбу батарея икки кунлик автоном иш вақтини кафолатлашини ва тўрт йил давомида ўз хусусиятларини йўқотмаслигини вада қилмоқда. 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси орқали қурилмани атиги 40 дақиқа ичида 0 дан 100 фоизгача тўлдириш мумкин.

Камера ва сунъий интеллект имкониятлари

Суратга олиш ишқибозлари учун смартфон 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 710 асосий датчиги билан таъминланган. Оптик барқарорлаштириш тизими туфайли 4К форматида сониясига 60 кадр тезликда сифатли видеолар ёзиш имконияти мавжуд. Шуниси эътиборлики, смартфоннинг кенг бурчакли ва олд камералари ҳам 50 мегапикселли аниқликка эга бўлиб, бу селфи ва видеоқўнғироқлар сифатини янги босқичга олиб чиқади.

Қурилманинг бошқа жиҳатлари ҳам эътиборга лойиқ:

  • 6,4 дюймли ЛТПО дисплей, 144 Гс янгиланиш частотаси ва 3000 нит ёрқинлик;
  • Долбй Атмос аудио тизими;
  • Google Gemini билан интеграциялашган арровс AI функциялари;
  • Чучук сув остида суратга олиш имконияти.
Дастурий таъминот борасида Фужитсу узоқ муддатли қўллаб-қувватлашни вада қилмоқда. Смартфон Android операцион тизимининг 3 та йирик янгиланишини ва 5 йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишларини қабул қилади. Бу эса қурилманинг маънан эскириб қолмаслигини таъминлайди.

ФужитсуСмартфонТехнологияЯпонияАрровс Алпҳа 2
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКАсемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКБугун, 13:20Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиTesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиБугун, 12:56Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиЕр юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиБугун, 12:20Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаБугун, 11:54Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиИбериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиБугун, 11:21SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаSpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди