Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солди
Бразилияда истиқомат қилувчи ва умумий ёши 316 ни ташкил этувчи уч нафар опа-сингил олимларнинг диққат марказига айланди. Яқинда улар дунёдаги энг қари тирик опа-сингиллар сифатида Гиннесс рекордлар китобига киритилди. Энди эса мутахассислар уларнинг узоқ умр кўриш сирига жавоб топишга ҳаракат қилмоқда.
Сан-Паулу университети олимаси Майана Зац бошчилигида амалга оширилаётган DNA Longevo лойиҳаси қариш жараёнига таъсир қилувчи биологик омилларни ўрганишни мақсад қилган. Тадқиқотчилар 90 ёшдан ошган ва 100 ёшдан юқори умр кўрган инсонларни саломатлиги ёмонлашган ёки сурункали касалликларга чалинган кишилар билан таққослаб, узоқ умрга хизмат қилувчи хусусиятларни аниқлашга ҳаракат қилмоқда.
Олимларнинг фикрича, инсоннинг кексайган пайтда ҳам жисмоний ва ақлий фаоллигини сақлаб қолишида ирсий омиллар муҳим ўрин тутади. Шу боис, бир оилада бир нечта узоқ умр кўрган инсонлар мавжудлиги тадқиқот учун катта аҳамиятга эга.
Рио-де-Жанейрода яшовчи Зулина де Деус Нунес 103 ёшда, Зорайде де Деус Мота 104 ёшда, Левита де Деус Нунес эса 109 ёшда. Мутахассислар уларда кучли генетик омил мавжуд бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Шу билан бирга, опа-сингилларнинг бир-бирига яқин яшаши ва оилавий қўллаб-қувватлаш муҳити ҳам муҳим роль ўйнаган бўлиши мумкин.
Опа-сингилларнинг ўзи эса узоқ умр сирини соғлом овқатланиш ва фаол турмуш тарзи билан изоҳлайди. Улар болалик даврида табиий маҳсулотлар истеъмол қилганини, кўп ҳаракатланганини ва табиат қўйнида ўсганини айтади.
Тадқиқотчилар ушбу лойиҳа орқали инсон организмини қаришдан ҳимоя қилувчи генларни аниқлашни режалаштирмоқда. Лойиҳанинг якуний мақсади эса 500 нафар юз ёшдан ошган инсон ҳақида маълумот тўплаб, узоқ умр кўришнинг илмий асосларини янада аниқроқ очиб беришдан иборат.
…