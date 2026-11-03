4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 4 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 29,94 сўмга арзонлаб, 11 911,71 сўмни ташкил этди.
• Евро 63,34 сўмга арзонлаб, 13 319,67 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,16 сўмга арзонлаб, 146,49 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 42,55 сўмга арзонлаб, 15 974,79 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,34 сўмга арзонлаб, 75,27 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 18,78 сўмга арзонлаб, 14 537,11 сўм бўлди.
• Хитой юани 10,95 сўмга арзонлаб, 1 785,22 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…