21 октябрь куни олтин қуймалар нархи пасайди
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 21 октябрдаги сотув нархлари эълон қилинди. Унга кўра, 5 граммли олтин қуйманинг сотув нархи кечаги кунга нисбатан 23 минг сўмга пасайди.
Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:
5 грамм — 9 008 000 сўм;
10 грамм — 18 016 000 сўм;
20 грамм — 36 033 000 сўм;
50 грамм — 90 082 000 сўм;
100 грамм — 180 164 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…