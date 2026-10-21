21 октябрь куни олтин қуймалар нархи пасайди

·4·Иқтисодиёт
21 октябрь куни олтин қуймалар нархи пасайди

Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 21 октябрдаги сотув нархлари эълон қилинди. Унга кўра, 5 граммли олтин қуйманинг сотув нархи кечаги кунга нисбатан 23 минг сўмга пасайди.

Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:

  • 5 грамм — 9 008 000 сўм;

  • 10 грамм — 18 016 000 сўм;

  • 20 грамм — 36 033 000 сўм;

  • 50 грамм — 90 082 000 сўм;

  • 100 грамм — 180 164 000 сўм.

Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.

Ўзбекистон Марказий Банкиолтин қуймалар2026 йил 21 октябрь5 граммли олтин қуйманинг нархи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

20 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди20 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиКеча 19:5719 октябрь куни олтин қуймалар нархи кўтарилди19 октябрь куни олтин қуймалар нархи кўтарилди19 октябр 14:5116 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди16 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди16 октябр 11:5013 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди13 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди13 октябр 22:4012 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди12 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди12 октябр 14:198 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди8 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди8 октябр 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди