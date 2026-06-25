Солиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб берди
Банк маълумотларини солиқ органларига тақдим этиш тартиби ҳақидаги қарор лойиҳаси атрофидаги танқидларга Солиқ қўмитаси муносабат билдирди.
Расмий изоҳда айтилишича, лойиҳа орқали янги ҳуқуқ ёки ваколат жорий этилмайди. Банк сирига оид амалдаги талаблар ҳам ўз кучида қолади. Ҳужжатнинг асосий вазифаси банклар билан маълумот алмашиш жараёнини аниқ тартибга солишдан иборат.
Қўмита мазкур ваколатлар Солиқ кодексининг 134-моддаси ва «Банк сири тўғрисида»ги қонун билан белгиланганини қайд этди. Маълумотлар фақат солиққа тортиш масалалари юзасидан сўралиши ва тақдим қилиниши мумкин.
Банклардан олинган ахборот солиқ сири сифатида ҳимоя қилинади. Уни тарқатиш, ошкор этиш ёки бошқа шахсларга беришга йўл қўйилмайди.
Қарор лойиҳасида ахборот юбориш муддатлари, ҳужжат шакллари ва электрон маълумот алмашиш тартибини бир хиллаштириш назарда тутилган. Қўмита бу чоралар солиқ назорати учун зарур маълумотларни олиш жараёнини тартибга солишини билдирди.
Шунингдек, ушбу ёндашув Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти ҳамда Шаффофлик бўйича глобал форумнинг халқаро стандартларига мувофиқ экани айтилди.
Солиқ қўмитаси фуқаролар ва экспертларни конструктив муҳокамага чақирди. Лойиҳа бўйича 8 июлгача юборилган барча фикр ва таклифлар муҳокама муддати якунлангунига қадар ўрганиб чиқилади.
…