Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солди

·41·Дунё
Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солди

Бразилияда истиқомат қилувчи ва умумий ёши 316 ни ташкил этувчи уч нафар опа-сингил олимларнинг диққат марказига айланди. Яқинда улар дунёдаги энг қари тирик опа-сингиллар сифатида Гиннесс рекордлар китобига киритилди. Энди эса мутахассислар уларнинг узоқ умр кўриш сирига жавоб топишга ҳаракат қилмоқда.

Сан-Паулу университети олимаси Майана Зац бошчилигида амалга оширилаётган DNA Longevo лойиҳаси қариш жараёнига таъсир қилувчи биологик омилларни ўрганишни мақсад қилган. Тадқиқотчилар 90 ёшдан ошган ва 100 ёшдан юқори умр кўрган инсонларни саломатлиги ёмонлашган ёки сурункали касалликларга чалинган кишилар билан таққослаб, узоқ умрга хизмат қилувчи хусусиятларни аниқлашга ҳаракат қилмоқда.

Uch nafar

Олимларнинг фикрича, инсоннинг кексайган пайтда ҳам жисмоний ва ақлий фаоллигини сақлаб қолишида ирсий омиллар муҳим ўрин тутади. Шу боис, бир оилада бир нечта узоқ умр кўрган инсонлар мавжудлиги тадқиқот учун катта аҳамиятга эга.

Рио-де-Жанейрода яшовчи Зулина де Деус Нунес 103 ёшда, Зорайде де Деус Мота 104 ёшда, Левита де Деус Нунес эса 109 ёшда. Мутахассислар уларда кучли генетик омил мавжуд бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Шу билан бирга, опа-сингилларнинг бир-бирига яқин яшаши ва оилавий қўллаб-қувватлаш муҳити ҳам муҳим роль ўйнаган бўлиши мумкин.

Uch ayol qo‘llarida lavhalar bilan o‘tiribdi, ularning ortida to‘rt kishi turibdi.

Опа-сингилларнинг ўзи эса узоқ умр сирини соғлом овқатланиш ва фаол турмуш тарзи билан изоҳлайди. Улар болалик даврида табиий маҳсулотлар истеъмол қилганини, кўп ҳаракатланганини ва табиат қўйнида ўсганини айтади.

Тадқиқотчилар ушбу лойиҳа орқали инсон организмини қаришдан ҳимоя қилувчи генларни аниқлашни режалаштирмоқда. Лойиҳанинг якуний мақсади эса 500 нафар юз ёшдан ошган инсон ҳақида маълумот тўплаб, узоқ умр кўришнинг илмий асосларини янада аниқроқ очиб беришдан иборат.

БразилияГиннеснинг рекордлар китобиСан-Паулу университетиРио-де-ЖанейроМаяна Зас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишМиядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишБугун, 13:51Йўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиЙўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиБугун, 13:22Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Бугун, 13:1944 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлдиБугун, 12:30АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиАҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиБугун, 11:186 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айланди6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айландиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда