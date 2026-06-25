Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?
Бундан атиги ўн йил олдин уй қурмоқчи бўлсак, маҳаллий маҳсулотлардан асосан қум, шағал, оддий ғишт ёки шифер топа олардик, холос. Уйнинг чиройли ва мустаҳкам бўлишини таъминлайдиган сифатли материалларнинг катта қисми четдан келарди.
Бугун эса вазият тубдан ўзгарди! Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида мамлакатимиз қурилиш материаллари саноатининг кечаги куни, бугунги зафарлари ва энг асосийси — келажакдаги ўта улкан режалари муҳокама қилинди.
Катта сакраш: 10 йил ичида нималар ўзгарди?
Охирги ўн йилликда бу соҳага нақд 12 миллиард доллар инвестиция киритилди ва 4 мингдан ортиқ замонавий корхона ишга туширилди. Натижада биз нафақат ўзимизни цемент ёки ойна билан таъминладик, балки базальт, газоблок, композит ва экологик пардозлаш материаллари каби юқори технологияли маҳсулотларни ҳам ўзимизда ишлаб чиқаришни йўлга қўйдик.
Рақамлардаги фарқни ўзингиз кўринг:
Кўрсаткич
10 йил аввал
Бугун
Ички бозорни қоплаш улуши
35–40%
98% (янги уйлар ва саноат бинолари учун)
Ишлаб чиқариш ҳажми
7 триллион сўм
53 триллион сўм
Экспорт ҳажми
Сезиларсиз даражада
1,2 миллиард доллар
Келажак режалари: Йилига 280 мингта уй ва янги массивлар!
Қурилиш суръатлари тўхтаб қолмайди, аксинча, янада тезлашади. Йил бошида қабул қилинган дастурга мувофиқ, олдимизга жуда катта марралар қўйилган:
2040 йилгача ҳар йили қуриладиган уй-жойлар сони 2 бараварга оширилиб, 280 мингтага етказилади.
«Янги Ўзбекистон» массивлари сони деярли икки баробар кўпаяди — 61 тадан 120 тага етади.
Ҳар йили 20–25 миллион квадрат метр тижорат бинолари фойдаланишга топширилади. Бу эса қурилиш материаллари бозорида йилига камида 10 миллиард долларлик доимий ва улкан талабни яратади.
Грандиоз лойиҳалар — Маҳаллий маҳсулотлар учун имтиҳон ва имконият
Яқинда ўтган Тошкент халқаро инвестиция форумида тақдим этилган ва умумий қиймати 27 миллиард доллар бўлган инфратузилма лойиҳалари маҳаллий ишлаб чиқарувчиларимиз учун ҳақиқий олтин конга айланади. Яқин йилларда юртимизда қуйидаги мега-объектлар қад ростлайди:
Жиззахда атом электр станцияси (АЭС)
Янги Тошкент халқаро аэропорти
Янги Тошкентдаги замонавий футбол стадиони
Тошкент–Самарқанд янги автомобил йўли
Бундай йирик ва стратегик объектлар учун, табиийки, оддий эмас, балки энг юқори сифатли, халқаро сертификатларга эга қурилиш материаллари талаб этилади.
Шу муносабат билан, Давлат раҳбари масъулларга йирик қурилиш лойиҳаларини маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан самарали боғлайдиган, маҳсулот сифати ва стандартларини назорат қилувчи муқобил янги тизимни жорий этиш вазифасини юклади.
Хуллас, яқин келажакда юртимизнинг янги рамзларига айланадиган энг муҳташам стадионлар, йўллар ва аэропортлар ўзимизнинг ишчилар томонидан, ўзимизда чиққан сифатли маҳсулотлардан қурилади!
…