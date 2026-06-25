Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлиги
Япония технология гиганти Фужитсу Коннектед Течнологиес ўзининг янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур қурилма замонавий дизайн ва юқори даражадаги ҳимоя хусусиятларини ўзида бирлаштиргани билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги модел нафақат кундалик фойдаланиш учун қулай, балки энг оғир шароитларда ҳам ишончли ишлашга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Арровс Алпҳа 2 ҳарбий стандартдаги 23 та мураккаб синовдан (МИЛ-СТД) муваффақиятли ўтган. Қурилма IP66, IP68 ва IP69 сертификатларига эга бўлиб, у сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган. Смартфоннинг энг ўзига хос жиҳати шундаки, у 1,8 метр баландликдан бетон юзага тушиб кетганда ҳам экрани шикастланмайди. Дисплейни ҳимоя қилиш учун Корнинг Горилла Гласс Виктус 2 ойнасидан фойдаланилган, бу эса уни бозордаги энг чидамли қурилмалардан бирига айлантиради.
Техник имкониятлар ва қувват унумдорлигиСмартфоннинг ички қисмида MediaTek Dimensity 8350 Эхтреме процессори ўрнатилган бўлиб, у юқори тезлик ва энергия самарадорлигини таъминлайди. Қурилма 8/256 GB ва 12/512 GB хотира вариантларида таклиф этилмоқда. Шунингдек, фойдаланувчилар микроСД картаси ёрдамида хотирани 2 TB гача кенгайтириш имкониятига эга. Бу эса катта ҳажмдаги маълумотларни сақлайдиган ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун жуда қўл келади.
Арровс Алпҳа 2 сериядаги энг сиғимли — 5370 мА/соатли кремний-углеродли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчи ушбу батарея икки кунлик автоном иш вақтини кафолатлашини ва тўрт йил давомида ўз хусусиятларини йўқотмаслигини вада қилмоқда. 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси орқали қурилмани атиги 40 дақиқа ичида 0 дан 100 фоизгача тўлдириш мумкин.
Камера ва сунъий интеллект имкониятлариСуратга олиш ишқибозлари учун смартфон 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA 710 асосий датчиги билан таъминланган. Оптик барқарорлаштириш тизими туфайли 4К форматида сониясига 60 кадр тезликда сифатли видеолар ёзиш имконияти мавжуд. Шуниси эътиборлики, смартфоннинг кенг бурчакли ва олд камералари ҳам 50 мегапикселли аниқликка эга бўлиб, бу селфи ва видеоқўнғироқлар сифатини янги босқичга олиб чиқади.
Қурилманинг бошқа жиҳатлари ҳам эътиборга лойиқ:
- 6,4 дюймли ЛТПО дисплей, 144 Гс янгиланиш частотаси ва 3000 нит ёрқинлик;
- Долбй Атмос аудио тизими;
- Google Gemini билан интеграциялашган арровс AI функциялари;
- Чучук сув остида суратга олиш имконияти.
…