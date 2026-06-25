Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?

Бундан атиги ўн йил олдин уй қурмоқчи бўлсак, маҳаллий маҳсулотлардан асосан қум, шағал, оддий ғишт ёки шифер топа олардик, холос. Уйнинг чиройли ва мустаҳкам бўлишини таъминлайдиган сифатли материалларнинг катта қисми четдан келарди.

Бугун эса вазият тубдан ўзгарди! Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида мамлакатимиз қурилиш материаллари саноатининг кечаги куни, бугунги зафарлари ва энг асосийси — келажакдаги ўта улкан режалари муҳокама қилинди.

Катта сакраш: 10 йил ичида нималар ўзгарди?

Охирги ўн йилликда бу соҳага нақд 12 миллиард доллар инвестиция киритилди ва 4 мингдан ортиқ замонавий корхона ишга туширилди. Натижада биз нафақат ўзимизни цемент ёки ойна билан таъминладик, балки базальт, газоблок, композит ва экологик пардозлаш материаллари каби юқори технологияли маҳсулотларни ҳам ўзимизда ишлаб чиқаришни йўлга қўйдик.

Рақамлардаги фарқни ўзингиз кўринг:

Кўрсаткич

10 йил аввал

Бугун

Ички бозорни қоплаш улуши

35–40%

98% (янги уйлар ва саноат бинолари учун)

Ишлаб чиқариш ҳажми

7 триллион сўм

53 триллион сўм

Экспорт ҳажми

Сезиларсиз даражада

1,2 миллиард доллар

Келажак режалари: Йилига 280 мингта уй ва янги массивлар!

Қурилиш суръатлари тўхтаб қолмайди, аксинча, янада тезлашади. Йил бошида қабул қилинган дастурга мувофиқ, олдимизга жуда катта марралар қўйилган:

  • 2040 йилгача ҳар йили қуриладиган уй-жойлар сони 2 бараварга оширилиб, 280 мингтага етказилади.

  • «Янги Ўзбекистон» массивлари сони деярли икки баробар кўпаяди — 61 тадан 120 тага етади.

  • Ҳар йили 20–25 миллион квадрат метр тижорат бинолари фойдаланишга топширилади. Бу эса қурилиш материаллари бозорида йилига камида 10 миллиард долларлик доимий ва улкан талабни яратади.

Грандиоз лойиҳалар — Маҳаллий маҳсулотлар учун имтиҳон ва имконият

Яқинда ўтган Тошкент халқаро инвестиция форумида тақдим этилган ва умумий қиймати 27 миллиард доллар бўлган инфратузилма лойиҳалари маҳаллий ишлаб чиқарувчиларимиз учун ҳақиқий олтин конга айланади. Яқин йилларда юртимизда қуйидаги мега-объектлар қад ростлайди:

  • Жиззахда атом электр станцияси (АЭС)

  • Янги Тошкент халқаро аэропорти

  • Янги Тошкентдаги замонавий футбол стадиони

  • Тошкент–Самарқанд янги автомобил йўли

Бундай йирик ва стратегик объектлар учун, табиийки, оддий эмас, балки энг юқори сифатли, халқаро сертификатларга эга қурилиш материаллари талаб этилади.

Шу муносабат билан, Давлат раҳбари масъулларга йирик қурилиш лойиҳаларини маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан самарали боғлайдиган, маҳсулот сифати ва стандартларини назорат қилувчи муқобил янги тизимни жорий этиш вазифасини юклади.

Хуллас, яқин келажакда юртимизнинг янги рамзларига айланадиган энг муҳташам стадионлар, йўллар ва аэропортлар ўзимизнинг ишчилар томонидан, ўзимизда чиққан сифатли маҳсулотлардан қурилади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиИнвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиБугун, 13:28Солиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб бердиСолиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб бердиБугун, 13:09Ҳудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиҲудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиБугун, 12:27Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиБугун, 12:0426 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:33УзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиУзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиКеча, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда