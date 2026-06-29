Кийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқланди

·1·Иқтисодиёт
Кийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқланди

Ўзбекистон Статистика агентлигининг янги ҳисоботига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида мамлакатимиз енгил саноат соҳасида сезиларли ўсиш суръатлари кузатилди. Дастлабки тўрт ой давомида юртимиздаги йирик корхоналар томонидан жами 12,9 трлн сўмлик кийим-кечак маҳсулотлари ишлаб чиқарилди.

Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига таққослаганда 12,5 фоизга кўпдир.

Андижон феномени: Рақамларга эътибор қаратсак, қизиқ бир факт кўзга ташланади. Мамлакатда ишлаб чиқарилган жами кийим-кечак маҳсулотларининг деярли 42 фоизи (5,4 трлн сўми) фақатгина битта ҳудуд — Андижон вилояти ҳиссасига тўғри келмоқда. Фарғона водийси вилоятлари ва Тошкент ҳудуди анъанавий тарзда тикувчилик саноатида мутлақ етакчиликни сақлаб қолишяпти.

Мамлакатимизнинг барча ҳудудларида йирик тадбиркорлик субъектлари томонидан қайд этилган натижалар билан қуйидаги жадвалда батафсил танишишингиз мумкин:

Ҳудудлар кесимида кийим ишлаб чиқариш ҳажми (Рейтинг):

Мақоми

Ҳудуд номи

Ишлаб чиқариш ҳажми

1

Андижон вилояти

5,4 трлн сўм

2

Тошкент вилояти

1,4 трлн сўм

3

Наманган вилояти

1,1 трлн сўм

4

Фарғона вилояти

1 трлн сўм

5

Тошкент шаҳри

999,2 млрд сўм

6

Самарқанд вилояти

687,1 млрд сўм

7

Бухоро вилояти

449,3 млрд сўм

8

Қашқадарё вилояти

431 млрд сўм

9

Хоразм вилояти

397 млрд сўм

10

Навоий вилояти

326,2 млрд сўм

11

Сирдарё вилояти

200,2 млрд сўм

12

Қорақалпоғистон Республикаси

199,9 млрд сўм

13

Сурхондарё вилояти

141,8 млрд сўм

14

Жиззах вилояти

132,8 млрд сўм

Рейтингнинг қуйи поғоналаридан жой олган Сурхондарё ва Жиззах вилоятларида йирик тикувчилик мажмуаларидан кўра кўпроқ кичик оилавий тадбиркорлик ва ҳунармандчилик субъектлари ривожлангани сабабли, расмий статистикада йирик корхоналар улуши бироз пастроқ кўриниш олган. Умумий ҳисобда эса ўзбек тўқимачилик маҳсулотлари нафақат ички бозорни таъминламоқда, балки ташқи экспорт ҳажмини ҳам изчил ошириб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Бугун, 17:4830 июн учун валюта курслари эълон қилинди30 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:03Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Бугун, 15:11Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Бугун, 15:0030 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаЎзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаБугун, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда