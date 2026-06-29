Кийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқланди
Ўзбекистон Статистика агентлигининг янги ҳисоботига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида мамлакатимиз енгил саноат соҳасида сезиларли ўсиш суръатлари кузатилди. Дастлабки тўрт ой давомида юртимиздаги йирик корхоналар томонидан жами 12,9 трлн сўмлик кийим-кечак маҳсулотлари ишлаб чиқарилди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига таққослаганда 12,5 фоизга кўпдир.
Андижон феномени: Рақамларга эътибор қаратсак, қизиқ бир факт кўзга ташланади. Мамлакатда ишлаб чиқарилган жами кийим-кечак маҳсулотларининг деярли 42 фоизи (5,4 трлн сўми) фақатгина битта ҳудуд — Андижон вилояти ҳиссасига тўғри келмоқда. Фарғона водийси вилоятлари ва Тошкент ҳудуди анъанавий тарзда тикувчилик саноатида мутлақ етакчиликни сақлаб қолишяпти.
Мамлакатимизнинг барча ҳудудларида йирик тадбиркорлик субъектлари томонидан қайд этилган натижалар билан қуйидаги жадвалда батафсил танишишингиз мумкин:
Ҳудудлар кесимида кийим ишлаб чиқариш ҳажми (Рейтинг):
Мақоми
Ҳудуд номи
Ишлаб чиқариш ҳажми
1
Андижон вилояти
5,4 трлн сўм
2
Тошкент вилояти
1,4 трлн сўм
3
Наманган вилояти
1,1 трлн сўм
4
Фарғона вилояти
1 трлн сўм
5
Тошкент шаҳри
999,2 млрд сўм
6
Самарқанд вилояти
687,1 млрд сўм
7
Бухоро вилояти
449,3 млрд сўм
8
Қашқадарё вилояти
431 млрд сўм
9
Хоразм вилояти
397 млрд сўм
10
Навоий вилояти
326,2 млрд сўм
11
Сирдарё вилояти
200,2 млрд сўм
12
Қорақалпоғистон Республикаси
199,9 млрд сўм
13
Сурхондарё вилояти
141,8 млрд сўм
14
Жиззах вилояти
132,8 млрд сўм
Рейтингнинг қуйи поғоналаридан жой олган Сурхондарё ва Жиззах вилоятларида йирик тикувчилик мажмуаларидан кўра кўпроқ кичик оилавий тадбиркорлик ва ҳунармандчилик субъектлари ривожлангани сабабли, расмий статистикада йирик корхоналар улуши бироз пастроқ кўриниш олган. Умумий ҳисобда эса ўзбек тўқимачилик маҳсулотлари нафақат ички бозорни таъминламоқда, балки ташқи экспорт ҳажмини ҳам изчил ошириб бормоқда.
…