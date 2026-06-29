Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?

·0·Иқтисодиёт
Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?

Ўзбекистон Статистика агентлиги мамлакат иқтисодиётининг асосий «қон томири» ҳисобланган темир йўл логистикаси бўйича янги маълумотларни эълон қилди. Халқ тили билан айтганда, ишлаб чиқариш ва савдонинг қай даражада жонланаётганини айнан темир йўллардаги ҳаракатдан билиб олиш мумкин.

Маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки уч ойида (январь–март) магистрал (асосий кенг полосали) темир йўл транспорти орқали жами 28 млн тонна юк ўз манзилига етказилган. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4,3 фоизга кўпдир.

Поездларда энг кўп қайси юклар ташилди? (Рейтинг)

Поезд вагонларига ортилган юклар таркибига назар ташласак, мамлакатда қайси соҳалар юқори суръатда ишлаётганини кўришимиз мумкин. Асосий турдаги юклар ҳажми қуйидагича тақсимланди:

Мақоми

Юк тури

Ташилган ҳажми

1

Ҳар хил рудалар

3,9 млн тонна

2

Нефть юклари

3,4 млн тонна

3

Дон ва тегирмон маҳсулотлари

3,3 млн тонна

4

Кўмир

2,7 млн тонна

5

Қора металлар

1,8 млн тонна

6

Қурилиш юклари

1,5 млн тонна

7

Кимёвий ва минерал ўғитлар

789,0 минг тонна

8

Цемент

710,9 минг тонна

9

Ёғоч-тахта юклари

631,0 минг тонна

10

Картошка, сабзавот ва мевалар

266,1 минг тонна

-

Бошқа турдаги юклар

8,9 млн тонна

Иқтисодий шарҳ: Рақамлардан кўриниб турибдики, темир йўл транспортининг асосий «мижози» ҳамон йирик оғир саноат хомашёлари (руда, нефть ва кўмир) бўлиб қолмоқда — улар жами юкнинг салмоқли қисмини ташкил этади. Шу билан бирга, баҳор фасли кириб келиши билан қурилиш маҳсулотлари (цемент ва ёғоч) ҳамда аҳолининг кундалик эҳтиёжи учун зарур бўлган озиқ-овқат (дон, мева-сабзавот) маҳсулотларини ташишда ҳам ички бозорда юқори фаоллик кузатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 июн учун валюта курслари эълон қилинди30 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:03Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Бугун, 15:11Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Бугун, 15:0030 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаЎзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаБугун, 10:05Apple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилдиApple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилдиКеча, 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда