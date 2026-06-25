Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратилади
Йил бошида аҳолини уй-жой билан таъминлаш бўйича йирик дастур қабул қилинди. Унга кўра, 2040 йилга қадар ҳар йили қуриладиган уй-жойлар сонини икки баробар ошириб, 280 мингтага етказиш режалаштирилган, деб хабар берди Президент матбуот котиби Шерзод Асадов.
Шунингдек, “Янги Ўзбекистон” массивлари сонини 61 тадан 120 тага кўпайтириш белгиланган. Айни пайтда мамлакатда йилига 20–25 миллион квадрат метр тижорат бинолари фойдаланишга топширилмоқда.
Ҳисоб-китобларга кўра, уй-жой ва тижорат биноларининг ўзи ҳар йили камида 10 миллиард долларлик қурилиш материалларига талаб яратади.
Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳамкорларга умумий қиймати 27 миллиард доллар бўлган инфратузилма лойиҳалари таклиф қилинди.
Улар орасида Жиззах вилоятида атом электр станцияси, Тошкент вилоятида тўртинчи мисни бойитиш фабрикаси ҳамда Ўрта Чирчиқда йилига 20 миллион йўловчига хизмат кўрсатиш қувватига эга Янги Тошкент аэропортини қуриш режалари бор.
Бундан ташқари, Янги Тошкентда 55 минг ўринли футбол стадиони ва 282 километрлик Тошкент–Самарқанд автомобиль йўлини барпо этиш кўзда тутилган. Бу лойиҳаларни амалга оширишда катта ҳажмда қурилиш материаллари талаб этилади.
Йирик объектларда ишлатиладиган маҳсулотларга стандарт, сифат ва сертификатлаш бўйича юқори талаблар қўйилади. Шу сабабли бундай лойиҳаларни маҳаллий қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилари билан боғлайдиган янги тизим яратиш зарурлиги кўрсатиб ўтилди.
…