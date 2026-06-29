Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?
Ўзбекистон Статистика агентлиги мамлакат иқтисодиётининг асосий «қон томири» ҳисобланган темир йўл логистикаси бўйича янги маълумотларни эълон қилди. Халқ тили билан айтганда, ишлаб чиқариш ва савдонинг қай даражада жонланаётганини айнан темир йўллардаги ҳаракатдан билиб олиш мумкин.
Маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки уч ойида (январь–март) магистрал (асосий кенг полосали) темир йўл транспорти орқали жами 28 млн тонна юк ўз манзилига етказилган. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4,3 фоизга кўпдир.
Поездларда энг кўп қайси юклар ташилди? (Рейтинг)
Поезд вагонларига ортилган юклар таркибига назар ташласак, мамлакатда қайси соҳалар юқори суръатда ишлаётганини кўришимиз мумкин. Асосий турдаги юклар ҳажми қуйидагича тақсимланди:
Мақоми
Юк тури
Ташилган ҳажми
1
Ҳар хил рудалар
3,9 млн тонна
2
Нефть юклари
3,4 млн тонна
3
Дон ва тегирмон маҳсулотлари
3,3 млн тонна
4
Кўмир
2,7 млн тонна
5
Қора металлар
1,8 млн тонна
6
Қурилиш юклари
1,5 млн тонна
7
Кимёвий ва минерал ўғитлар
789,0 минг тонна
8
Цемент
710,9 минг тонна
9
Ёғоч-тахта юклари
631,0 минг тонна
10
Картошка, сабзавот ва мевалар
266,1 минг тонна
-
Бошқа турдаги юклар
8,9 млн тонна
Иқтисодий шарҳ: Рақамлардан кўриниб турибдики, темир йўл транспортининг асосий «мижози» ҳамон йирик оғир саноат хомашёлари (руда, нефть ва кўмир) бўлиб қолмоқда — улар жами юкнинг салмоқли қисмини ташкил этади. Шу билан бирга, баҳор фасли кириб келиши билан қурилиш маҳсулотлари (цемент ва ёғоч) ҳамда аҳолининг кундалик эҳтиёжи учун зарур бўлган озиқ-овқат (дон, мева-сабзавот) маҳсулотларини ташишда ҳам ички бозорда юқори фаоллик кузатилган.
…