1 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Инфинбанк — 12 060 сўм.
• Халқ банки — 12 070 сўм.
1 июль куни амал қиладиган доллар курси 45–46 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инфинбанк — 12 060 сўм.
• Ипотекабанк — 12 060 сўм.
• СҚБ — 12 050 сўм.
• НБУ — 12 050 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Халқ банки — 12 070 сўм.
• Октобанк — 12 080 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 085 сўм.
• Ҳаётбанк — 12 100 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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