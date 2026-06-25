Солиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб берди

·28·Иқтисодиёт
Солиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб берди

Банк маълумотларини солиқ органларига тақдим этиш тартиби ҳақидаги қарор лойиҳаси атрофидаги танқидларга Солиқ қўмитаси муносабат билдирди.

Расмий изоҳда айтилишича, лойиҳа орқали янги ҳуқуқ ёки ваколат жорий этилмайди. Банк сирига оид амалдаги талаблар ҳам ўз кучида қолади. Ҳужжатнинг асосий вазифаси банклар билан маълумот алмашиш жараёнини аниқ тартибга солишдан иборат.

Қўмита мазкур ваколатлар Солиқ кодексининг 134-моддаси ва «Банк сири тўғрисида»ги қонун билан белгиланганини қайд этди. Маълумотлар фақат солиққа тортиш масалалари юзасидан сўралиши ва тақдим қилиниши мумкин.

Банклардан олинган ахборот солиқ сири сифатида ҳимоя қилинади. Уни тарқатиш, ошкор этиш ёки бошқа шахсларга беришга йўл қўйилмайди.

Қарор лойиҳасида ахборот юбориш муддатлари, ҳужжат шакллари ва электрон маълумот алмашиш тартибини бир хиллаштириш назарда тутилган. Қўмита бу чоралар солиқ назорати учун зарур маълумотларни олиш жараёнини тартибга солишини билдирди.

Шунингдек, ушбу ёндашув Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти ҳамда Шаффофлик бўйича глобал форумнинг халқаро стандартларига мувофиқ экани айтилди.

Солиқ қўмитаси фуқаролар ва экспертларни конструктив муҳокамага чақирди. Лойиҳа бўйича 8 июльгача юборилган барча фикр ва таклифлар муҳокама муддати якунлангунига қадар ўрганиб чиқилади.

Солиқ қўмитасиБанк сириСолиқ назоратиБанк маълумотлариСолиқ кодекси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Бугун, 13:47Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиИнвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиБугун, 13:28Ҳудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиҲудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиБугун, 12:27Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиБугун, 12:0426 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:33УзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиУзҚР тизими 1 июльдан барча бизнес субъектлари учун мажбурий бўладиКеча, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда