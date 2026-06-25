Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратилади

·0·Иқтисодиёт
Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратилади

Йил бошида аҳолини уй-жой билан таъминлаш бўйича йирик дастур қабул қилинди. Унга кўра, 2040 йилга қадар ҳар йили қуриладиган уй-жойлар сонини икки баробар ошириб, 280 мингтага етказиш режалаштирилган, деб хабар берди Президент матбуот котиби Шерзод Асадов.

Шунингдек, “Янги Ўзбекистон” массивлари сонини 61 тадан 120 тага кўпайтириш белгиланган. Айни пайтда мамлакатда йилига 20–25 миллион квадрат метр тижорат бинолари фойдаланишга топширилмоқда.

Ҳисоб-китобларга кўра, уй-жой ва тижорат биноларининг ўзи ҳар йили камида 10 миллиард долларлик қурилиш материалларига талаб яратади.

Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳамкорларга умумий қиймати 27 миллиард доллар бўлган инфратузилма лойиҳалари таклиф қилинди.

Улар орасида Жиззах вилоятида атом электр станцияси, Тошкент вилоятида тўртинчи мисни бойитиш фабрикаси ҳамда Ўрта Чирчиқда йилига 20 миллион йўловчига хизмат кўрсатиш қувватига эга Янги Тошкент аэропортини қуриш режалари бор.

Бундан ташқари, Янги Тошкентда 55 минг ўринли футбол стадиони ва 282 километрлик Тошкент–Самарқанд автомобиль йўлини барпо этиш кўзда тутилган. Бу лойиҳаларни амалга оширишда катта ҳажмда қурилиш материаллари талаб этилади.

Йирик объектларда ишлатиладиган маҳсулотларга стандарт, сифат ва сертификатлаш бўйича юқори талаблар қўйилади. Шу сабабли бундай лойиҳаларни маҳаллий қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилари билан боғлайдиган янги тизим яратиш зарурлиги кўрсатиб ўтилди.

Шерзод АсадовЯнги ЎзбекистонТошкентЖиззахЯнги ТошкентҚурилиш материаллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

26 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:33УзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиУзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиКеча, 17:1125 июн учун валюта курслари эълон қилинди25 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:28Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?Солиқ қўмитаси банк сири бузилиши бўйича: Янги лойиҳа аслида нима ҳақида?Кеча, 16:0025 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда25 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:38Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга ошириладиЎзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади23.06, 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда