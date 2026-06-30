Ёшлар стартапларига 1 миллиард сўмгача инвестиция берилади

·13·Иқтисодиёт
Ёшлар стартапларига 1 миллиард сўмгача инвестиция берилади

Ўзбекистон 2030 йилга қадар иқтисодиёт ҳажмини 240 миллиард доллардан оширишни режалаштирмоқда. Давлат раҳбари бу мақсадга эришиш учун барча соҳаларга янги ғоя олиб кирадиган инновацион стартаплар зарурлигини таъкидлади.

Сўнгги тўққиз йилда мамлакатдаги маҳаллий стартап экотизими 15 баробар ўсиб, унинг қиймати 4 миллиард доллардан ошган. Венчур жамғармалар сони 23 тага етган, уларнинг умумий капитали эса 200 миллион долларни ташкил қилган.

Шу даврда 1 минг 200 дан ортиқ истиқболли стартап лойиҳалар пайдо бўлган. Айни йўналишда 3 мингдан зиёд ёш юқори даромад топмоқда.

Ўзбекистоннинг стартап соҳасидаги натижалари халқаро рейтингларда ҳам қайд этилган. «Глобал стартап индекси»да мамлакат 31 поғона юқорилаган. Шунингдек, Ўзбекистон дунёда энг тез ривожланаётган стартап экотизимларидан бири сифатида «2026 йил мамлакати» деб эълон қилингани айтилди.

Энди ҳар бир вазир, тармоқ раҳбари ва ҳоким «Мингта масалага ёшлардан мингта ечим» лойиҳасини амалга оширади.

Лойиҳа доирасида ҳар бир раҳбар ўз тизимидаги долзарб муаммоларни очиқ платформага жойлаштиради. Ёшлар таклиф қилган энг яхши ечимлар учун мукофот белгиланади.

Бунинг учун ҳар бир вазир ва ҳоким камида 10 миллиард сўмлик венчур жамғарма ташкил этади. Маблағлар ғолибларни рағбатлантириш ҳамда 20 тадан энг яхши стартапни ғоя босқичидан амалиётга жорий этишгача молиялаштириш учун йўналтирилади.

Ёшлар агентлиги эса бизнес, ахборот технологиялари ва креатив иқтисодиёт йўналишида 100 та энг яхши лойиҳани танлайди. Уларнинг ҳар бирига 1 миллиард сўмгача инвестиция киритилади.

ЎзбекистонСтартапларВенчур жамғармаларЁшлар агентлигиИнновацияКреатив иқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда1 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:32Тошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилиндиТошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилиндиКеча, 18:04Кийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқландиКийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқландиКеча, 17:53Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Кеча, 17:4830 июн учун валюта курслари эълон қилинди30 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:03Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Кеча, 15:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди